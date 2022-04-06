Велика Британія передасть Україні 20 машин швидкої допомоги

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії передасть уряду України майже 20 машин швидкої допомоги/

Про це повідомив уряд Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пожертва майже 20 машин швидкої допомоги Національною службою охорони здоров'я допоможе надати життєво важливу допомогу українцям, які залишаються в містах і селищах, що зазнали обстрілів із боку Росії. Ця пожертва допоможе замінити ті українські машини швидкої допомоги, які було втрачено внаслідок російських атак, зміцнивши стійкість наявного автопарку в умовах варварської війни, що триває", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в середу.

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Перші машини швидкої допомоги прибудуть цього тижня до Львова, звідки їх буде доставлено до районів, які найбільше потребують.

"День за днем ми з жалем спостерігаємо жахливі наслідки жорстокої війни Путіна з народом України, зокрема свідчення жахливих дій російських військ у таких містах, як Ірпінь та Буча. Велика Британія була одним із найбільших донорів допомоги, надаючи продукти харчування, ліки та генератори для допомоги постраждалим. Ці машини швидкої допомоги Національної служби охорони здоров'я світового класу тепер допоможуть надати життєво важливу допомогу безпосередньо постраждалим під час конфлікту", - сказала міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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В уряді зазначили, що Велика Британія вже виділила Україні майже 400 млн фунтів стерлінгів допомоги у зв'язку з війною Росії, зокрема 220 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу.