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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Intel зупиняє всі ділові операції в Росії

intel

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України найбільший у світі виробник напівпровідникових елементів і пристроїв Intel припиняє всі ділові операції у РФ.

Про це йдеться в заяві Intel, передає Цензор.НЕТ.

"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України та закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі", - йдеться в заяві компанії.

Компанія висловила підтримку Україні.

"Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми в усьому світі, у яких є сім'ї, друзі та близькі в цьому регіоні. Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників в цій складній ситуації, в тому числі 1200 наших співробітників в Росії. Ми також впровадили заходи щодо забезпечення безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму збої в наших глобальних операціях", - зазначили в компанії.

Також читайте: Тепер без процесорів: AMD та Intel призупинили постачання своєї продукції до Росії

Автор: 

росія (64969) санкції (11777) Intel (53)


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Топ коментарі
+8
Інтелу-респект...
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06.04.2022 09:53
+6
AMD предусмотрительно никогда на территории РФ и не работала

Речь идет не о поставках, официальные поставки они обе прекратили давно. Речь идет об совместных разработках, обучении, сертификации специалистов. Интел активно работала в этом направлении, AMD никогда рынком РФ не интересовалась. Максимум Германия, даже не Польша. Хотя поляки активно заманивают АМД к себе. А вот у Интела было туча направлений по сотрудничеству с кацапами. И с Украиной, кстати, тоже.
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06.04.2022 10:53
+5
AMD, ау..
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06.04.2022 09:58
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Інтелу-респект...
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06.04.2022 09:53 Відповісти
ЧебурНет
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06.04.2022 09:57 Відповісти
Ну да, самые большие микросхемы в мире, с двумя ручками для переноски, опять будут пользоваться спросом
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06.04.2022 10:56 Відповісти
вы свиноцабаки можете только своего путина потереть...
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06.04.2022 11:17 Відповісти
AMD, ау..
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06.04.2022 09:58 Відповісти
AMD предусмотрительно никогда на территории РФ и не работала

Речь идет не о поставках, официальные поставки они обе прекратили давно. Речь идет об совместных разработках, обучении, сертификации специалистов. Интел активно работала в этом направлении, AMD никогда рынком РФ не интересовалась. Максимум Германия, даже не Польша. Хотя поляки активно заманивают АМД к себе. А вот у Интела было туча направлений по сотрудничеству с кацапами. И с Украиной, кстати, тоже.
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06.04.2022 10:53 Відповісти
КАПЕЦ СКОЛЬКО ЖЕ ЗАПАДНИХ ФІРМ ОБОСНОВАЛОСЬ В ПАРАШЕ .... НУ ПОЧЕМУ НЕ В УКРАИНЕ ? Да , деньги не пахнут...Только сейчас с большим скрипом уходят... А когда будет возможность вернуться к фашистам рюZZким то за один день все сделают....
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06.04.2022 10:01 Відповісти
прочитайте уважно новину,вони не йдуть зовсім ,а тільки звели до мінімуму свою діяльність там ,тобто я розумію вони залишають можливість все повернути ,чи як?
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06.04.2022 10:04 Відповісти
Потому что у кацапов платеспроможность была высокой.
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06.04.2022 10:24 Відповісти
Конкретно Интел прикладывала большие усилия (и деньги) для отмены "поправки Джексона-Вэника", которая действовала в отношении Украины до 2006-го года, а в отношении кацапов аж до 2012-го. Через 10 лет выяснилось, что рано эту поправку отменили в отношении РФ. Кстати, в отношении Беларуси эта поправка действует до сих пор, так что в отношении её американцам даже ничего выдумывать не надо А именно эта поправка блокировала любое сотрудничество в области технологий со стороны гигантов микроэлектроники.
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06.04.2022 11:03 Відповісти
"Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників в цій складній ситуації, в тому числі 1200 наших співробітників в Росії."
Якщо там є громадяни США то нехай повертаються додому ,якщо то всі рашисти просто виплатіть їм одноразову компенсацію і нехай йдуть лісом.
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06.04.2022 10:02 Відповісти
Тепер кацапня знову перейде на лампові радіоли. А шо, - назад в СРСР.
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06.04.2022 11:34 Відповісти
 
 