Предприниматели смогут получать кредит до 60 млн грн под 0%, – Свириденко
Украинское правительство адаптировало ряд программ по кредитованию предприятий к условиям военного времени. Говорится, в частности, и о программе доступных кредитов "5-7-9%", которая теперь предусматривает возможность получения кредита до 60 млн. грн. любому украинскому предприятию под 0%.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала войны такие кредиты от государственных банков на общую сумму 1,1 млрд. грн. получили 826 бизнесов", – проинформировала она.
Свириденко, украинские банки особенно активно сотрудничают с сельхозпроизводителями – к началу марта кредитный портфель агропредприятий составил 84,6 млрд грн. В целом же на аграрный сектор пришлось 42% от всех выданных кредитов – ими воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств.
Для своевременного старта посевной кампании и ее успешного проведения активировали дополнительные механизмы кредитования аграриев. Эти средства идут на закупку удобрений, горючего, средства защиты растений", – пояснила она.
По мнению вице-премьера, коммерческие и государственные банки должны сейчас активизировать свою кредитную деятельность, ведь эти средства нужны тысячам предпринимателей для налаживания производств. Поэтому правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором соответствующую работу. Так, в частности, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 млрд грн. При этом 2,3 млрд грн госбанки уже выделили фермерам.
"В целом, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год", – отметила Юлия Свириденко
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