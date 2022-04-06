Заступник голови Офісу Президента Татаров допоміг втекти з України куму Путіна Медведчуку, - ЦПК
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров дав втекти Віктору Медведчуку, Андрію Портнову, а також сину Портнова. Крім того, Татаров пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски - Миколаївського глиноземного заводу.
Прот це заявили в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.
"Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров? За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти Медведчуку і Портнову, а також сину Портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня. Окрім того, Татаров від імені Офісу Президента пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски. Якщо точніше, то Миколаївського глиноземного заводу. І це ще далеко не все, що робить Татаров прямо зараз - під час війни. Цікаво, хто в Офісі просунув шкідливе рішення про відключення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо". Саме так починалася путінська цензура в медіа", - заявили в ЦПК.
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Денацификация как цель специальной военной операции в рамках самой этой операции понимается как военная победа над киевским режимом, освобождение территорий от вооруженных сторонников нацификации, ликвидация непримиримых нацистов, пленение военных преступников, а также создание системных условий для последующей денацификации мирного времени.
Последняя, в свою очередь, должна начинаться с организации местных органов самоуправления, милиции и обороны, очищенных от нацистских элементов, запуска на их базе учредительных процессов основания новой республиканской государственности, интеграции этой государственности в тесное взаимодействие с российским ведомством по денацификации Украины (вновь созданным или переделанным, скажем, из Россотрудничества), с принятия под российским контролем республиканской нормативной базы (законодательства) по денацификации, определения границ и рамок прямого применения российского права и российской юрисдикции на освобожденной территории в сфере денацификации, создания трибунала по преступлениям против человечности на бывшей Украине. В этом отношении Россия должна выступить хранителем Нюрнбергского процесса.
Все вышесказанное означает, что для достижения целей денацификации необходима поддержка населения, переход его на сторону России после освобождения от террора, насилия и идеологического давления киевского режима, после вывода из информационной изоляции. Разумеется, должно пройти некоторое время, за которое люди оправятся от шока военных действий, убедятся в долгосрочных намерениях России - в том, что "их не бросят". Невозможно предвидеть заранее, на каких именно территориях такая масса населения составит критически необходимое большинство. "Католическая провинция" (Западная Украина в составе пяти областей) вряд ли войдет в состав пророссийских территорий. Линия отчуждения, однако, будет найдена опытным путем. За ней сохранится враждебная России, но принудительно нейтральная и демилитаризованная Украина с запрещенным по формальным признакам нацизмом. Туда уедут ненавистники России. Гарантией сохранения этой остаточной Украины в нейтральном состоянии должна быть угроза немедленного продолжения военной операции при несоблюдении перечисленных требований. Возможно, для этого потребуется постоянное российское военное присутствие на ее территории. От линии отчуждения и до российской границы будет располагаться территория потенциальной интеграции в русскую цивилизацию, антифашистскую по своей внутренней природе.
Операция по денацификации Украины, начавшаяся с военной фазы, будет следовать в мирное время той же логике этапов, что и военная операция. На каждом из них нужно будет добиваться необратимых изменений, которые и станут результатами соответствующего этапа. При этом необходимые начальные шаги денацификации можно определить следующим образом:
-ликвидация вооруженных нацистских формирований (под которыми понимаются любые вооруженные формирования Украины, включая ВСУ), а также обеспечивающей их активность военной, информационной, образовательной инфраструктуры;
-формирование органов народного самоуправления и милиции (обороны и правопорядка) освобожденных территорий, защищающих население от террора подпольных нацистских групп;
-инсталляция российского информационного пространства;
-изъятие учебных материалов и запрет образовательных программ всех уровней, содержащих нацистские идеологические установки;
-массовые следственные действия по установлению персональной ответственности за военные преступления, преступления против человечности, распространение нацистской идеологии и поддержку нацистского режима;
-люстрация, обнародование имен пособников нацистского режима, привлечение их к принудительному труду по восстановлению разрушенной инфраструктуры в порядке наказания за нацистскую деятельность (из числа тех, к кому не будет применена смертная казнь или лишение свободы);
-принятие на местном уровне при кураторстве России первичных нормативных актов денацификации "снизу", запрет всех видов и форм возрождения нацистской идеологии;
-установление мемориалов, памятных знаков, памятников жертвам украинского нацизма, увековечение памяти героев борьбы с ним;
-включение комплекса антифашистских и денацификационных норм в конституции новых народных республик;
-создание постоянно действующих органов денацификации на период 25 лет.
