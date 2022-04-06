Пожар на обстрелянном оккупантами заводе на Днепропетровщине ликвидирован, - Резниченко
Спасатели потушили возникший в результате вражеского удара пожар на заводе на Днепропетровщине, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.
"К счастью, никто не пострадал. Пожар на заводе только потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов", - написал Резниченко.
Как сообщалось, ночью агрессор нанес удары по нефтебазе и одному из заводов в Днепропетровской области.
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+2 tigrazloy #487552
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Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
без проблем заливаю в пластикову каністру. Авіас
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?