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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для теробороны

тероборона

Кабинет Министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных громад. Перечень разрешенного оружия существенно расширен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 апреля 2022 г. №403.

Если раньше члены формирований терробороны имели право применять только личное охотничье оружие, то теперь им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Согласно документу:

стрелковое оружие – огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;
другие виды вооружения - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировка и обслуживание ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спонсор ВСУ – россия, кацапня, – на Киевщине тероборона вместе с сотрудниками ГУР захватили российскую БМД-4. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминается, согласно закону "О национальном сопротивлении", добровольное формирование территориальной громады - военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей территориальной громады, предназначенное для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в пределах территории соответствующей территориальной громады.

Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Кабмин (14026) оружие (10213) тероборона (340)


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Топ комментарии
+34
Подивіться, що робиться в Бучі, інших окупованих містах.
Ви боялись дозволити українцям володіти зброєю.
Втішені результатами ?
Та краще загинути в бою, ніж бути страченим. Ви не дали людям вибору.
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06.04.2022 13:47
+23
ТРО это хорошо, а чем защищаться домохозяйствам ? киркой и лопатой ? был бы огнестрел в Буче - хрен бы такое случилось. Сделали терпил из украинцев. Те, кого такие законы продвигал - уже давно ****** за кордон со своими миллионами, премиум-авто и шлюхами. А вы тут сидите с рогатками в кармане
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06.04.2022 13:44
+21
Ці ****** будуть ще пручатися щоб не приймати нормальний закон про зброю.
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06.04.2022 13:50
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Правила форума Совет форумчан
ну якщо так тоді який сенс записуватись до лав ЗСУ коли палити орків з ПТРК і ПЗРК можна прямо біля дому перебуваючи в ТРО
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06.04.2022 13:35 Ответить
ЗСУ єто армия,
ТРО - партизанщина
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06.04.2022 13:41 Ответить
Идти в ВСУ имеет смысл для тех, у кого дом не под ударом сейчас. Чтобы действительно, потом, не пришлось стрелять уже из своего дома.
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06.04.2022 13:43 Ответить
ЗСУ дає більше можливостей, централізоване озброєння та військове навчання, можливість, щоб ворог взагалі до твого регіону не дійшов
ТрО - це коли вже ворог почав знищувати землі громади.
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06.04.2022 13:51 Ответить
Юристка одного із західних військоматів порекомендувала мені контракт добровольця територіальної оборони викинути,так як він у порівнянні з контрактом тероборони ВСУ не має ніяких соціальних і правових гарантій(наслідків).Також було сказано ,що ми х/з хто такі.
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06.04.2022 14:42 Ответить
кацапу, звичайно, потрібен буде нотаріально завірений сертифікат, хто саме його завалив.
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06.04.2022 14:43 Ответить
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06.04.2022 15:06 Ответить
ЗСУ - реально воюють там, де йдуть бойові дії, а не в себе вдома, бо якщо всі чекатимуть вдома доки прийде ворог - ворог всіх розіб'є по частинах.
А ТРО, наприклад, на тому ж Закарпатті, Тернопільщині і тд - взагалі непотрібні нікому, по кацапи туди доберуться тільки за умови розгрому України, тобто - ніколи.
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06.04.2022 17:01 Ответить
Да, это если не проблема, то большой вопрос. К сожалению большая часть того, что нужно для фронта оседает в сотнях километров от этого фронта по принципу-"в хозяйстве сгодится". Это касается и беспилотников и генераторов и артпланшетов... А про продукты вообще не говорю. Тоннами продукты собирают на "тероборону", реальными функциями которой в лучшем случае помощь нацгвердии в охране обьектов. А чаще-стояние на блокпостах в 500 км от фронта.
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06.04.2022 17:13 Ответить
Артпланшетов??? В ТРО??? Это уже на мародерство похоже.
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06.04.2022 17:24 Ответить
Не совсем в тро, а в логистических центрах при областных военных администрациях по гумпомощи. Там в его хватает. И до частей часто не доходит.
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06.04.2022 17:29 Ответить
Да, мне волонтеры знакомые рассказывали, что если что из их заказов попало на склады военных администраций - в лучшем случае выдрать для военных можно только небольшую часть.
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06.04.2022 18:25 Ответить
Піпець москалям!

