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Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що умисне заподіяння шкоди цивільному населенню України, яке було виявлено у Бучі після визволення міста від російських загарбників, є воєнним злочином.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Фотографії та свідоцтва, що надходять з України, є жахливими. Російські війська скоїли воєнні злочини проти беззахисного цивільного населення. Я рішуче засуджую ці воєнні злочини", – написав міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід.
Топ коментарі
+26 dihlofos
показати весь коментар06.04.2022 10:57
+23 Перехватчик
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+15 Super Gut
показати весь коментар06.04.2022 11:00
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И официальную позицию ваших властей о запрете приема бкжкнцев с Украины.
И ваш единичный случай для нас ни о чем.
Фашистський мордор повинен бути знищений.
Фашистська русня повинна бути денацифікована та демілітаризована.
Ніякої пощади та прощення, вони винні всі
Є якась достовірна інформація!?
Ивритоязычных, действительно, убеждать не надо, они не смотрят путивизор.
Но это не значит, что Денис Тэтчер "трахал" всю Великобританию...
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Эта жалость не голословная, у нас собирают и отправляют вам много пожертвований, как вещами, так и деньгами. Я, моя мама и моя жена тоже посылали вам вещи, а лично я жертвовал на операции красного креста у вас.
И многие организации, сами без правительства, организуют кампании по пожертвованиям - и люди дают!
А ещё Израиль единственная страна которая открыла у вас полевой госпиталь и к вам поехали лучшие профессора.
Мы не бессердечные, как написали многие здесь, и отнюдь не думаем только о себе. Я не могу говорить за правительство, но люди у нас очень даже вам сочуствуют. Не осуждайте нас чисто по привычке. Вы не правы.
Почему двойные стандарты по отношению к Израилю, а сами? Чей Иерусалим?
https://www.9tv.co.il/item/42744