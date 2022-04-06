Заступник голови Офісу Президента Татаров допоміг втекти з України куму Путіна Медведчуку, - ЦПК

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров дав втекти Віктору Медведчуку, Андрію Портнову, а також сину Портнова. Крім того, Татаров пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски - Миколаївського глиноземного заводу.

Прот це заявили в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров? За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти Медведчуку і Портнову, а також сину Портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня. Окрім того, Татаров від імені Офісу Президента пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски. Якщо точніше, то Миколаївського глиноземного заводу. І це ще далеко не все, що робить Татаров прямо зараз - під час війни. Цікаво, хто в Офісі просунув шкідливе рішення про відключення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо". Саме так починалася путінська цензура в медіа", - заявили в ЦПК.

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