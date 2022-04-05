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Під нові санкції ЄС та США можуть потрапити доньки Путіна, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

США, Європейський союз та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну. Також Європейський союз розглядає можливість запровадити санкції проти двох дочок російського президента Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, уряди також збільшать санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо невказаних російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

Нові заходи мають на меті деградувати інструменти російської державної влади та завдати Росії гострої та негайної економічної шкоди.

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За словами джерел, знайомих із цим питанням, ЄС також обговорює санкції проти дочок президента Росії Володимира Путіна. Доньки Путіна є частиною запропонованого списку санкцій, який також включає політичних діячів, магнатів та членів їхніх сімей, а також кількох пропагандистів.

Ці санкції ще не схвалено. У Путіна та його колишньої дружини є дві доньки. За даними ЗМІ, їх звуть Марія Воронцова та Катерина Тихонова.

Раніше Євросоюз оголосив про п'ятий пакет санкцій щодо Росії через війну в Україні. Нові санкції торкнуться імпорту вугілля, заборони операцій з чотирма ключовими російськими банками та заборони заходу суден у порти.
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Топ коментарі
+21
А что, еще до сих пор не попали ?
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05.04.2022 22:10
+14
А як же мадам Кабаєва? Клара Петаччі відповіла за злочини дуче Мусолліні. І ця курва має відповісти...
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05.04.2022 22:24
+11
це не санкції це фігня,ембарго на любу торгівлю нафта газ на 3 місяці і все більше не потрібно там все вклякне за місяць.Скважени заморозять і тоді їм гаплик.*** три місяці жосткого ембарго і все.
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05.04.2022 22:15
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Тоько могут а не уже?
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05.04.2022 22:10 Відповісти
В Маріуполь їх і до Бучі.
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05.04.2022 22:42 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Их только до гиляки. А их личинок стерилизовать.
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06.04.2022 09:42 Відповісти
А что, еще до сих пор не попали ?
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05.04.2022 22:10 Відповісти
Ракети, літаки, бомби: назвали країни, які попри заборону постачали Росії зброю.


Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Експортували її попри ембарго.

Журналісти Investigative Europe провели розслідування і з'ясували, хто, що саме й на яку суму постачав росіянам.

"Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, 10 держав-членів ЄС експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро", - зазначають розслідувачі.

Це ракети, літаки, торпеди, бомби, гармати, наземні транспортні засоби та кораблі. Частина цієї зброї може бути використана проти України зараз.

"Ці дані з усіх офіційних реєстрів експорту зброї ЄС-27 свідчать, що з 2015-го до 2020 року щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували в Росію зброю на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія продали Росії "військове обладнання".

У розслідуванні наголошують, що продаж, постачання, передавання або експорт зброї, *********** і техніки в Росію заборонений. Таке рішення пов'язане з окупацією Криму та створенням так званих самопроголошених республік на Донбасі 2014 року.

Журналісти повідомляють, що чималу частку зброї Росії надала Франція.

"Як повідомляє Disclose, Франція продала Росії військової техніки на 152 мільйони євро. Цифра, підтверджена аналізом Investigate Europe, ставить Францію далеко попереду своїх сусідів, експортуючи 44% європейської зброї в Росію", - розповідають вони.

Investigative Europe додали, що з 2015-го Франція надала дозвіл на експорт бомб, ракет, торпед, летальної зброї. Надали тепловізійні камери для понад 1000 російських танків. А навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів можна знайти на борту наземних транспортних засобів, винищувачів і гелікоптерів, які воюють в Україні.

Також Німеччина експортувала в Росію військової техніки на €121,8 млн. Її експорт позначений як "подвійне використання".

"Це становить 35% усього експорту зброї ЄС в Росію. В основному він складався з суден, але також містив гвинтівки", - йдеться в заяві.

На третьому місці в списку експортерів Італія, яка продала Росії військової техніки на €22,5 млн. Перший великий контракт на €25 млн підписали з Росією 2015 року.

"За даними італійського статистичного офіса Istat, за даними зовнішньої торгівлі, з січня до листопада 2021-го Італія надала Росії "зброї та ***********" на 21,9 мільйона євро. Це була "загальна зброя", як-от гвинтівки, пістолети, ********** та аксесуари", - зазначили журналісти.
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05.04.2022 22:12 Відповісти
Ахереть...то есть Украине Германия оружие отказывалась продавать "потому что конфликт", а агрессору - продавала аж бегом...
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05.04.2022 22:31 Відповісти
Статья по линку отлично демонстрирует политику многих стран, в которой "нет места двойным стандартом". Особенно это касается "рулевых" ЕС - Франции и ФРГ.
В связи с этим вспоминается старый анекдот про Вовочку, подсматривающего в замочную скважину двери спальни родителей, и его полная горечи и печали фраза: "И эти люди запрещают мне ковырятся в носу"...
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05.04.2022 23:34 Відповісти
Так ещё две у алинки и одна у кривоногих
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05.04.2022 22:12 Відповісти
«Эти женщины?» (с)
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05.04.2022 22:12 Відповісти
с низкой социальной ответственностью...
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05.04.2022 22:25 Відповісти
Пойдут путинские шлюшки на панель.
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05.04.2022 22:12 Відповісти
цікаво, які чмошники їх будуть сношати..
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05.04.2022 22:24 Відповісти
Сербы венгры может ещё французы и немцы.
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05.04.2022 22:31 Відповісти
А внуки есть? Надо бы и про них не забыть. Внучат зачастую любят больше, чем детей.
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05.04.2022 22:14 Відповісти
це не санкції це фігня,ембарго на любу торгівлю нафта газ на 3 місяці і все більше не потрібно там все вклякне за місяць.Скважени заморозять і тоді їм гаплик.*** три місяці жосткого ембарго і все.
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05.04.2022 22:15 Відповісти
Ничего не будет за 3 месяца. Даже года мало.
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05.04.2022 22:17 Відповісти
А ******** думали и внукам хватит
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05.04.2022 22:18 Відповісти
В Украине матерям приходится писать на телах своих детей их имена и другие данные (телефоні родителей или знакомых).
Это делают для того, чтобы малышу, который сам не сможет это сказать, смогли помочь, если родители погибнут, а он выживет.

