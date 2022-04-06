Великобритания передаст Украине 20 машин скорой помощи

Национальная служба здравоохранения Великобритании передаст правительству Украины почти 20 машин скорой помощи

Об этом сообщило правительство Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пожертвование почти 20 машин скорой помощи Национальной службой здравоохранения поможет оказать жизненно важную помощь украинцам, которые остаются в городах и поселках, подвергшихся обстрелам со стороны России. Это пожертвование поможет заменить те украинские машины скорой помощи, которые были потеряны в результате российских атак, укрепив устойчивость существующего автопарка в условиях продолжающейся варварской войны", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в среду.

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Первые машины скорой помощи прибудут на этой неделе во Львов, откуда они будут доставлены в районы, которые больше всего нуждаются.

"День за днем мы с сожалением наблюдаем ужасные последствия жестокой войны Путина с народом Украины, в частности, свидетельство ужасных действий российских войск в таких городах, как Ирпень и Буча. Великобритания была одним из самых больших доноров помощи, предоставляя продукты питания, лекарства и генераторы для помощи пострадавшим. Эти машины скорой помощи Национальной службы здравоохранения мирового класса теперь помогут оказать жизненно важную помощь непосредственно пострадавшим в конфликте", - сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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В правительстве отметили, что Великобритания уже выделила Украине почти 400 млн. фунтов стерлингов помощи в связи с войной России, в том числе 220 млн. фунтов стерлингов на гуманитарную помощь.