Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области, - ОВА
Оккупанты активно проводят воздушную разведку в Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку", – отметил он в утреннем видеообращении.
Братчук добавил, что работают украинские силы ПВО и Силы обороны города и области, которые проводят боевые задания и осуществляют соответствующие оборонные операции.
"Мы работаем для фронта, работаем для победы", - подчеркивает спикер ОВА.
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