ЕС продолжит вооружать Украину, - Боррель
Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявляет, что для завершения войны, которую против Украины ведет Россия, необходимо продолжать вооружать Украину и оказывать давление на Кремль.
Об этом он сказал, выступая в среду в Европейском парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эта война должна быть закончена как можно скорее. Но как она будет закончена? Чем скорее, тем лучше, но не любым способом. Если это будет страна в руинах, демонтирована территориально, нейтрализованная, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет. Мы не хотим, чтобы война завершилась таким образом. И для того, чтобы этого не случилось, мы должны продолжать поддерживать Украину. Поэтому мы должны продолжать вооружать Украину и предоставлять еще больше поддержки. Мы хотим дать больше оружия. Это то, чего украинцы от нас ожидают, и это то, что мы делаем и мы должны делать еще больше и быстрее", - заявил Боррель.
Он напомнил, что ЕС уже предоставил Украине оружие и вооружение на сумму 1 млрд евро.
"Это может выглядеть весомо, но то, что мы платим Путину каждый день за энергоресурсы, которые он нам поставляет, то с начала войны мы заплатили ему 35 млрд евро. Сравнивая это с 1 млрд, который мы предоставили Украине оружием и вооружением, то это - гигантская разница, и это должно подчеркнуть важность и необходимость в снижении нашей зависимости. Сегодня мы положили конец углю, но это только малая часть счета (которую оплачивает за энергоносители ЕС Кремлю)", - констатировал Боррель.
В этой связи он снова заявил о необходимости для ЕС стать независимым и энергетически автономным.
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Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
Поки Європа зрозуміє цю тезу, надій на краще годі чекати.
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Тезі 183 роки, а наші політики заглядають )(уйлові в очі, просто перестають стріляти і надіються про щось домовитись.
Скажених собак не лікують, а пристрілюють,