"А потім прийшов лісник, і всіх роз'#башив"!
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06.04.2022 13:44 Ответить
ТРО это хорошо, а чем защищаться домохозяйствам ? киркой и лопатой ? был бы огнестрел в Буче - хрен бы такое случилось. Сделали терпил из украинцев. Те, кого такие законы продвигал - уже давно ****** за кордон со своими миллионами, премиум-авто и шлюхами. А вы тут сидите с рогатками в кармане
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06.04.2022 13:44 Ответить
Так і є... Нажаль ...
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06.04.2022 13:52 Ответить
7 кругов ада чтобы приобрести оружие - 2022г :


Разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия выдаются после изучения материальной части оружия, правил обращения с ним, его применения и использования. Подтверждением такого обучения является справка, выдаваемая в специальных пунктах.
Сначала выдается разрешение только на приобретение. Инспектор департамента превентивной деятельности, подразделения по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы или территориального органа Национальной полиции сможет выдать его, если у него будет предварительно сформирована личное дело. К материалам такого дела входят:
- заявление на имя начальника органа полиции
- справка об отсутствии судимости
- медицинская справка образца 127 \ о
- справка о знании материальной части и обращения с оружием
- квитанция об уплате средств за предоставление разрешения
- копия паспорта гражданина Украины
- две фотографии стандартного размера для документов
- договор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия
- рапорт участкового инспектора о проведении специальной проверки по месту жительства владельца. В рапорте указывается также информация о наличии металлического сейфа для хранения оружия.
Все эти документы собирает и представляет потенциальный владелец оружия.
Если же лицо уже имеет во владении хотя бы одну единицу зарегистрированного оружия, но есть желание приобрести еще - достаточно предоставить заверенные копии указанных документов.
Выдано разрешение на приобретение - теперь есть три месяца для выбора и покупки оружия. Определившись с маркой, моделью и ценой, передаете продавцу специализированного магазина разрешение на приобретение, а взамен получаете ожидаемое пополнение арсенала. После чего снова обращаетесь к инспектору разрешительной системы, который выдавал разрешение на приобретение, и регистрируете оружие. На это есть 10 дней.
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06.04.2022 14:16 Ответить
Ну що ви тут дурниці пишете? Це до війни було!
Зараз кандидат пише заяву-присягу, - і після перевірки в СБУ підписує контракт на 3 роки та йому дають дозвіл на вогнепальну зброю. По собі знаю.
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06.04.2022 14:23 Ответить
вы имеете в виду ТРО ? Я этот список не придумал, мне его в оружейном магазине в Одессе дали позавчера
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06.04.2022 14:29 Ответить
Оружейний магазин тут причому? Він що, підпорядкований міністерству оборони?
Для магазину діють інші нормативні акти. ТРО діє згідно закону про національний спротив. От і все.
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06.04.2022 14:35 Ответить
оружейный магазин тут при том, что по возрасту и состоянию здоровья мне в ВСУ отказ. Не знаю в каком вы населенном пункте, но у нас в ТРО на 6 чел - 1 автомат, остальные в палками и камнями бегают. Я свой дом и семью легально защитить не могу. Сделали терпил из народа.
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06.04.2022 14:51 Ответить
Мені 53 - в воєнкоматі також відмова. Хоча за союзу механіком-водієм БМП був і вишкіл тоді був ще той.
А в ТРО до війни потрібно було медкомісію проходити. Зараз тільки спитали чи є здоров'я. І коли чують відповідь, що окупанта бити здоров'я хватить, і що не збираєшся сидіти та чекати поки тебе та твою сім'ю прийдуть вбивати - от і вся медкомісія. Мотивація - головний аргумент.
Правда зі зброєю нестача, - місяць чекали.
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06.04.2022 15:02 Ответить
Мне 59, артрит и двусторонняя грыжа, 2 года уже дальше огорода не выхожу. Видимо придется приобретать ствол нелегально. Государство выбора не дает. И эвакуироваться не дает тоже
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06.04.2022 15:14 Ответить
Ну це правда. Наша влада адекватний закон про зброю не прийняла навіть під час війни. І це потрібно міняти.
Я казав, - якщо прийде окупант, а мені не дадуть зброї, - беру сокиру, вила, іду з хлопцями в ліс та будемо добувати зброю в окупанта. З прапорцями в нас точно ніхто ходити не буде.

