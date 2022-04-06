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Новости Агрессия России против Украины Война
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Intel останавливает все деловые операции в России

intel

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины крупнейший в мире производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекращает все деловые операции в РФ.

Об этом идет речь в заявлении Intel, передает Цензор.НЕТ.

"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призвать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предварительным решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в заявлении компании.

Компания выразила поддержку Украине.

"Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, включая 1200 наших сотрудников в России. Мы также приняли меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях", - отметили в компании.

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Автор: 

россия (95393) санкции (11259) Intel (1)


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Топ комментарии
+8
Інтелу-респект...
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06.04.2022 09:53
+6
AMD предусмотрительно никогда на территории РФ и не работала

Речь идет не о поставках, официальные поставки они обе прекратили давно. Речь идет об совместных разработках, обучении, сертификации специалистов. Интел активно работала в этом направлении, AMD никогда рынком РФ не интересовалась. Максимум Германия, даже не Польша. Хотя поляки активно заманивают АМД к себе. А вот у Интела было туча направлений по сотрудничеству с кацапами. И с Украиной, кстати, тоже.
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06.04.2022 10:53
+5
AMD, ау..
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06.04.2022 09:58
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Інтелу-респект...
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06.04.2022 09:53 Ответить
ЧебурНет
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06.04.2022 09:57 Ответить
Ну да, самые большие микросхемы в мире, с двумя ручками для переноски, опять будут пользоваться спросом
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06.04.2022 10:56 Ответить
вы свиноцабаки можете только своего путина потереть...
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06.04.2022 11:17 Ответить
AMD, ау..
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06.04.2022 09:58 Ответить
AMD предусмотрительно никогда на территории РФ и не работала

Речь идет не о поставках, официальные поставки они обе прекратили давно. Речь идет об совместных разработках, обучении, сертификации специалистов. Интел активно работала в этом направлении, AMD никогда рынком РФ не интересовалась. Максимум Германия, даже не Польша. Хотя поляки активно заманивают АМД к себе. А вот у Интела было туча направлений по сотрудничеству с кацапами. И с Украиной, кстати, тоже.
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06.04.2022 10:53 Ответить
КАПЕЦ СКОЛЬКО ЖЕ ЗАПАДНИХ ФІРМ ОБОСНОВАЛОСЬ В ПАРАШЕ .... НУ ПОЧЕМУ НЕ В УКРАИНЕ ? Да , деньги не пахнут...Только сейчас с большим скрипом уходят... А когда будет возможность вернуться к фашистам рюZZким то за один день все сделают....
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06.04.2022 10:01 Ответить
прочитайте уважно новину,вони не йдуть зовсім ,а тільки звели до мінімуму свою діяльність там ,тобто я розумію вони залишають можливість все повернути ,чи як?
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06.04.2022 10:04 Ответить
Потому что у кацапов платеспроможность была высокой.
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06.04.2022 10:24 Ответить
Конкретно Интел прикладывала большие усилия (и деньги) для отмены "поправки Джексона-Вэника", которая действовала в отношении Украины до 2006-го года, а в отношении кацапов аж до 2012-го. Через 10 лет выяснилось, что рано эту поправку отменили в отношении РФ. Кстати, в отношении Беларуси эта поправка действует до сих пор, так что в отношении её американцам даже ничего выдумывать не надо А именно эта поправка блокировала любое сотрудничество в области технологий со стороны гигантов микроэлектроники.
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06.04.2022 11:03 Ответить
"Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників в цій складній ситуації, в тому числі 1200 наших співробітників в Росії."
Якщо там є громадяни США то нехай повертаються додому ,якщо то всі рашисти просто виплатіть їм одноразову компенсацію і нехай йдуть лісом.
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06.04.2022 10:02 Ответить
Тепер кацапня знову перейде на лампові радіоли. А шо, - назад в СРСР.
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06.04.2022 11:34 Ответить
 
 