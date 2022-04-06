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ЄС продовжить озброювати Україну, - Боррель

боррель,жозеп

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявляє, що для завершення війни, яку проти України веде Росія, необхідно продовжувати озброювати Україну та чинити тиск на Кремль.

Про це він сказав, виступаючи в середу в Європейському парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цю війну має бути завершено якнайшвидше. Але як її буде завершено? Що швидше, то краще, але не у будь-який спосіб. Якщо це буде країна в руїнах, демонтована територіально, нейтралізована, з мільйонами людей у вигнанні та мільйонами загиблих, то ні. Ми не хочемо, щоб війна завершилася в такий спосіб. І для того щоб цього не сталося, ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Тому ми маємо продовжувати озброювати Україну та надавати ще більше підтримки. Ми хочемо дати більше зброї. Це те, чого українці від нас очікують, і це те, що ми робимо і ми маємо робити ще більше і швидше", - заявив Боррель.

Він нагадав, що ЄС уже надав Україні зброю та озброєння на суму 1 млрд євро.

"Це може виглядати як значно, але те, що ми платимо Путіну щодня за енергоресурси, які він нам постачає, то з початку війни ми заплатили йому 35 млрд євро. Порівнюючи це з 1 млрд, який ми надали Україні зброєю та озброєнням, то це – гігантська різниця, і це має наголосити на важливості та необхідності у зниженні нашої залежності. Сьогодні ми поклали край вугіллю, але це лише мала частина рахунку (яку оплачує за енергоносії ЄС Кремлю)", - констатував Боррель.

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У зв'язку з цим він знову заявив про необхідність для ЄС стати незалежним та енергетично автономним.

Автор: 

зброя (7439) допомога (8304) росія (64969) Євросоюз (13341) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
Дайте літаки, крилаті ракети та ппо!
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06.04.2022 12:10
+3
Правильна позиція. Більше зброї - більше дохлих орків - швидше наша перемога
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06.04.2022 12:20
+1
1:35
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06.04.2022 12:15
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Дайте літаки, крилаті ракети та ппо!
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06.04.2022 12:10 Відповісти
Їм також так не вигодно,вони хочуть нашими силами вимотати парашу,утилізувати як найбільше техніки,а потім вуаля будуть продавати їм компоненти,військове обладнання тут европа також веде подвійну гру
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06.04.2022 12:29 Відповісти
Дают каски 🪖 устаревшие и танки ржавые ,за утилизацию ,которых нужно заплатить Позор ‼️Только Борис Джонсон настоящий друг
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06.04.2022 12:36 Відповісти
1:35
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06.04.2022 12:15 Відповісти
Правильна позиція. Більше зброї - більше дохлих орків - швидше наша перемога
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06.04.2022 12:20 Відповісти
vsio sto zakupajet ES s kacapstanu dolzni oblozatsia poslenymi 35% eto gaz i neft,i eti dengi dolzni pojti Ukraine.Vot primerno tam s 12 miliardov iz 35 sto on govorit.Luce sbroju dat .Ja bil za to sto sovsem zakryt torgovliu s kacapijej kak zdelala Litva ,no vidimo ES vo vsiom trudno to zdelat eto
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06.04.2022 12:34 Відповісти
самолеты дайте.
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06.04.2022 12:46 Відповісти
Боррель,взагалі то тямущий,та мудрий!Все правильно сказанобільше зброї,ще більше зброї,максимум зброї,і тільки так буде ПЕРЕМОГА!
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06.04.2022 12:49 Відповісти
Боррель ,ще зразу казав літаки,бо він сам хотів,щоб їх дали Україні,але там почалися якійсь бюрократичні моменти.
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06.04.2022 12:50 Відповісти
Не надо было языком болтать,а делать все хитро ,чтобы рашистов переиграть
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06.04.2022 13:28 Відповісти
За літаки він зразу казав,але його на жаль тоді не послухали!
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06.04.2022 12:51 Відповісти
Litva sto peredala 20 stuk i obucyla vasix soldat stingerami.Vot imeno oni zbyli 8 letajucix misen.2 K-52,2 SU25,1 krylatuju raketu,1 Su27,2 bezpilotnika.Eto so stingerov sto tolko Litva dala.Eto tocnyje danyje.Nemci 500 stuk dali stingerov ix rezultati neimeju
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06.04.2022 13:22 Відповісти
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".



Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".

Поки Європа зрозуміє цю тезу, надій на краще годі чекати.

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06.04.2022 13:27 Відповісти
Этот фунт еще в феврале предоставил боевые самолёты
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06.04.2022 13:49 Відповісти
"Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".
***
Тезі 183 роки, а наші політики заглядають )(уйлові в очі, просто перестають стріляти і надіються про щось домовитись.

Скажених собак не лікують, а пристрілюють,
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06.04.2022 13:59 Відповісти
 
 