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Новости Война
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Замглавы Офиса Президента Татаров помог бежать из Украины куму Путина Медведчуку, - ЦПК

татаров

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров дал бежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Кроме того, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски – Николаевского глиноземного завода.

Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Многие из вас спрашивали, а куда девался черт Татаров? По нашей информации, он до сих пор рулит правоохранительной системой Украины. В частности, Татаров дал бежать Медведчуку и Портнову, а также сыну Портнова. Он призывного возраста, но сбежал из Украины 28 марта. Кроме того, Татаров от имени Офиса Президента пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски. Если точнее, то Николаевский глиноземный завод. И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас – во время войны. Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа", – заявили в ЦПК.

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Дерипаска Олег (82) Медведчук Виктор (1788) Портнов Андрей (637) Офис Президента (1796) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+118
Приберіть ермака. Застрельте паскуду. Благаю. Заради майбутнього.
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06.04.2022 08:27
+92
Да сколько же эта падла будете нервы всей стране делать??? И суть даже не в нем. Суть в подонке и ублюдке дерьмаке. Который сидит и подстилке мосейчучке интервью с умным видом раздает. Это просто какой-то трэш.
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06.04.2022 08:30
+82
Завтра татарову дадуть медаль, я впевнений
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06.04.2022 08:28
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Те же, кто не поддерживал нацистский режим, пострадал от него и развязанной им войны в Донбассе, должны быть консолидированы и организованы, должны стать опорой новой власти, ее вертикалью и горизонталью. Исторический опыт показывает, что трагедии и драмы военного времени идут на пользу народам, соблазнившимся и увлекшимся ролью врага России.
Денацификация как цель специальной военной операции в рамках самой этой операции понимается как военная победа над киевским режимом, освобождение территорий от вооруженных сторонников нацификации, ликвидация непримиримых нацистов, пленение военных преступников, а также создание системных условий для последующей денацификации мирного времени.
Последняя, в свою очередь, должна начинаться с организации местных органов самоуправления, милиции и обороны, очищенных от нацистских элементов, запуска на их базе учредительных процессов основания новой республиканской государственности, интеграции этой государственности в тесное взаимодействие с российским ведомством по денацификации Украины (вновь созданным или переделанным, скажем, из Россотрудничества), с принятия под российским контролем республиканской нормативной базы (законодательства) по денацификации, определения границ и рамок прямого применения российского права и российской юрисдикции на освобожденной территории в сфере денацификации, создания трибунала по преступлениям против человечности на бывшей Украине. В этом отношении Россия должна выступить хранителем Нюрнбергского процесса.
Все вышесказанное означает, что для достижения целей денацификации необходима поддержка населения, переход его на сторону России после освобождения от террора, насилия и идеологического давления киевского режима, после вывода из информационной изоляции. Разумеется, должно пройти некоторое время, за которое люди оправятся от шока военных действий, убедятся в долгосрочных намерениях России - в том, что "их не бросят". Невозможно предвидеть заранее, на каких именно территориях такая масса населения составит критически необходимое большинство. "Католическая провинция" (Западная Украина в составе пяти областей) вряд ли войдет в состав пророссийских территорий. Линия отчуждения, однако, будет найдена опытным путем. За ней сохранится враждебная России, но принудительно нейтральная и демилитаризованная Украина с запрещенным по формальным признакам нацизмом. Туда уедут ненавистники России. Гарантией сохранения этой остаточной Украины в нейтральном состоянии должна быть угроза немедленного продолжения военной операции при несоблюдении перечисленных требований. Возможно, для этого потребуется постоянное российское военное присутствие на ее территории. От линии отчуждения и до российской границы будет располагаться территория потенциальной интеграции в русскую цивилизацию, антифашистскую по своей внутренней природе.