З Волині я доречі.
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06.04.2022 15:21 Ответить
Тому вам у магазині і відмовили, що законної підстави продати Вам зброї у них просто нема.
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06.04.2022 15:24 Ответить
На мисливську зброю, в тому числій нарізну, заборони нема, треба лише пройти дозвільні процедури. А від короткостволу на війні який толк?
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06.04.2022 16:45 Ответить
Правильний головний аргумент:

" - добрий день, запишіть мене в ТРО;
- потрібно пройти випробування;
- яке?
- вбити голими руками 8 москалів і одного кота:
- а кота за що?
- все в порядку - ви прийняті."

І тільки так!
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06.04.2022 15:37 Ответить
Це ТРО ВСУ. А контракт добровольця громадської тероборони,це х\з що таке.
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06.04.2022 14:43 Ответить
этим контрактом подтереться можно, оружия не дают
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06.04.2022 15:05 Ответить
Контракт добровольця громадської тероборони це фількіна грамота. На початках в нас також була така фігня.
Потім приїхав уповноважений воєнний з папірцем та оформив загін. Як має бути по закону.
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06.04.2022 15:05 Ответить
" был бы огнестрел в Буче - хрен бы такое случилось."

Ага, в Буче местные гражданские, получив легкое стрелковое оружие, сразу превратились бы все в Рембо и разгромили бы регулярную армию с танками.
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06.04.2022 17:04 Ответить
рембо не рембо, а при попытке проникнуть в дом всадить картечь в ***** все же лучше чем быть расстрелянным как скот
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06.04.2022 18:02 Ответить
Какая картечь...вы не с обычными бандитами имеете дело - они после первого же подобного случая дома насквозь просто расстреливать будут из крупнокалиберных пулеметов и пушек.
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06.04.2022 18:30 Ответить
А зачем вообще что-то ограничевать? ГРАЖДАНЕ имеют право защищаться всеми средства и любым оружием (хоть ядерным, если найдут)!
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06.04.2022 13:46 Ответить
Гуцули вже копають навколо - може завалялась хоч одна
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06.04.2022 14:08 Ответить
Напрасно иронизируйте, есть вероятность, что при массовых запусках ракет (парочка была с тактическим ЯО), но не взорвались (причин может быть много: от жопорукости кацапов и сроков годности до разрушения средствами ПВО)!
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06.04.2022 14:16 Ответить
не дай Провидіння, щоб ЯЗ застосували... Тут і звичайного ...
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06.04.2022 14:22 Ответить
Ну це вже повна маячня.
1 . З території України не було випробувальних пусків.
2. Випробувальні пуски у всьому світі були випробуванням носіїв - без ядерних зарядів.
3. Випробування зарядів проводили підривом на місці (полігоні) - хто де визначився в світі.
4. Ви уявляєте собі таку картину? - балістичну ракету з ядерним зарядом запустили на атол Бікіні за 10 тис. км???? А якби випробування не вдалось і вона впала не там???
5. В СРСР не було аж такої рукожопості, щоб лишити ракету з ЯЗ лежати просто так.
6. Я не "іронізірую" - я пожартував про сховище ядерних ракет в Карпатах (їх давно вивезли) - там глибокі катакомби - от і шукають - може щось реально лишилось.
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06.04.2022 14:26 Ответить
Напрасно в действиях и поведению кацапов пытаетесь увидеть ЛОГИКУ или найти ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, там все ИРРАЦИОНАЛЬНО (и уже давно)! Реальность настолько БАРДАЧНАЯ и ПОФИГИСТИЧЕСКАЯ, что вы даже себе предствить этого не можите!
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06.04.2022 14:36 Ответить
Видно ти молодий хлопець.
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06.04.2022 15:31 Ответить
Ти останній комент правильно написав. Але при чім тут наша з тобою суперечка?
Я тобі про пана, а ти мені про івана.
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06.04.2022 15:38 Ответить
Подивіться, що робиться в Бучі, інших окупованих містах.
Ви боялись дозволити українцям володіти зброєю.
Втішені результатами ?
Та краще загинути в бою, ніж бути страченим. Ви не дали людям вибору.
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06.04.2022 13:47 Ответить
Ці ****** будуть ще пручатися щоб не приймати нормальний закон про зброю.
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06.04.2022 13:50 Ответить
Ну так подивіться, це також і результат бездумних виборів 2019року де наш нарід кричав "какая разніца, хуже нє будєт "даєш сватов, 95 квартал, дарогі і сонячні батареї на ліхтарях" замість ракет, зарплат військовим ЗСУ і саміту НАТО.
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06.04.2022 14:10 Ответить
Ага-ага. А до 2019 був дозвіл... Сиди вже й не звизди.
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06.04.2022 15:48 Ответить
На мисливську зброю, в тому числій нарізну, заборони нема, треба лише пройти дозвільні процедури. А від короткостволу на війні який толк?
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06.04.2022 16:49 Ответить
пройти эти дозвільні процедури - легче закончить аспирантуру
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06.04.2022 17:58 Ответить
Ну, якщо ти мав проблеми з законом, наркотиками, алкоголем, або стоїш на обліку у психіатра, тоді, дійсно, так.
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07.04.2022 10:10 Ответить
ни с чем перечисленным проблем нет, в Одессе поверку счетчика воды пока сделаешь поседеть можно, а оформить дозвіл на оружие - без штанов останешься
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07.04.2022 11:26 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, прилади обліку комунальних послуг достатньо давно передані надавачам цих послуг, і вони самі мають робити повірку й заміну СВОЇМ КОШТОМ цих приладів. Якщо хочете уточнити - Гугл у допомогу, а то мені облом.
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07.04.2022 11:40 Ответить
Родили наконец. 8 лет беременными ходили
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06.04.2022 13:50 Ответить
Все це добровольці мали і без вашого сраного дозволу
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06.04.2022 13:59 Ответить
Брешеш
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06.04.2022 14:06 Ответить
Пзрк?
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06.04.2022 14:09 Ответить
Ні, лише перший пункт. І я казав про місцеву самооборону (це не тероборона), про яку йшлося у новині спочатку. Напевно текст помінявся.
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06.04.2022 14:42 Ответить
Дуже добре
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06.04.2022 14:05 Ответить
У нас, наприклад, найважче, це рпг-7 і рпг-22 "Нетто"
Чекаємо більш серйозних іграшок
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06.04.2022 14:08 Ответить
ТРО это детский сад. наставили ежей,блоков на дорогах,где надо и где не надо...еду домой два дня назад,торможу на Харьковском шоссе в Киеве,показываю паспорт,а он мне говорит,надо аарийку включать когда на блок пост подъезжаешь. я его спрашиваю,а на кой хер тебе нужна аварийка? а чтоб я мог видеть!
хотел его на х-й послать,но оно ж ипанутое с оружием. позвал рядом стоявшего копа,объяснил ситуацию,коп говорит что аварийка на х-й не нужна. я ему при этом баране говорю,чтобы объяснил этому барану,что не х-й выдумывать всяку херь!

