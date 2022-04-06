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Новини Війна
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Ворог активізує повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

одеса

Окупанти активно проводять повітряну розвідку на Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку", - зазначив він у ранковому відеозверненні.

Братчук додав, що працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання та здійснюють відповідні оборонні операції.

"Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги", - наголошує спікер ОВА.

Читайте також: Оперативне командування "Південь" про нічний обстріл Одеси: Ракети не влучили в ціль, є пошкодження нежилих будівель

Автор: 

армія рф (17250) безпілотник (4110) Одеса (5437) Одеська область (3186)


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Не кажу за Одесу, але розвідки кажуть, що масований напад станеться за два тижні.
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06.04.2022 09:15 Відповісти
Судьба Одессы решается под Мариуполем и Харьковом.
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06.04.2022 09:30 Відповісти
Не лише .
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06.04.2022 09:40 Відповісти
Масовий обстріл відбудеться за добу, дві, щоб "під шумок" перекинути підкріплення в придністров'я і відкрити другий фронт. Активна розвідка з повітря і підготовка літної смуги натякає про це.
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06.04.2022 10:17 Відповісти
сцються
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06.04.2022 09:24 Відповісти
Определяют цели для будущих ракетных ударов. У них ведь спутниковой разведки нет, поэтому все возложено на воздушную разведку и предателей-информаторов из рюсського мира... Определяют перемещение ЗСУ в реальном режиме времени, в отличие от стационарных целей типа нефтебаз, заводов, больниц и закромов родины.
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06.04.2022 09:28 Відповісти
Срочно разлупашить Градами аэродром Тирасполя
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06.04.2022 09:43 Відповісти
Лапатнікі-дно Чьорного моря ждьот...
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06.04.2022 10:01 Відповісти
 
 