Операция по денацификации Украины, начавшаяся с военной фазы, будет следовать в мирное время той же логике этапов, что и военная операция. На каждом из них нужно будет добиваться необратимых изменений, которые и станут результатами соответствующего этапа. При этом необходимые начальные шаги денацификации можно определить следующим образом:
-ликвидация вооруженных нацистских формирований (под которыми понимаются любые вооруженные формирования Украины, включая ВСУ), а также обеспечивающей их активность военной, информационной, образовательной инфраструктуры;
-формирование органов народного самоуправления и милиции (обороны и правопорядка) освобожденных территорий, защищающих население от террора подпольных нацистских групп;
-инсталляция российского информационного пространства;
-изъятие учебных материалов и запрет образовательных программ всех уровней, содержащих нацистские идеологические установки;
-массовые следственные действия по установлению персональной ответственности за военные преступления, преступления против человечности, распространение нацистской идеологии и поддержку нацистского режима;
-люстрация, обнародование имен пособников нацистского режима, привлечение их к принудительному труду по восстановлению разрушенной инфраструктуры в порядке наказания за нацистскую деятельность (из числа тех, к кому не будет применена смертная казнь или лишение свободы);
-принятие на местном уровне при кураторстве России первичных нормативных актов денацификации "снизу", запрет всех видов и форм возрождения нацистской идеологии;
-установление мемориалов, памятных знаков, памятников жертвам украинского нацизма, увековечение памяти героев борьбы с ним;
-включение комплекса антифашистских и денацификационных норм в конституции новых народных республик;
-создание постоянно действующих органов денацификации на период 25 лет.
Союзников по денацификации Украины у России не будет. Поскольку это сугубо русское дело. А также поскольку искоренению подвергнется не просто бандеровская версия нацистской Украины, но в том числе и прежде всего западный тоталитаризм, навязанные программы цивилизационной деградации и распада, механизмы подчинения сверхвласти Запада и США.
Для проведения плана денацификации Украины в жизнь России самой придется окончательно расстаться с проевропейскими и прозападными иллюзиями, осознать себя как последнюю инстанцию защиты и сохранения тех ценностей исторической Европы (Старого Света), которые того заслуживают и от которых Запад в конечном счете отказался, проиграв в борьбе за самого себя. Эта борьба продолжалась весь ХХ век и выразилась в мировой войне и русской революции, неразрывно связанных друг с другом.
Россия сделала все возможное для спасения Запада в ХХ веке. Она реализовала главный западный проект, альтернативный капитализму, победившему национальные государства - социалистический, красный проект. Она раздавила немецкий нацизм - чудовищное порождение кризиса западной цивилизации. Последним актом русского альтруизма была протянутая Россией рука дружбы, за что Россия получила чудовищный удар 1990-х.
Все, что Россия сделала для Запада, она сделала за свой счет, приношением величайших жертв. Запад в конечном счете отверг все эти жертвы, обесценил вклад России в разрешение западного кризиса, решил отомстить России за ту помощь, которую она бескорыстно предоставила. Дальше Россия пойдет своим путем, не волнуясь о судьбе Запада, опираясь на другую часть своего наследия - лидерство в глобальном процессе деколонизации.
В рамках этого процесса у России есть высокий потенциал партнерских и союзнических отношений со странами, которые Запад угнетал столетиями и которые не собираются снова надевать его ярмо. Без русского жертвоприношения и борьбы эти страны бы не освободились. Денацификация Украины есть в то же время ее деколонизация, что предстоит понять населению Украины по мере того, как оно начнет освобождаться от дурмана, соблазна и зависимости так называемого европейского выбора."
* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277988235_4699860610136662_1881492475821715160_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=OTkmWlfCpP0AX9Vn8ex&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8BIPoXy4NEXAm_HDsUCE5QpAw58-FjVKcOiSp0tL3lfg&oe=6252E911
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06.04.2022 11:08 Ответить
І ось ця колоборанська паскуда працює в ОП ,заарештувати гада пока не втікло ,та і таких діячів як єрмак ,демченко пора гнати.
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06.04.2022 11:06 Ответить
Пока я называю Татарова-ГАМНО
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06.04.2022 11:06 Ответить
Може Татарову того! Героя з врученням золотої зірки. А чого? Заслужив своєю кротячою роботою. Тим більше, що пану Зелі "какая разница"...
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06.04.2022 11:08 Ответить
як працює ворог.

