Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для теробороны

Кабинет Министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных громад. Перечень разрешенного оружия существенно расширен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 апреля 2022 г. №403.

Если раньше члены формирований терробороны имели право применять только личное охотничье оружие, то теперь им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Согласно документу:

стрелковое оружие – огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;

другие виды вооружения - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировка и обслуживание ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминается, согласно закону "О национальном сопротивлении", добровольное формирование территориальной громады - военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей территориальной громады, предназначенное для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в пределах территории соответствующей территориальной громады.

Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.