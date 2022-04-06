Греція висилає 12 дипломатів РФ

МЗС Греції в середу ухвалило рішення видворити з країни групу російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на західні ЗМІ.

За їхніми даними, грецьке зовнішньополітичне відомство оголосило персонами нон грата 12 росіян.

У МЗС повідомили, що вже повідомили про відповідне рішення російського посла в Греції Андрія Маслова.

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