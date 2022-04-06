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Пожежу на обстріляному окупантами заводі на Дніпропетровщині ліквідовано, - Резніченко

пожежа

Рятувальники загасили пожежу, що виникла в результаті ворожого удару, на заводі на Дніпропетровщині, постраждалих немає.

Як передває Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум'ям понад 8 годин", - написав Резніченко.

Як повідомлялося, вночі агресор завдав ударів по нафтобазі та одному із заводів у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з повітря, знищено нафтобазу, - керівник ОВА Резніченко

Автор: 

обстріл (28284) пожежа (4313) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+2
На АЗС дефіцит, не можу навіть на мотоблок соляри купити, щоб городи обробити, бо в каністру не дають, а вони "акумулюють" на нафтобазах, підстановочки кацапам роблять, може вже настав час цих "акумуляторів" судити за держзраду?
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06.04.2022 09:03
+2
Все для них. Асфальтовані дороги теж.
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06.04.2022 09:06
+2
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:19
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Ті самі граблі кожен раз, в кожному місті.
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06.04.2022 08:53 Відповісти
Риба гніє з голови.
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06.04.2022 09:05 Відповісти
На АЗС дефіцит, не можу навіть на мотоблок соляри купити, щоб городи обробити, бо в каністру не дають, а вони "акумулюють" на нафтобазах, підстановочки кацапам роблять, може вже настав час цих "акумуляторів" судити за держзраду?
показати весь коментар
06.04.2022 09:03 Відповісти
Все для них. Асфальтовані дороги теж.
показати весь коментар
06.04.2022 09:06 Відповісти
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:19 Відповісти
де це в каністру не дають?
без проблем заливаю в пластикову каністру. Авіас
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06.04.2022 09:38 Відповісти
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
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06.04.2022 09:06 Відповісти
Гетьманцев вже Герой Росії?
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06.04.2022 09:11 Відповісти
"Вночі агресор завдав ударів по нафтобазі та одному із заводів у Дніпропетровській області"

ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
показати весь коментар
06.04.2022 09:16 Відповісти
ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?*

Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
... Со скупулезностью,- достойной лучшего применения, - вносились в налоговые таблицы точное месторасположение, объем хранения, GPS уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..

Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива?
А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по GPS координатам топливомера.. и ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК МЕТОДИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА, РАНЖИРУЯ ИХ ПО "РЕЙТИНГУ" НАПОЛНЕННОСТИ И ВАЖНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОИ ИЛИ ТАКТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?
показати весь коментар
06.04.2022 09:20 Відповісти
 
 