Підприємці зможуть отримувати кредит до 60 млн грн під 0%, – Свириденко

Український уряд адаптував низку програм по кредитуванню підприємств до умов воєнного часу. Мова, зокрема, й про програму доступних кредитів "5-7-9%", яка тепер передбачає можливість отримання кредиту до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0%.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку війни такі кредити від державних банків на загальну суму 1,1 млрд грн отримали 826 бізнесів", – проінформувала вона.

За словами Свириденко, українські банки особливо активно співпрацюють з сільгоспвиробниками – на початок березня кредитний портфель агропідприємств становив 84,6 млрд грн. А загалом на аграрний сектор припало 42% від усіх виданих кредитів – ними скористалися 12 тисяч фермерських господарств.

"Для вчасного старту посівної кампанії та успішного її проведення активували додаткові механізми кредитування аграріїв. Ці кошти йдуть на закупівлю добрив, пального, засоби захисту рослин", – роз’яснила вона.

На думку віцепрем’єрки, комерційні та державні банки повинні зараз активізувати свою кредитну діяльність, адже ці кошти потрібні тисячам підприємців для налагодження виробництв. Саме тому уряд та Нацбанк проводять з банківським сектором відповідну роботу. Так, зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. При цьому 2,3 млрд грн держбанки вже видали фермерам.

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"Загалом же, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік", – зауважила Юлія Свириденко.