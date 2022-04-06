ЕС продолжит вооружать Украину, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявляет, что для завершения войны, которую против Украины ведет Россия, необходимо продолжать вооружать Украину и оказывать давление на Кремль.

Об этом он сказал, выступая в среду в Европейском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эта война должна быть закончена как можно скорее. Но как она будет закончена? Чем скорее, тем лучше, но не любым способом. Если это будет страна в руинах, демонтирована территориально, нейтрализованная, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет. Мы не хотим, чтобы война завершилась таким образом. И для того, чтобы этого не случилось, мы должны продолжать поддерживать Украину. Поэтому мы должны продолжать вооружать Украину и предоставлять еще больше поддержки. Мы хотим дать больше оружия. Это то, чего украинцы от нас ожидают, и это то, что мы делаем и мы должны делать еще больше и быстрее", - заявил Боррель.

Он напомнил, что ЕС уже предоставил Украине оружие и вооружение на сумму 1 млрд евро.

"Это может выглядеть весомо, но то, что мы платим Путину каждый день за энергоресурсы, которые он нам поставляет, то с начала войны мы заплатили ему 35 млрд евро. Сравнивая это с 1 млрд, который мы предоставили Украине оружием и вооружением, то это - гигантская разница, и это должно подчеркнуть важность и необходимость в снижении нашей зависимости. Сегодня мы положили конец углю, но это только малая часть счета (которую оплачивает за энергоносители ЕС Кремлю)", - констатировал Боррель.

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В этой связи он снова заявил о необходимости для ЕС стать независимым и энергетически автономным.