Intel останавливает все деловые операции в России
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины крупнейший в мире производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекращает все деловые операции в РФ.
Об этом идет речь в заявлении Intel, передает Цензор.НЕТ.
"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призвать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предварительным решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в заявлении компании.
Компания выразила поддержку Украине.
"Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, включая 1200 наших сотрудников в России. Мы также приняли меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях", - отметили в компании.
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Речь идет не о поставках, официальные поставки они обе прекратили давно. Речь идет об совместных разработках, обучении, сертификации специалистов. Интел активно работала в этом направлении, AMD никогда рынком РФ не интересовалась. Максимум Германия, даже не Польша. Хотя поляки активно заманивают АМД к себе. А вот у Интела было туча направлений по сотрудничеству с кацапами. И с Украиной, кстати, тоже.
Якщо там є громадяни США то нехай повертаються додому ,якщо то всі рашисти просто виплатіть їм одноразову компенсацію і нехай йдуть лісом.