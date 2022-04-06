Пожар на обстрелянном оккупантами заводе на Днепропетровщине ликвидирован, - Резниченко

Спасатели потушили возникший в результате вражеского удара пожар на заводе на Днепропетровщине, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"К счастью, никто не пострадал. Пожар на заводе только потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов", - написал Резниченко.

Как сообщалось, ночью агрессор нанес удары по нефтебазе и одному из заводов в Днепропетровской области.

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