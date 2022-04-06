Пожежу на обстріляному окупантами заводі на Дніпропетровщині ліквідовано, - Резніченко
Рятувальники загасили пожежу, що виникла в результаті ворожого удару, на заводі на Дніпропетровщині, постраждалих немає.
Як передває Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграм-каналі.
"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум'ям понад 8 годин", - написав Резніченко.
Як повідомлялося, вночі агресор завдав ударів по нафтобазі та одному із заводів у Дніпропетровській області.
Топ коментарі
+2 tigrazloy #487552
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+2 Сірий
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+2 Николай Нестор Нагорняк
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Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
без проблем заливаю в пластикову каністру. Авіас
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?