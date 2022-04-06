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Израиль впервые официально обвинил Россию в военных преступлениях в Украине
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение ущерба гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", - написал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
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+26 dihlofos
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+23 Перехватчик
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+15 Super Gut
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Добре, що можна бачити коментарі і дописи авторів, які прагнуть дотримуватися і зберігати точність, об'єктивність фактів та виваженість висловлювань й оцінок
И официальную позицию ваших властей о запрете приема бкжкнцев с Украины.
И ваш единичный случай для нас ни о чем.
Фашистський мордор повинен бути знищений.
Фашистська русня повинна бути денацифікована та демілітаризована.
Ніякої пощади та прощення, вони винні всі
Є якась достовірна інформація!?
Ивритоязычных, действительно, убеждать не надо, они не смотрят путивизор.
Но это не значит, что Денис Тэтчер "трахал" всю Великобританию...
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Эта жалость не голословная, у нас собирают и отправляют вам много пожертвований, как вещами, так и деньгами. Я, моя мама и моя жена тоже посылали вам вещи, а лично я жертвовал на операции красного креста у вас.
И многие организации, сами без правительства, организуют кампании по пожертвованиям - и люди дают!
А ещё Израиль единственная страна которая открыла у вас полевой госпиталь и к вам поехали лучшие профессора.
Мы не бессердечные, как написали многие здесь, и отнюдь не думаем только о себе. Я не могу говорить за правительство, но люди у нас очень даже вам сочуствуют. Не осуждайте нас чисто по привычке. Вы не правы.
Почему двойные стандарты по отношению к Израилю, а сами? Чей Иерусалим?
https://www.9tv.co.il/item/42744