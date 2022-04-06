Греция высылает 12 дипломатов РФ
МИД Греции в среду принял решение выдворить из страны группу российских дипломатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.
По их данным, греческое внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата 12 россиян.
В МИДе сообщили, что уже сообщили о соответствующем решении российского посла в Греции Андрея Маслова.
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за видворення орків за поребрик 👍🏼💪✊