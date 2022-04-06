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Новости Война Резня в Буче
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Израиль впервые официально обвинил Россию в военных преступлениях в Украине

буча

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение ущерба гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", - написал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Также смотрите: Войска РФ повредили Менору под Харьковом. Жду, что Израиль осудит это варварство - Кулеба. ФОТО

армия РФ (19101) Израиль (1922) россия (95393) Буча (458) военные преступления (1428) Яир Лапид (9)


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Топ комментарии
+26
Не Израиль осудил, а Лапид.: "я решительно осуждаю...".
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06.04.2022 10:57
+23
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06.04.2022 10:57
+15
Однак геноцид українців рашистами у Бучі чи Маріку, ісраїль ніколи не визнає, бо жлоби тільки свій жлобохост визнають геноцидом, всіх інших жертв вони не визнають.
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06.04.2022 11:00
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06.04.2022 10:57 Ответить
Не Израиль осудил, а Лапид.: "я решительно осуждаю...".
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06.04.2022 10:57 Ответить
********* как-то ...
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06.04.2022 11:27 Ответить
Зря ты так. Он как раз оказался единственным порядочным человеком.
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06.04.2022 11:35 Ответить
Что значит зря? Речь о заголовке, где сказано, что "Израиль обвинил". Об этом человеке ничего не знаю. Почему он выступил на пятом десятке дней войны - тоже не знаю.
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06.04.2022 11:46 Ответить
мой ответ адресован не тебе, а человеку написавшему "*********"
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06.04.2022 11:50 Ответить
Ця людина - міністр закордонних справ Ізраїлю, тому його заява має абсолютно офіційний статус! Сподіваюсь, збільшення допомоги - питання короткого часу!
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06.04.2022 11:56 Ответить
Держи за дурака кого-нибудь другого. Официально выглядит так: "Правительство Израиля осуждает...". А там "Я", частное лицо.
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06.04.2022 12:02 Ответить
міністр закордонних справ - офіційна особа, свою особисту думку він може виказувати на кухні, а не публічно. Публічні заяви такої особи сприймаються як офіційні. https://zn.ua/ukr/POLITICS/izrajil-zasudiv-rizaninu-v-buchi.html
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06.04.2022 14:24 Ответить
Доречне зауваження.
Добре, що можна бачити коментарі і дописи авторів, які прагнуть дотримуватися і зберігати точність, об'єктивність фактів та виваженість висловлювань й оцінок
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06.04.2022 11:55 Ответить
Что так быстро могли бы подождать до победы Украины над пуйловским рейхом.
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06.04.2022 10:59 Ответить
Це офіційна заява Ізраїлю ,чи тільки точка зору Яїра Лапіда?
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06.04.2022 10:59 Ответить
Израиль официально боится называть вещи своими именами. Выступил с осуждением и Беннет, но не обвинил Россию прямым текстом. Все всё понимают, но озвучить не могут.
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06.04.2022 11:30 Ответить
только украинцы не боялись прятать евреев с угрозой для своей жизни во ВМВ. идиотами были. Больше такой ошибки не повторим.
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06.04.2022 15:48 Ответить
не обобщай! я лично уже несколько семей вывез
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06.04.2022 16:11 Ответить
я говорю за массовую ситуацию с нашей стороны во время ВМВ.
И официальную позицию ваших властей о запрете приема бкжкнцев с Украины.
И ваш единичный случай для нас ни о чем.
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06.04.2022 16:31 Ответить
А міністр закордонних справ - це не офіційно?

