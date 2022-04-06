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Новости Война
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Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

одеса

Оккупанты активно проводят воздушную разведку в Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку", – отметил он в утреннем видеообращении.

Братчук добавил, что работают украинские силы ПВО и Силы обороны города и области, которые проводят боевые задания и осуществляют соответствующие оборонные операции.

"Мы работаем для фронта, работаем для победы", - подчеркивает спикер ОВА.

Читайте: Оперативное командование "Південь" о ночном обстреле Одессы: Ракеты не попали в цель, есть повреждения нежилых зданий

армия РФ (19101) беспилотник (3546) Одесса (7868) Одесская область (3547)


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Не кажу за Одесу, але розвідки кажуть, що масований напад станеться за два тижні.
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06.04.2022 09:15 Ответить
Судьба Одессы решается под Мариуполем и Харьковом.
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06.04.2022 09:30 Ответить
Не лише .
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06.04.2022 09:40 Ответить
Масовий обстріл відбудеться за добу, дві, щоб "під шумок" перекинути підкріплення в придністров'я і відкрити другий фронт. Активна розвідка з повітря і підготовка літної смуги натякає про це.
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06.04.2022 10:17 Ответить
сцються
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06.04.2022 09:24 Ответить
Определяют цели для будущих ракетных ударов. У них ведь спутниковой разведки нет, поэтому все возложено на воздушную разведку и предателей-информаторов из рюсського мира... Определяют перемещение ЗСУ в реальном режиме времени, в отличие от стационарных целей типа нефтебаз, заводов, больниц и закромов родины.
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06.04.2022 09:28 Ответить
Срочно разлупашить Градами аэродром Тирасполя
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06.04.2022 09:43 Ответить
Лапатнікі-дно Чьорного моря ждьот...
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06.04.2022 10:01 Ответить
 
 