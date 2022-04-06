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ЕС продолжит вооружать Украину, - Боррель

боррель,жозеп

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявляет, что для завершения войны, которую против Украины ведет Россия, необходимо продолжать вооружать Украину и оказывать давление на Кремль.

Об этом он сказал, выступая в среду в Европейском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эта война должна быть закончена как можно скорее. Но как она будет закончена? Чем скорее, тем лучше, но не любым способом. Если это будет страна в руинах, демонтирована территориально, нейтрализованная, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет. Мы не хотим, чтобы война завершилась таким образом. И для того, чтобы этого не случилось, мы должны продолжать поддерживать Украину. Поэтому мы должны продолжать вооружать Украину и предоставлять еще больше поддержки. Мы хотим дать больше оружия. Это то, чего украинцы от нас ожидают, и это то, что мы делаем и мы должны делать еще больше и быстрее", - заявил Боррель.

Он напомнил, что ЕС уже предоставил Украине оружие и вооружение на сумму 1 млрд евро.

"Это может выглядеть весомо, но то, что мы платим Путину каждый день за энергоресурсы, которые он нам поставляет, то с начала войны мы заплатили ему 35 млрд евро. Сравнивая это с 1 млрд, который мы предоставили Украине оружием и вооружением, то это - гигантская разница, и это должно подчеркнуть важность и необходимость в снижении нашей зависимости. Сегодня мы положили конец углю, но это только малая часть счета (которую оплачивает за энергоносители ЕС Кремлю)", - констатировал Боррель.

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В этой связи он снова заявил о необходимости для ЕС стать независимым и энергетически автономным.

Автор: 

оружие (10200) помощь (7770) россия (95393) Евросоюз (17076) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
Дайте літаки, крилаті ракети та ппо!
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06.04.2022 12:10
+3
Правильна позиція. Більше зброї - більше дохлих орків - швидше наша перемога
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06.04.2022 12:20
+1
1:35
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06.04.2022 12:15
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Дайте літаки, крилаті ракети та ппо!
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06.04.2022 12:10 Ответить
Їм також так не вигодно,вони хочуть нашими силами вимотати парашу,утилізувати як найбільше техніки,а потім вуаля будуть продавати їм компоненти,військове обладнання тут европа також веде подвійну гру
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06.04.2022 12:29 Ответить
Дают каски 🪖 устаревшие и танки ржавые ,за утилизацию ,которых нужно заплатить Позор ‼️Только Борис Джонсон настоящий друг
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06.04.2022 12:36 Ответить
1:35
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06.04.2022 12:15 Ответить
Правильна позиція. Більше зброї - більше дохлих орків - швидше наша перемога
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06.04.2022 12:20 Ответить
vsio sto zakupajet ES s kacapstanu dolzni oblozatsia poslenymi 35% eto gaz i neft,i eti dengi dolzni pojti Ukraine.Vot primerno tam s 12 miliardov iz 35 sto on govorit.Luce sbroju dat .Ja bil za to sto sovsem zakryt torgovliu s kacapijej kak zdelala Litva ,no vidimo ES vo vsiom trudno to zdelat eto
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06.04.2022 12:34 Ответить
самолеты дайте.
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06.04.2022 12:46 Ответить
Боррель,взагалі то тямущий,та мудрий!Все правильно сказанобільше зброї,ще більше зброї,максимум зброї,і тільки так буде ПЕРЕМОГА!
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06.04.2022 12:49 Ответить
Боррель ,ще зразу казав літаки,бо він сам хотів,щоб їх дали Україні,але там почалися якійсь бюрократичні моменти.
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06.04.2022 12:50 Ответить
Не надо было языком болтать,а делать все хитро ,чтобы рашистов переиграть
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06.04.2022 13:28 Ответить
За літаки він зразу казав,але його на жаль тоді не послухали!
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06.04.2022 12:51 Ответить
Litva sto peredala 20 stuk i obucyla vasix soldat stingerami.Vot imeno oni zbyli 8 letajucix misen.2 K-52,2 SU25,1 krylatuju raketu,1 Su27,2 bezpilotnika.Eto so stingerov sto tolko Litva dala.Eto tocnyje danyje.Nemci 500 stuk dali stingerov ix rezultati neimeju
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06.04.2022 13:22 Ответить
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".



Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".

Поки Європа зрозуміє цю тезу, надій на краще годі чекати.

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06.04.2022 13:27 Ответить
Этот фунт еще в феврале предоставил боевые самолёты
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06.04.2022 13:49 Ответить
"Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".
***
Тезі 183 роки, а наші політики заглядають )(уйлові в очі, просто перестають стріляти і надіються про щось домовитись.

Скажених собак не лікують, а пристрілюють,
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06.04.2022 13:59 Ответить
 
 