Союзников по денацификации Украины у России не будет. Поскольку это сугубо русское дело. А также поскольку искоренению подвергнется не просто бандеровская версия нацистской Украины, но в том числе и прежде всего западный тоталитаризм, навязанные программы цивилизационной деградации и распада, механизмы подчинения сверхвласти Запада и США.
Для проведения плана денацификации Украины в жизнь России самой придется окончательно расстаться с проевропейскими и прозападными иллюзиями, осознать себя как последнюю инстанцию защиты и сохранения тех ценностей исторической Европы (Старого Света), которые того заслуживают и от которых Запад в конечном счете отказался, проиграв в борьбе за самого себя. Эта борьба продолжалась весь ХХ век и выразилась в мировой войне и русской революции, неразрывно связанных друг с другом.
Россия сделала все возможное для спасения Запада в ХХ веке. Она реализовала главный западный проект, альтернативный капитализму, победившему национальные государства - социалистический, красный проект. Она раздавила немецкий нацизм - чудовищное порождение кризиса западной цивилизации. Последним актом русского альтруизма была протянутая Россией рука дружбы, за что Россия получила чудовищный удар 1990-х.
Все, что Россия сделала для Запада, она сделала за свой счет, приношением величайших жертв. Запад в конечном счете отверг все эти жертвы, обесценил вклад России в разрешение западного кризиса, решил отомстить России за ту помощь, которую она бескорыстно предоставила. Дальше Россия пойдет своим путем, не волнуясь о судьбе Запада, опираясь на другую часть своего наследия - лидерство в глобальном процессе деколонизации.
В рамках этого процесса у России есть высокий потенциал партнерских и союзнических отношений со странами, которые Запад угнетал столетиями и которые не собираются снова надевать его ярмо. Без русского жертвоприношения и борьбы эти страны бы не освободились. Денацификация Украины есть в то же время ее деколонизация, что предстоит понять населению Украины по мере того, как оно начнет освобождаться от дурмана, соблазна и зависимости так называемого европейского выбора."
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277988235_4699860610136662_1881492475821715160_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=OTkmWlfCpP0AX9Vn8ex&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8BIPoXy4NEXAm_HDsUCE5QpAw58-FjVKcOiSp0tL3lfg&oe=6252E911
https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA
шо ви як малі діти, їй богу...
Це типу як сказати, Єрмак/Подоляк від імені офісу президента. Татаров/Портнов - це і є офіс президента України!
А призначив його туди Зеленський.
Распоряжение Ермак подписал 13 октября 2021 года. Согласно документу, Татарову, который раньше занимался правоохранительными органами, поручили уголовную юстицию. В классическом понимании термина «уголовная юстиция» - это все органы досудебного следствия, прокуратура и судьи, которые рассматривают уголовные дела.
Также, согласно распоряжению Ермака, правоохранительной системой в Офисе президента теперь занимается и замглавы ОП Андрей Смирнов, который также занимается судами и судебной реформой. Он вместе с Татаровым курирует Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.
Смірнов Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Труби
«Роман Михайлович (Труба), я прошу вибачення, що тебе смикаю. Мені спускають великі завдання», - починає цю бесіду голос, схожий на Смирнова.
Трубу також відпустили тихо-мирно на «заслужений» відпочинок...
В одному з телефонних розмов (нібито з Богданом) він також розповідає про механізм викликів на допит Порошенка і додає: «Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Це справа для нас пріоритетна».
https://novynarnia.com/2019/11/20/kasetniy-skandal-z-truboyu/
Документы в студию о Турчинцмане и Вальцмане.
Только документы , а не ля-ля.
Где финурируют такие фамилии? Документально!
Вагнерівців продовжують зливати…
Так би іншу мерзоту"медведчука" привезли б наприклад в ту ж саму Бучу,Ірпінь,Гостомель,або наприклад в села Броварського району,де теж россійські фашисти робили звірства по відн.до місцевого населення,і зробили б тому куму путлєра НАРОДНИЙ СУД!!!!
А дерьмище в верхах цинично живут, как и жили .