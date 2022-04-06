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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания передаст Украине 20 машин скорой помощи

чернигов,скорая

Национальная служба здравоохранения Великобритании передаст правительству Украины почти 20 машин скорой помощи

Об этом сообщило правительство Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пожертвование почти 20 машин скорой помощи Национальной службой здравоохранения поможет оказать жизненно важную помощь украинцам, которые остаются в городах и поселках, подвергшихся обстрелам со стороны России. Это пожертвование поможет заменить те украинские машины скорой помощи, которые были потеряны в результате российских атак, укрепив устойчивость существующего автопарка в условиях продолжающейся варварской войны", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в среду.

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Первые машины скорой помощи прибудут на этой неделе во Львов, откуда они будут доставлены в районы, которые больше всего нуждаются.

"День за днем мы с сожалением наблюдаем ужасные последствия жестокой войны Путина с народом Украины, в частности, свидетельство ужасных действий российских войск в таких городах, как Ирпень и Буча. Великобритания была одним из самых больших доноров помощи, предоставляя продукты питания, лекарства и генераторы для помощи пострадавшим. Эти машины скорой помощи Национальной службы здравоохранения мирового класса теперь помогут оказать жизненно важную помощь непосредственно пострадавшим в конфликте", - сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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В правительстве отметили, что Великобритания уже выделила Украине почти 400 млн. фунтов стерлингов помощи в связи с войной России, в том числе 220 млн. фунтов стерлингов на гуманитарную помощь.

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Боже, бережи Королеву!
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06.04.2022 12:05 Ответить
Хочу поделится маленькой радостью, наш город купил и передал в Украину две машины Скорой помощи (полностью укомплектованные до потолка) и два Дрона .
Нам уже прислали фото-отчёт , что одна машина - в 56 бригаде, другая - в 10 гшб «Эдельвейс» !
Надеюсь , это многим спасет жизни !
Давайте хлопцы , бейте врага безжалостно и без сожаления !
Слава Украине, Героям слава !!!🇺🇦
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06.04.2022 12:07 Ответить
Сейчас швидка допомога это военные самолеты, а неотложная допомога это танки👍❗
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06.04.2022 12:07 Ответить
Україні не вистачає великих автобусів для евакуації, тому що багато автобусів знищено чи виведено з ладу, також багато автобусів просто заблоковано.
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06.04.2022 12:19 Ответить
Дякуємо.
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06.04.2022 12:26 Ответить
а мешков для трупов передадут?
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06.04.2022 13:20 Ответить
A masinki budjet s ruljem v ljevoi ili pravoi storone?
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06.04.2022 13:42 Ответить
 
 