"Подписала свою Веруню на случай, что с нами что-то случится, и ее кто-то подберет выжившую. Или она потеряется при эвакуации, что тоже по моей логике могло произойти только при моей отключке. Тогда даже мелькнула безумная мысль "почему я не сделала ей татуировку с этой информацией? "
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05.04.2022 22:22 Відповісти
А як же мадам Кабаєва? Клара Петаччі відповіла за злочини дуче Мусолліні. І ця курва має відповісти...
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05.04.2022 22:24 Відповісти
Еще у Кабаевой от фюрера путина четверо
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05.04.2022 22:24 Відповісти
Интересно чтоб это гавно сказало если б их изнасиловали...
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05.04.2022 22:26 Відповісти
Ещё не вечер. Не спешите жить. Сначала папу.
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05.04.2022 22:52 Відповісти
он педофил по мальчикам
я не уверен что его дочери спокойно детство провели рядом с ним
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05.04.2022 23:39 Відповісти
его дочери - крысы в его бункере....
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05.04.2022 22:27 Відповісти
Як там Роман Абрамович? Його Зеленський особисто відмазував від американських санкцій.
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05.04.2022 22:27 Відповісти
санкції ..? зробити з ними те шо вони зробили з діточками в Бучі ...санкції..
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05.04.2022 22:34 Відповісти
О, і до курв починають добиратися
Курвам курв'яча доля
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05.04.2022 22:35 Відповісти
Порвите им влагалища.
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05.04.2022 22:43 Відповісти
На букву "Z".
Только вряд ли они на такое пойдут. Не толерантно как-то, да и гендерные права нарушает, у папика же жопа пока целая.
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05.04.2022 23:39 Відповісти
Как то уже не до толерантности. Походу эти ****** для нас умерли как нация.
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06.04.2022 00:00 Відповісти
Для нас - да, об этом даже и разговора нет. Я западных "партнёров" подразумевал, они ещё верят, что там может произойти какое-то переосмысление взглядов на мироустройство.
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06.04.2022 12:27 Відповісти
Пусть нюхают родную гавань, пахнущую дамами без прокладок.
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05.04.2022 22:51 Відповісти
всіх дітей правителів раші треба тримати під наглядом. Десь біля об'єктів НАТО в Європі. Хай москалі знають, що з ними гратимуть за їхніми правилами.
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05.04.2022 22:53 Відповісти
Дочерей путина можно поселить на натовской базе в Польше.
И не будет никакой угрозы ядерного удара.
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05.04.2022 22:56 Відповісти
Вот правильно. И Кабаеву, сучку ***.вую, к ним..
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05.04.2022 22:58 Відповісти
можуть ??? То доньок уйла давно треба було санкціями обкласти та депортувати на любиму родину расею хай до татка у бункер лізуть
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05.04.2022 23:17 Відповісти
А семье Кабаевых хорошо в Швейцарии живётся?
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05.04.2022 23:23 Відповісти
Сльішал слухи, что швейцарьі бучу подняли, чтоб кабаеву с ее ********** вьіставили из страньі. Но не уверен что правда.
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05.04.2022 23:50 Відповісти
Обана...
А до сих пор не??
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05.04.2022 23:26 Відповісти
зачем санкции против дочек *****? Просто передайте их ВСУ...
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05.04.2022 23:31 Відповісти
Та нашо ЗСУ ті клопоти. Позбавити істот громадянства і конфіскувати майно. А потім можна і до тата в бункер, хай порадіють.
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05.04.2022 23:33 Відповісти
так у него нет дочек
они все под чужими фамилиями живут
и как на них санкции налжить можно?
им в рашке дали в пользование какие то фонды и прочее
даже если не смогут зарубеж выехать, в рашке будут жить преиваюче
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05.04.2022 23:38 Відповісти
Опубликуйте их адрес. Может кто, у кого родственников в Буче и других городах пьітали, захотят им горлянку перерезать...
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05.04.2022 23:49 Відповісти
в принципе это реалистично, т.к. они находятся в ЕС, а беженцам в ЕС дороге открыта то...
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05.04.2022 23:56 Відповісти
А дочка лаврова,а діти пєскова,а син мєдвєдєва,а діти шойгу?
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06.04.2022 01:00 Відповісти
запихнуть этих проблядей в самый дешёвый бордель чтобы с утра до ночи их **** во все щели!!!!!!!!!!!!
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06.04.2022 09:58 Відповісти
 
 