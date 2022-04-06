ЄС продовжить озброювати Україну, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявляє, що для завершення війни, яку проти України веде Росія, необхідно продовжувати озброювати Україну та чинити тиск на Кремль.

Про це він сказав, виступаючи в середу в Європейському парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цю війну має бути завершено якнайшвидше. Але як її буде завершено? Що швидше, то краще, але не у будь-який спосіб. Якщо це буде країна в руїнах, демонтована територіально, нейтралізована, з мільйонами людей у вигнанні та мільйонами загиблих, то ні. Ми не хочемо, щоб війна завершилася в такий спосіб. І для того щоб цього не сталося, ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Тому ми маємо продовжувати озброювати Україну та надавати ще більше підтримки. Ми хочемо дати більше зброї. Це те, чого українці від нас очікують, і це те, що ми робимо і ми маємо робити ще більше і швидше", - заявив Боррель.

Він нагадав, що ЄС уже надав Україні зброю та озброєння на суму 1 млрд євро.

"Це може виглядати як значно, але те, що ми платимо Путіну щодня за енергоресурси, які він нам постачає, то з початку війни ми заплатили йому 35 млрд євро. Порівнюючи це з 1 млрд, який ми надали Україні зброєю та озброєнням, то це – гігантська різниця, і це має наголосити на важливості та необхідності у зниженні нашої залежності. Сьогодні ми поклали край вугіллю, але це лише мала частина рахунку (яку оплачує за енергоносії ЄС Кремлю)", - констатував Боррель.

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У зв'язку з цим він знову заявив про необхідність для ЄС стати незалежним та енергетично автономним.