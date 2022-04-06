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Греція висилає 12 дипломатів РФ

греция,пцу

МЗС Греції в середу ухвалило рішення видворити з країни групу російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на західні ЗМІ.

За їхніми даними, грецьке зовнішньополітичне відомство оголосило персонами нон грата 12 росіян.

У МЗС повідомили, що вже повідомили про відповідне рішення російського посла в Греції Андрія Маслова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

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Греція (599) нон грата (140) росія (64969) дипломати (565)


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06.04.2022 13:03 Відповісти
Дружно их всех посылают😁👍
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06.04.2022 13:09 Відповісти
А Афон окупований гундяєвською сектою додому не відправляють?
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06.04.2022 13:04 Відповісти
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06.04.2022 13:06 Відповісти
Греціі респект і ефхарістополі ( дякуємо)
за видворення орків за поребрик 👍🏼💪✊
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06.04.2022 14:35 Відповісти
 
 