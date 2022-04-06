Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що умисне заподіяння шкоди цивільному населенню України, яке було виявлено у Бучі після визволення міста від російських загарбників, є воєнним злочином.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Фотографії та свідоцтва, що надходять з України, є жахливими. Російські війська скоїли воєнні злочини проти беззахисного цивільного населення. Я рішуче засуджую ці воєнні злочини", – написав міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не дозволить Росії використати себе для обходу санкцій, – Лапід