Греция высылает 12 дипломатов РФ

МИД Греции в среду принял решение выдворить из страны группу российских дипломатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По их данным, греческое внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата 12 россиян.

В МИДе сообщили, что уже сообщили о соответствующем решении российского посла в Греции Андрея Маслова.

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