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Под новые санкции ЕС и США могут попасть дочери Путина — Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на новые инвестиции в страну. Также Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против двух дочерей российского президента Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.

Новые меры преследуют цель деградировать инструменты российской государственной власти и нанести России острый и немедленный экономический ущерб.

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По словам источников, знакомых с этим вопросом, ЕС также обсуждает санкции против дочерей президента России Владимира Путина. Дочери Путина являются частью предложенного списка санкций, включающего политических деятелей, магнатов и членов их семей, а также нескольких пропагандистов.

Эти санкции еще не одобрены. У Путина и его бывшей жены две дочери. По данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции коснутся импорта угля, запрета операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрета захода судов в порты.
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Топ комментарии
+21
А что, еще до сих пор не попали ?
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05.04.2022 22:10
+14
А як же мадам Кабаєва? Клара Петаччі відповіла за злочини дуче Мусолліні. І ця курва має відповісти...
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05.04.2022 22:24
+11
це не санкції це фігня,ембарго на любу торгівлю нафта газ на 3 місяці і все більше не потрібно там все вклякне за місяць.Скважени заморозять і тоді їм гаплик.*** три місяці жосткого ембарго і все.
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05.04.2022 22:15
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Тоько могут а не уже?
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05.04.2022 22:10 Ответить
В Маріуполь їх і до Бучі.
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05.04.2022 22:42 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Их только до гиляки. А их личинок стерилизовать.
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06.04.2022 09:42 Ответить
А что, еще до сих пор не попали ?
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05.04.2022 22:10 Ответить
Ракети, літаки, бомби: назвали країни, які попри заборону постачали Росії зброю.


Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Експортували її попри ембарго.

Журналісти Investigative Europe провели розслідування і з'ясували, хто, що саме й на яку суму постачав росіянам.

"Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, 10 держав-членів ЄС експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро", - зазначають розслідувачі.

Це ракети, літаки, торпеди, бомби, гармати, наземні транспортні засоби та кораблі. Частина цієї зброї може бути використана проти України зараз.

"Ці дані з усіх офіційних реєстрів експорту зброї ЄС-27 свідчать, що з 2015-го до 2020 року щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували в Росію зброю на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія продали Росії "військове обладнання".

У розслідуванні наголошують, що продаж, постачання, передавання або експорт зброї, *********** і техніки в Росію заборонений. Таке рішення пов'язане з окупацією Криму та створенням так званих самопроголошених республік на Донбасі 2014 року.

Журналісти повідомляють, що чималу частку зброї Росії надала Франція.

"Як повідомляє Disclose, Франція продала Росії військової техніки на 152 мільйони євро. Цифра, підтверджена аналізом Investigate Europe, ставить Францію далеко попереду своїх сусідів, експортуючи 44% європейської зброї в Росію", - розповідають вони.

Investigative Europe додали, що з 2015-го Франція надала дозвіл на експорт бомб, ракет, торпед, летальної зброї. Надали тепловізійні камери для понад 1000 російських танків. А навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів можна знайти на борту наземних транспортних засобів, винищувачів і гелікоптерів, які воюють в Україні.

Також Німеччина експортувала в Росію військової техніки на €121,8 млн. Її експорт позначений як "подвійне використання".

"Це становить 35% усього експорту зброї ЄС в Росію. В основному він складався з суден, але також містив гвинтівки", - йдеться в заяві.

На третьому місці в списку експортерів Італія, яка продала Росії військової техніки на €22,5 млн. Перший великий контракт на €25 млн підписали з Росією 2015 року.

"За даними італійського статистичного офіса Istat, за даними зовнішньої торгівлі, з січня до листопада 2021-го Італія надала Росії "зброї та ***********" на 21,9 мільйона євро. Це була "загальна зброя", як-от гвинтівки, пістолети, ********** та аксесуари", - зазначили журналісти.
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05.04.2022 22:12 Ответить
Ахереть...то есть Украине Германия оружие отказывалась продавать "потому что конфликт", а агрессору - продавала аж бегом...
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05.04.2022 22:31 Ответить
Статья по линку отлично демонстрирует политику многих стран, в которой "нет места двойным стандартом". Особенно это касается "рулевых" ЕС - Франции и ФРГ.
В связи с этим вспоминается старый анекдот про Вовочку, подсматривающего в замочную скважину двери спальни родителей, и его полная горечи и печали фраза: "И эти люди запрещают мне ковырятся в носу"...
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05.04.2022 23:34 Ответить
Так ещё две у алинки и одна у кривоногих
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05.04.2022 22:12 Ответить
«Эти женщины?» (с)
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05.04.2022 22:12 Ответить
с низкой социальной ответственностью...
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05.04.2022 22:25 Ответить
Пойдут путинские шлюшки на панель.
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05.04.2022 22:12 Ответить
цікаво, які чмошники їх будуть сношати..
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05.04.2022 22:24 Ответить
Сербы венгры может ещё французы и немцы.
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05.04.2022 22:31 Ответить
А внуки есть? Надо бы и про них не забыть. Внучат зачастую любят больше, чем детей.
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05.04.2022 22:14 Ответить
це не санкції це фігня,ембарго на любу торгівлю нафта газ на 3 місяці і все більше не потрібно там все вклякне за місяць.Скважени заморозять і тоді їм гаплик.*** три місяці жосткого ембарго і все.
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05.04.2022 22:15 Ответить
Ничего не будет за 3 месяца. Даже года мало.
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05.04.2022 22:17 Ответить
А ******** думали и внукам хватит
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05.04.2022 22:18 Ответить
В Украине матерям приходится писать на телах своих детей их имена и другие данные (телефоні родителей или знакомых).
Это делают для того, чтобы малышу, который сам не сможет это сказать, смогли помочь, если родители погибнут, а он выживет.

