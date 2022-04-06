Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Оккупанты активно проводят воздушную разведку в Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку", – отметил он в утреннем видеообращении.

Братчук добавил, что работают украинские силы ПВО и Силы обороны города и области, которые проводят боевые задания и осуществляют соответствующие оборонные операции.

"Мы работаем для фронта, работаем для победы", - подчеркивает спикер ОВА.

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