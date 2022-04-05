Под новые санкции ЕС и США могут попасть дочери Путина — Bloomberg

США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на новые инвестиции в страну. Также Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против двух дочерей российского президента Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.

Новые меры преследуют цель деградировать инструменты российской государственной власти и нанести России острый и немедленный экономический ущерб.

Также читайте: США могут ввести санкции против "Сбербанка", - WSJ

По словам источников, знакомых с этим вопросом, ЕС также обсуждает санкции против дочерей президента России Владимира Путина. Дочери Путина являются частью предложенного списка санкций, включающего политических деятелей, магнатов и членов их семей, а также нескольких пропагандистов.

Эти санкции еще не одобрены. У Путина и его бывшей жены две дочери. По данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции коснутся импорта угля, запрета операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрета захода судов в порты.