Ворог активізує повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

Окупанти активно проводять повітряну розвідку на Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку", - зазначив він у ранковому відеозверненні.

Братчук додав, що працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання та здійснюють відповідні оборонні операції.

"Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги", - наголошує спікер ОВА.

Читайте також: Оперативне командування "Південь" про нічний обстріл Одеси: Ракети не влучили в ціль, є пошкодження нежилих будівель