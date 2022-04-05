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Словенія вимагає скоротити штат посольства РФ на 33 особи

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словенія

Міністерство закордонних справ Словенії викликало російського посла Тимура Ейвазова та оголосило про рішення скоротити штат представництва Росії у Любляні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз словенського зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні міністерство закордонних справ Республіки Словенія викликало посла російської федерації Тимура Ейвазова, щоб висловити обурення та найрішучіший протест у зв’язку з очевидними доказами того, що збройні сили РФ вчинили воєнні злочини проти мирного населення в українському місті Буча", ­– зазначається у пресрелізі.

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У МЗС також заявили, що прийнято рішення щодо скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу посольства російської федерації відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Згідно з нею, держава перебування іноземної місії має змогу вимагати від іноземного дипломатичного представництва чи консульської установи встановлювати розмір представництва у межах, які вона вважає розумними, з огляду на обставини та умови в державі перебування, а також потреби конкретної місії.

"У цьому контексті Республіка Словенія вирішила зрівняти розмір дипломатичного представництва РФ з дипломатичним представництвом Республіки Словенія в Москві", – наголосили в словенському відомстві.

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За повідомленням інформагентства STA, МЗС Словенії вирішило скоротити штат дипломатичного представництва Росії в Любляні з 41 до 8 дипломатів, тобто майже на 80%.

Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30), Румунії (10), Іспанії (25) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.
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Топ коментарі
+6
Скільки ж їх там усього в маленькій Словенії?
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05.04.2022 21:31
+6
Гоните этих мразей сцаными тряпками в странах спокойнее будет.
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05.04.2022 21:43
+5
Залишити скрізь тільки посла та його секретутку щоб було кому дипноти передавати що путін *****...на всяк випадок щоб не забували
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05.04.2022 21:37
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Скільки ж їх там усього в маленькій Словенії?
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05.04.2022 21:31 Відповісти
Скільки не є - одні шпигуни і деверсанти.
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05.04.2022 21:38 Відповісти
Чтобы они еще и флаг заменили...
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05.04.2022 21:35 Відповісти
На черный с костями.
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05.04.2022 21:37 Відповісти
Не на 33 особы а на 33 ********* фашиста. Эту мразоту нельзя называть чем-то человеческим.
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05.04.2022 21:36 Відповісти
Залишити скрізь тільки посла та його секретутку щоб було кому дипноти передавати що путін *****...на всяк випадок щоб не забували
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05.04.2022 21:37 Відповісти
З комфортної Європи - і в @рану рашку! Велкам хоум!
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05.04.2022 21:39 Відповісти
Гоните этих мразей сцаными тряпками в странах спокойнее будет.
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05.04.2022 21:43 Відповісти
Сподіваюсь через повішання?
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05.04.2022 21:54 Відповісти
У німецькому місті Гамбург нетверезий росіянин вдерся на подвір'я парафії Української греко-католицької церкви і напав на священника.https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/5/7137288/
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05.04.2022 21:55 Відповісти
В Словенії останні років п'ять живе мій старий товариш із Запоріжжя. Весь час тільки добре відзивається про цю країну, вивчив мову, працює. Нині активно волонтерить, домогає українським біженцям, влаштуватися в країні.
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05.04.2022 22:34 Відповісти
Все равно это мало. во многих странах восточной Европы счет доходил больше сем тысяча. К тому же это только верхушка айсберга. Помимо посольств задачи ФСБ ГРУ и СВР продолжают выполнять сотни организаций и учреждений: РПЦ, российские компании от аэрофлота до газпрома, общества диаспоры всяких российских эмигрантов, дружб народов и прочая шелупень, зарубежные печатные русскоязычные газетные и другие органы пропаганды, особенно стараются всякие антивоенные ультралевые и ультраправые марионетки и обдолбанные российской конспирологией европацифисты Эти метастазы раковой опухоли есть практически по всей Европе. Надо добавить что и в Украине до сих пор тоже. Эта ****** русская «культура» служит только для целей пропаганды ненависти лжи и насилия.
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06.04.2022 00:54 Відповісти
 
 