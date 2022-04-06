Израиль впервые официально обвинил Россию в военных преступлениях в Украине

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение ущерба гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", - написал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

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