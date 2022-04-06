Пожежу на обстріляному окупантами заводі на Дніпропетровщині ліквідовано, - Резніченко

Рятувальники загасили пожежу, що виникла в результаті ворожого удару, на заводі на Дніпропетровщині, постраждалих немає.

Як передває Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум'ям понад 8 годин", - написав Резніченко.

Як повідомлялося, вночі агресор завдав ударів по нафтобазі та одному із заводів у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з повітря, знищено нафтобазу, - керівник ОВА Резніченко