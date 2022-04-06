Intel зупиняє всі ділові операції в Росії
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України найбільший у світі виробник напівпровідникових елементів і пристроїв Intel припиняє всі ділові операції у РФ.
Про це йдеться в заяві Intel, передає Цензор.НЕТ.
"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України та закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі", - йдеться в заяві компанії.
Компанія висловила підтримку Україні.
"Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми в усьому світі, у яких є сім'ї, друзі та близькі в цьому регіоні. Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників в цій складній ситуації, в тому числі 1200 наших співробітників в Росії. Ми також впровадили заходи щодо забезпечення безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму збої в наших глобальних операціях", - зазначили в компанії.
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Речь идет не о поставках, официальные поставки они обе прекратили давно. Речь идет об совместных разработках, обучении, сертификации специалистов. Интел активно работала в этом направлении, AMD никогда рынком РФ не интересовалась. Максимум Германия, даже не Польша. Хотя поляки активно заманивают АМД к себе. А вот у Интела было туча направлений по сотрудничеству с кацапами. И с Украиной, кстати, тоже.
Якщо там є громадяни США то нехай повертаються додому ,якщо то всі рашисти просто виплатіть їм одноразову компенсацію і нехай йдуть лісом.