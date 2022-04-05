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высылка (101) посольство РФ (439) Словения (134) дипломаты (610)

Словения требует сократить штат посольства РФ на 33 человека

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

словенія

Министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла Тимура Эйвазова и объявило о решении сократить штат представительства России в Любляне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз словенского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня министерство иностранных дел Республики Словения вызвало посла российской федерации Тимура Эйвазова, чтобы выразить возмущение и решительный протест в связи с очевидными доказательствами того, что вооруженные силы РФ совершили военные преступления против мирного населения в украинском городе Буча", - отмечается в пресс-релизе.

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В МИД также заявили, что принято решение о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала посольства российской федерации в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Согласно ей, государство пребывания иностранной миссии может потребовать от иностранного дипломатического представительства или консульского учреждения устанавливать размер представительства в пределах, которые оно считает разумными, ввиду обстоятельств и условий в государстве пребывания, а также потребности конкретной миссии.

"В этом контексте Республика Словения решила сравнить размер дипломатического представительства РФ с дипломатическим представительством Республики Словения в Москве", – отметили в словенском ведомстве.

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По сообщению информагентства STA, МИД Словении решил сократить штат дипломатического представительства России в Любляне с 41 до 8 дипломатов, то есть почти на 80%.

Ранее сегодня о высылке дипломатов РФ заявили в МИДе Дании (15), Италии (30), Румынии (10), Испании (25) и Швеции (3). Вчера правительство Германии признало 40 российских дипломатов "нежелательными лицами", во Франции – около 30 дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны. Всего за последние две недели было выдворено из стран ЕС более 150 российских дипломатов.
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Топ комментарии
+6
Скільки ж їх там усього в маленькій Словенії?
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05.04.2022 21:31
+6
Гоните этих мразей сцаными тряпками в странах спокойнее будет.
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05.04.2022 21:43
+5
Залишити скрізь тільки посла та його секретутку щоб було кому дипноти передавати що путін *****...на всяк випадок щоб не забували
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05.04.2022 21:37
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Скільки ж їх там усього в маленькій Словенії?
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05.04.2022 21:31 Ответить
Скільки не є - одні шпигуни і деверсанти.
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05.04.2022 21:38 Ответить
Чтобы они еще и флаг заменили...
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05.04.2022 21:35 Ответить
На черный с костями.
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05.04.2022 21:37 Ответить
Не на 33 особы а на 33 ********* фашиста. Эту мразоту нельзя называть чем-то человеческим.
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05.04.2022 21:36 Ответить
Залишити скрізь тільки посла та його секретутку щоб було кому дипноти передавати що путін *****...на всяк випадок щоб не забували
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05.04.2022 21:37 Ответить
З комфортної Європи - і в @рану рашку! Велкам хоум!
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05.04.2022 21:39 Ответить
Гоните этих мразей сцаными тряпками в странах спокойнее будет.
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05.04.2022 21:43 Ответить
Сподіваюсь через повішання?
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05.04.2022 21:54 Ответить
У німецькому місті Гамбург нетверезий росіянин вдерся на подвір'я парафії Української греко-католицької церкви і напав на священника.https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/5/7137288/
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05.04.2022 21:55 Ответить
В Словенії останні років п'ять живе мій старий товариш із Запоріжжя. Весь час тільки добре відзивається про цю країну, вивчив мову, працює. Нині активно волонтерить, домогає українським біженцям, влаштуватися в країні.
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05.04.2022 22:34 Ответить
Все равно это мало. во многих странах восточной Европы счет доходил больше сем тысяча. К тому же это только верхушка айсберга. Помимо посольств задачи ФСБ ГРУ и СВР продолжают выполнять сотни организаций и учреждений: РПЦ, российские компании от аэрофлота до газпрома, общества диаспоры всяких российских эмигрантов, дружб народов и прочая шелупень, зарубежные печатные русскоязычные газетные и другие органы пропаганды, особенно стараются всякие антивоенные ультралевые и ультраправые марионетки и обдолбанные российской конспирологией европацифисты Эти метастазы раковой опухоли есть практически по всей Европе. Надо добавить что и в Украине до сих пор тоже. Эта ****** русская «культура» служит только для целей пропаганды ненависти лжи и насилия.
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06.04.2022 00:54 Ответить
 
 