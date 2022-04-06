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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пожар на обстрелянном оккупантами заводе на Днепропетровщине ликвидирован, - Резниченко

пожежа

Спасатели потушили возникший в результате вражеского удара пожар на заводе на Днепропетровщине, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"К счастью, никто не пострадал. Пожар на заводе только потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов", - написал Резниченко.

Как сообщалось, ночью агрессор нанес удары по нефтебазе и одному из заводов в Днепропетровской области.

Читайте: Войска РФ обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами: одна женщина погибла, - облсовет

обстрел (26961) пожар (5933) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3910)


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Топ комментарии
+2
На АЗС дефіцит, не можу навіть на мотоблок соляри купити, щоб городи обробити, бо в каністру не дають, а вони "акумулюють" на нафтобазах, підстановочки кацапам роблять, може вже настав час цих "акумуляторів" судити за держзраду?
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06.04.2022 09:03
+2
Все для них. Асфальтовані дороги теж.
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06.04.2022 09:06
+2
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:19
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Правила форума Совет форумчан
Ті самі граблі кожен раз, в кожному місті.
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06.04.2022 08:53 Ответить
Риба гніє з голови.
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06.04.2022 09:05 Ответить
На АЗС дефіцит, не можу навіть на мотоблок соляри купити, щоб городи обробити, бо в каністру не дають, а вони "акумулюють" на нафтобазах, підстановочки кацапам роблять, може вже настав час цих "акумуляторів" судити за держзраду?
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06.04.2022 09:03 Ответить
Все для них. Асфальтовані дороги теж.
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06.04.2022 09:06 Ответить
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:19 Ответить
де це в каністру не дають?
без проблем заливаю в пластикову каністру. Авіас
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06.04.2022 09:38 Ответить
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:06 Ответить
Гетьманцев вже Герой Росії?
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06.04.2022 09:11 Ответить
"Вночі агресор завдав ударів по нафтобазі та одному із заводів у Дніпропетровській області"

ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:16 Ответить
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:20 Ответить
 
 