"Подписала свою Веруню на случай, что с нами что-то случится, и ее кто-то подберет выжившую. Или она потеряется при эвакуации, что тоже по моей логике могло произойти только при моей отключке. Тогда даже мелькнула безумная мысль "почему я не сделала ей татуировку с этой информацией? "
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05.04.2022 22:22 Ответить
А як же мадам Кабаєва? Клара Петаччі відповіла за злочини дуче Мусолліні. І ця курва має відповісти...
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05.04.2022 22:24 Ответить
Еще у Кабаевой от фюрера путина четверо
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05.04.2022 22:24 Ответить
Интересно чтоб это гавно сказало если б их изнасиловали...
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05.04.2022 22:26 Ответить
Ещё не вечер. Не спешите жить. Сначала папу.
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05.04.2022 22:52 Ответить
он педофил по мальчикам
я не уверен что его дочери спокойно детство провели рядом с ним
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05.04.2022 23:39 Ответить
его дочери - крысы в его бункере....
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05.04.2022 22:27 Ответить
Як там Роман Абрамович? Його Зеленський особисто відмазував від американських санкцій.
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05.04.2022 22:27 Ответить
санкції ..? зробити з ними те шо вони зробили з діточками в Бучі ...санкції..
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05.04.2022 22:34 Ответить
О, і до курв починають добиратися
Курвам курв'яча доля
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05.04.2022 22:35 Ответить
Порвите им влагалища.
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05.04.2022 22:43 Ответить
На букву "Z".
Только вряд ли они на такое пойдут. Не толерантно как-то, да и гендерные права нарушает, у папика же жопа пока целая.
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05.04.2022 23:39 Ответить
Как то уже не до толерантности. Походу эти ****** для нас умерли как нация.
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06.04.2022 00:00 Ответить
Для нас - да, об этом даже и разговора нет. Я западных "партнёров" подразумевал, они ещё верят, что там может произойти какое-то переосмысление взглядов на мироустройство.
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06.04.2022 12:27 Ответить
Пусть нюхают родную гавань, пахнущую дамами без прокладок.
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05.04.2022 22:51 Ответить
всіх дітей правителів раші треба тримати під наглядом. Десь біля об'єктів НАТО в Європі. Хай москалі знають, що з ними гратимуть за їхніми правилами.
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05.04.2022 22:53 Ответить
Дочерей путина можно поселить на натовской базе в Польше.
И не будет никакой угрозы ядерного удара.
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05.04.2022 22:56 Ответить
Вот правильно. И Кабаеву, сучку ***.вую, к ним..
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05.04.2022 22:58 Ответить
можуть ??? То доньок уйла давно треба було санкціями обкласти та депортувати на любиму родину расею хай до татка у бункер лізуть
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05.04.2022 23:17 Ответить
А семье Кабаевых хорошо в Швейцарии живётся?
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05.04.2022 23:23 Ответить
Сльішал слухи, что швейцарьі бучу подняли, чтоб кабаеву с ее ********** вьіставили из страньі. Но не уверен что правда.
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05.04.2022 23:50 Ответить
Обана...
А до сих пор не??
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05.04.2022 23:26 Ответить
зачем санкции против дочек *****? Просто передайте их ВСУ...
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05.04.2022 23:31 Ответить
Та нашо ЗСУ ті клопоти. Позбавити істот громадянства і конфіскувати майно. А потім можна і до тата в бункер, хай порадіють.
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05.04.2022 23:33 Ответить
так у него нет дочек
они все под чужими фамилиями живут
и как на них санкции налжить можно?
им в рашке дали в пользование какие то фонды и прочее
даже если не смогут зарубеж выехать, в рашке будут жить преиваюче
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05.04.2022 23:38 Ответить
Опубликуйте их адрес. Может кто, у кого родственников в Буче и других городах пьітали, захотят им горлянку перерезать...
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05.04.2022 23:49 Ответить
в принципе это реалистично, т.к. они находятся в ЕС, а беженцам в ЕС дороге открыта то...
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05.04.2022 23:56 Ответить
А дочка лаврова,а діти пєскова,а син мєдвєдєва,а діти шойгу?
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06.04.2022 01:00 Ответить
запихнуть этих проблядей в самый дешёвый бордель чтобы с утра до ночи их **** во все щели!!!!!!!!!!!!
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06.04.2022 09:58 Ответить
 
 