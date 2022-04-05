Словения требует сократить штат посольства РФ на 33 человека

Министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла Тимура Эйвазова и объявило о решении сократить штат представительства России в Любляне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз словенского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня министерство иностранных дел Республики Словения вызвало посла российской федерации Тимура Эйвазова, чтобы выразить возмущение и решительный протест в связи с очевидными доказательствами того, что вооруженные силы РФ совершили военные преступления против мирного населения в украинском городе Буча", - отмечается в пресс-релизе.

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В МИД также заявили, что принято решение о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала посольства российской федерации в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Согласно ей, государство пребывания иностранной миссии может потребовать от иностранного дипломатического представительства или консульского учреждения устанавливать размер представительства в пределах, которые оно считает разумными, ввиду обстоятельств и условий в государстве пребывания, а также потребности конкретной миссии.

"В этом контексте Республика Словения решила сравнить размер дипломатического представительства РФ с дипломатическим представительством Республики Словения в Москве", – отметили в словенском ведомстве.

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По сообщению информагентства STA, МИД Словении решил сократить штат дипломатического представительства России в Любляне с 41 до 8 дипломатов, то есть почти на 80%.

Ранее сегодня о высылке дипломатов РФ заявили в МИДе Дании (15), Италии (30), Румынии (10), Испании (25) и Швеции (3). Вчера правительство Германии признало 40 российских дипломатов "нежелательными лицами", во Франции – около 30 дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны. Всего за последние две недели было выдворено из стран ЕС более 150 российских дипломатов.