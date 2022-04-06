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Греция высылает 12 дипломатов РФ

греция,пцу

МИД Греции в среду принял решение выдворить из страны группу российских дипломатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По их данным, греческое внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата 12 россиян.

В МИДе сообщили, что уже сообщили о соответствующем решении российского посла в Греции Андрея Маслова.

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Греция (723) нон грата (407) россия (95393) дипломаты (635)


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06.04.2022 13:03 Ответить
Дружно их всех посылают😁👍
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06.04.2022 13:09 Ответить
А Афон окупований гундяєвською сектою додому не відправляють?
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06.04.2022 13:04 Ответить
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06.04.2022 13:06 Ответить
Греціі респект і ефхарістополі ( дякуємо)
за видворення орків за поребрик 👍🏼💪✊
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06.04.2022 14:35 Ответить
 
 