https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA

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06.04.2022 11:10 Ответить
ну, ви ж усі розумієте, що це питання ТЕЖ #НеНаЧасі
шо ви як малі діти, їй богу...
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06.04.2022 11:20 Ответить
Татаров від імені Офісу Президента

Це типу як сказати, Єрмак/Подоляк від імені офісу президента. Татаров/Портнов - це і є офіс президента України!
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06.04.2022 11:21 Ответить
татаров має сидіти довічно з конфіскацією як і його поручитель єрмак
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06.04.2022 11:24 Ответить
Вот как же так!!!???? Слов бракує!!! Ці гниди повинні бути знищені!!!
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06.04.2022 11:28 Ответить
Ну і?
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06.04.2022 11:36 Ответить
Бенядіктова , ваше слово !!
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06.04.2022 11:37 Ответить
мда... рыба гниет с головы, а что то еще про русню говорим, тут внутри коллаборантов достаточно и чистки надо начинать изнутри.
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06.04.2022 11:37 Ответить
Мудрий нарід йому за це зарплату платить, захищає його дупу на фронті, гине в Ірпінях, Гостомелях, Бучах...

А призначив його туди Зеленський.
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06.04.2022 11:41 Ответить
И гниль эта начинается с того кто его поставил тоже.
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06.04.2022 11:42 Ответить
Одночасні судові дії проти Медведчука та Порошенка були спробою показати, що влада демократична та "карає всіх". Потім був план Медведчука звільнити, а Порошенка посадити. Це методика часів Януковича. Згадайте, паралельно велося слідство проти Кучми та Ю. Тимошенко. Типу, проти Кучми слідство нічого не знайшло, а Тимошенко посадили.
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06.04.2022 11:44 Ответить
Глава ОП Ермак перераспределил обязанности между замами. Теперь Татаров курирует всю уголовную юстицию

Распоряжение Ермак подписал 13 октября 2021 года. Согласно документу, Татарову, который раньше занимался правоохранительными органами, поручили уголовную юстицию. В классическом понимании термина «уголовная юстиция» - это все органы досудебного следствия, прокуратура и судьи, которые рассматривают уголовные дела.

Также, согласно распоряжению Ермака, правоохранительной системой в Офисе президента теперь занимается и замглавы ОП Андрей Смирнов, который также занимается судами и судебной реформой. Он вместе с Татаровым курирует Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.

Смірнов Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби

«Роман Михайлович (Труба), я прошу вибачення, що тебе смикаю. Мені спускають великі завдання», - починає цю бесіду голос, схожий на Смирнова.

Трубу також відпустили тихо-мирно на «заслужений» відпочинок...
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06.04.2022 11:48 Ответить
Ймовірний Роман Труба на декількох аудіозаписах підкреслює, що справа «екса» (Петра Порошенка) - одне з пріоритетних завдань, поставлених перед ним Офісом президента.

В одному з телефонних розмов (нібито з Богданом) він також розповідає про механізм викликів на допит Порошенка і додає: «Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Це справа для нас пріоритетна».

https://novynarnia.com/2019/11/20/kasetniy-skandal-z-truboyu/
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06.04.2022 11:50 Ответить
Хто такой Туринцман? Кто такой Вальцман?
Документы в студию о Турчинцмане и Вальцмане.
Только документы , а не ля-ля.
Где финурируют такие фамилии? Документально!
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06.04.2022 12:19 Ответить
Повесят не документы, а Турчинова, подстилку Юлии Тимошенко, известной путинской хохотушки.
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06.04.2022 13:41 Ответить
Ворог та зрадник на Банковій, як і в Ізюмі….
Вагнерівців продовжують зливати…
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06.04.2022 11:57 Ответить
Вова,татаров вже сидить,розбійник?
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06.04.2022 12:24 Ответить
ОДНА З ПРИЧИН ЧОМУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТБ ПРАЦЮЮТЬ ТІЛЬКИ КАНАЛИ БЕНІ, ЗЕ-ЦИРКУ І КРЕМЛЯ.
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06.04.2022 12:34 Ответить
Хлопці не переживайте цю гниду Татарову ще куля знайде його гнилу пику нам би Перемогти московию а ця мразота хай трохи поживе !!!йому недовго осталось жити повірте мені на слово!!
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06.04.2022 12:37 Ответить
Вот ему дадут после войны Героя Украины или Орден Победы?
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06.04.2022 12:41 Ответить
Есть много вопросов к президенту и по ТВ. каналам и по потенциальным предателям в ОП. Пока приходится терпеть.
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06.04.2022 12:51 Ответить
А нужно ли терпеть? Суд Линча может оказаться самым действенным средством...
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06.04.2022 13:40 Ответить
Як взагалі цю мерзоту "татарова"допустили до влади,от тепер маємо!
Так би іншу мерзоту"медведчука" привезли б наприклад в ту ж саму Бучу,Ірпінь,Гостомель,або наприклад в села Броварського району,де теж россійські фашисти робили звірства по відн.до місцевого населення,і зробили б тому куму путлєра НАРОДНИЙ СУД!!!!
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06.04.2022 12:57 Ответить
ПРИСТРЕЛИТЕ ГНИДУ !!!
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06.04.2022 15:02 Ответить
почему эта тварь еще жива??
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06.04.2022 16:22 Ответить
Мадам Бенядиктова в студію, а татаблювоту в буцигарню
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06.04.2022 17:35 Ответить
Нужно немедленно очищать окружение Зеленского. Сколько можно это все терпеть. Не за таких как ермак, татаров венедиктова и многих других умирают и борются украинские военные. Когда уже Зеленский начнет очищение со своих дружков?
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06.04.2022 20:27 Ответить
Венедиктова отмазала Татарова, потом Зеленский сказал что верит этому честному и порядочному человеку, потом в Буковеле с Ермаком весело время проводил. А потом 24 февраля в 10 утра уже танки по Оболони в Киеве ездили. А патриоты гибнут, и гражданских зверски убивают .
А дерьмище в верхах цинично живут, как и жили .
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07.04.2022 07:51 Ответить
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