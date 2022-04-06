Замглавы Офиса Президента Татаров помог бежать из Украины куму Путина Медведчуку, - ЦПК

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров дал бежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Кроме того, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски – Николаевского глиноземного завода.

Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Многие из вас спрашивали, а куда девался черт Татаров? По нашей информации, он до сих пор рулит правоохранительной системой Украины. В частности, Татаров дал бежать Медведчуку и Портнову, а также сыну Портнова. Он призывного возраста, но сбежал из Украины 28 марта. Кроме того, Татаров от имени Офиса Президента пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски. Если точнее, то Николаевский глиноземный завод. И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас – во время войны. Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа", – заявили в ЦПК.

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