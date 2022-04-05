Под новые санкции ЕС и США могут попасть дочери Путина — Bloomberg
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США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на новые инвестиции в страну. Также Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против двух дочерей российского президента Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.
По словам источника, правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.
Новые меры преследуют цель деградировать инструменты российской государственной власти и нанести России острый и немедленный экономический ущерб.
По словам источников, знакомых с этим вопросом, ЕС также обсуждает санкции против дочерей президента России Владимира Путина. Дочери Путина являются частью предложенного списка санкций, включающего политических деятелей, магнатов и членов их семей, а также нескольких пропагандистов.
Эти санкции еще не одобрены. У Путина и его бывшей жены две дочери. По данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.
Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции коснутся импорта угля, запрета операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрета захода судов в порты.
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Их только до гиляки. А их личинок стерилизовать.
Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Експортували її попри ембарго.
Журналісти Investigative Europe провели розслідування і з'ясували, хто, що саме й на яку суму постачав росіянам.
"Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, 10 держав-членів ЄС експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро", - зазначають розслідувачі.
Це ракети, літаки, торпеди, бомби, гармати, наземні транспортні засоби та кораблі. Частина цієї зброї може бути використана проти України зараз.
"Ці дані з усіх офіційних реєстрів експорту зброї ЄС-27 свідчать, що з 2015-го до 2020 року щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували в Росію зброю на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія продали Росії "військове обладнання".
У розслідуванні наголошують, що продаж, постачання, передавання або експорт зброї, *********** і техніки в Росію заборонений. Таке рішення пов'язане з окупацією Криму та створенням так званих самопроголошених республік на Донбасі 2014 року.
Журналісти повідомляють, що чималу частку зброї Росії надала Франція.
"Як повідомляє Disclose, Франція продала Росії військової техніки на 152 мільйони євро. Цифра, підтверджена аналізом Investigate Europe, ставить Францію далеко попереду своїх сусідів, експортуючи 44% європейської зброї в Росію", - розповідають вони.
Investigative Europe додали, що з 2015-го Франція надала дозвіл на експорт бомб, ракет, торпед, летальної зброї. Надали тепловізійні камери для понад 1000 російських танків. А навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів можна знайти на борту наземних транспортних засобів, винищувачів і гелікоптерів, які воюють в Україні.
Також Німеччина експортувала в Росію військової техніки на €121,8 млн. Її експорт позначений як "подвійне використання".
"Це становить 35% усього експорту зброї ЄС в Росію. В основному він складався з суден, але також містив гвинтівки", - йдеться в заяві.
На третьому місці в списку експортерів Італія, яка продала Росії військової техніки на €22,5 млн. Перший великий контракт на €25 млн підписали з Росією 2015 року.
"За даними італійського статистичного офіса Istat, за даними зовнішньої торгівлі, з січня до листопада 2021-го Італія надала Росії "зброї та ***********" на 21,9 мільйона євро. Це була "загальна зброя", як-от гвинтівки, пістолети, ********** та аксесуари", - зазначили журналісти.
В связи с этим вспоминается старый анекдот про Вовочку, подсматривающего в замочную скважину двери спальни родителей, и его полная горечи и печали фраза: "И эти люди запрещают мне ковырятся в носу"...
Это делают для того, чтобы малышу, который сам не сможет это сказать, смогли помочь, если родители погибнут, а он выживет.
"Подписала свою Веруню на случай, что с нами что-то случится, и ее кто-то подберет выжившую. Или она потеряется при эвакуации, что тоже по моей логике могло произойти только при моей отключке. Тогда даже мелькнула безумная мысль "почему я не сделала ей татуировку с этой информацией? "
я не уверен что его дочери спокойно детство провели рядом с ним
Курвам курв'яча доля
Только вряд ли они на такое пойдут. Не толерантно как-то, да и гендерные права нарушает, у папика же жопа пока целая.
И не будет никакой угрозы ядерного удара.
А до сих пор не??
они все под чужими фамилиями живут
и как на них санкции налжить можно?
им в рашке дали в пользование какие то фонды и прочее
даже если не смогут зарубеж выехать, в рашке будут жить преиваюче