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06.04.2022 11:32 Ответить
Израиль никогда ничего официально не говорит, если это не касается его лично.
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06.04.2022 11:38 Ответить
Нет.Он сказал от своего имени или это официальная позиция Государства?
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06.04.2022 12:26 Ответить
Йшов другий місяць знищення українців , України.
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06.04.2022 11:00 Ответить
Однак геноцид українців рашистами у Бучі чи Маріку, ісраїль ніколи не визнає, бо жлоби тільки свій жлобохост визнають геноцидом, всіх інших жертв вони не визнають.
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06.04.2022 11:00 Ответить
стаття в РІА, висєр Медвєдєва і так далі тому подібне, не є хиба доводем, що це запланований геноцид, єдине, що мішки і крематорії вони приготували для нас, а знадобилися вони їм самім.
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06.04.2022 11:32 Ответить
Це велике відкрите питання, чи був Холокост помстою за Голодомор. Гітлер ще влітку 1932-го року заявляв про підготовку масового знищення людей у СССР. А ставши рейхсканцлером перерахував зарплату у фонд допомоги голодаючим німцям СССР. З усіх західних урядів про голодомор найголосніше заявляли німці. Цей парадокс ніхто навіть не береться розплутати, бо вільний жеж світ.
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06.04.2022 14:28 Ответить
Нарешті! Протерли очі.
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06.04.2022 11:01 Ответить
Та ти шо
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06.04.2022 11:01 Ответить
все так, війна цивілізацій, московити поставили питання так: або вони або ми.
Фашистський мордор повинен бути знищений.
Фашистська русня повинна бути денацифікована та демілітаризована.
Ніякої пощади та прощення, вони винні всі
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06.04.2022 11:17 Ответить
Какое то монгольское недоразумение, под названием "выгребная яма-404" ("расия" - кац.) пытается стать государством, уворовав историю соседнего Государства Украины. И мову бы уворовали бы, если бы не лишняя хромосома, которая не даёт её выучить...
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06.04.2022 11:59 Ответить
А те, що китайці пишуть, ти тут китайською скопипастиш, чи твоя спеціалізація засирання українського інфопростору мовою окупанта?
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06.04.2022 11:48 Ответить
Дефекация мозга, отравленного чтением майн кампф
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06.04.2022 11:53 Ответить
Хто такий, чи хто стоїть за авторством статті "Тимофей Сергейцев"?!
Є якась достовірна інформація!?
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06.04.2022 12:40 Ответить
я не антисемит и не хочу им быть, но... пол Израиля смотрит КацапТВ и жуя губы: нуууу не все так однозначно...
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06.04.2022 11:23 Ответить
По моим прикидкам,среди русскоязычных на одного пропутинца 10 нормальных,среди ивритоязычных за рашку вообще никто.
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06.04.2022 11:56 Ответить
Зайдите на "Орбиту" и ужаснетесь. Какое-то сборище упоротых ватников. Я задолбался что-либо объяснять, твердят: "Фейк", как заводные.
Ивритоязычных, действительно, убеждать не надо, они не смотрят путивизор.
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06.04.2022 13:39 Ответить
Ну і тупі ці ізраїльтяни, - до них дуже довго доходить.
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06.04.2022 11:28 Ответить
А "Официальный" Израиль шо?
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06.04.2022 11:31 Ответить
Яир Лапид и есть официальный Израиль,он министр иностранных дел.
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06.04.2022 11:57 Ответить
нажаль не не так. він - це не офіційний Ізраїль
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06.04.2022 12:01 Ответить
Маргарет Тэтчер была замужем за Денисом Тэтчером!
Но это не значит, что Денис Тэтчер "трахал" всю Великобританию...
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06.04.2022 12:13 Ответить
Як проти нас воює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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06.04.2022 11:33 Ответить
Ізраїль може спокійно заявляти про злочини кацапів і постачати їм зброю - друга світова і не таку дволикість євреїв виявляла
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06.04.2022 11:43 Ответить
Доверять Израилю - себя не уважать!
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06.04.2022 11:46 Ответить
Евреи не кацапы! Своих не бросают!

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06.04.2022 12:04 Ответить
Не совсем впервые. Резолюцию «Агрессия против Украины» в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141,включая Израиль, а 35 воздержались,включая Китай,а это было 2 марта
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06.04.2022 12:07 Ответить
Спершу сприяли здійсненню рашистами злочинів, а тепер щоби не видаватися білою вороною на цивілізованому тлі начебто "звинувачують" рашистів!
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06.04.2022 12:19 Ответить
сраиль? иди ***** за руссо корыто, сраиль имхо.
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06.04.2022 12:57 Ответить
Слова без действий - шекель в электромагнитное поле.
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06.04.2022 13:54 Ответить
Хочу сказать, что почти все русскоязычные жители Израиля как раз на стороне Украины, очень сочувствуют вам и осуждают чудовищный беспредел России.

Эта жалость не голословная, у нас собирают и отправляют вам много пожертвований, как вещами, так и деньгами. Я, моя мама и моя жена тоже посылали вам вещи, а лично я жертвовал на операции красного креста у вас.

И многие организации, сами без правительства, организуют кампании по пожертвованиям - и люди дают!

А ещё Израиль единственная страна которая открыла у вас полевой госпиталь и к вам поехали лучшие профессора.

Мы не бессердечные, как написали многие здесь, и отнюдь не думаем только о себе. Я не могу говорить за правительство, но люди у нас очень даже вам сочуствуют. Не осуждайте нас чисто по привычке. Вы не правы.
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06.04.2022 14:13 Ответить
не льстите себе. Вы не единственные открыли госпиталь. Гуманитарка - это прекрасно. Но если бы нам дали нормальное оружие, то она и не понадобилась бы.
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06.04.2022 15:52 Ответить
В Израиле всё ещё наивно думают,что если у них и роzzии есть совместные дела в решении Сирия/Хезбалла/Иран,то это делает две страны дружественными...Эээ,большая ошибка.У роzzии не было и не может быть друзей,лживая и двуличная страна.
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06.04.2022 14:14 Ответить
Сколько беженцев приняли ваши друзья "палестинцы"?

Почему двойные стандарты по отношению к Израилю, а сами? Чей Иерусалим?

https://www.9tv.co.il/item/42744
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07.04.2022 04:50 Ответить
 
 