но после войны все подряд будут в героях...
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06.04.2022 14:09 Ответить
Ну і до чого тут ракетні системи?
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06.04.2022 14:26 Ответить
у вас ТРО хотя бы с оружием, в нашем населенном пункте бегают с палками и камнями, первый же диверсант перестреляет их всех как терпил
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06.04.2022 14:27 Ответить
"Любі" таваріщі з кабміну , запам'ятай-тє - до дупи мені ці ваші дурнуваті закони . Під час війни , для самозахисту від окупанта , я при нагоді , буду використовувати будь яку зброю , яку вважатиму за потрібне . І ви ще попробуйте мені завадити це зробити .
Замість того щоб озброювати населення , сидите бл.. , видумуєте собі там якусь муйню . .
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06.04.2022 14:14 Ответить
где же взять простому человеку оружие?
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06.04.2022 14:15 Ответить
Коли держава не хоче озброювати , залишається варіант - купити . ..
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06.04.2022 14:51 Ответить
так дорого ,где же денег взять стока....
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06.04.2022 15:16 Ответить
Ну , життя близьких і рідних все ж безмежно дорожче . .
Не знаю скільки зараз коштує АК , а кілька років тому мені пропонували купити , за 1500 $ . Зараз жалкую що відмовився .
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06.04.2022 15:22 Ответить
Вроде ж его цена 500 у.е. хотя могу и ошибаться...
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07.04.2022 11:02 Ответить
Повірте мені.Потім будете мати величезні проблеми.Коли схочете щось довести у відповідь почуєте таке:,,умный да?мы тебе сделаем.
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06.04.2022 14:50 Ответить
Влади я не боюся .. Нехай краще за себе переживають , щоб не - сдєлалі їх ,, як Овоща .
А величезні проблеми я буду мати коли кацапня ( не доведи Господи ) вдереться в моє місто . І проблема буде полягати в тому - як без зброї , захистити свою рідню .
Те що трапилось в Бучі , це наслідок того що цивільне населення не мало чим захищатись . Кацапи не почувалися б так самовпевнено ,якби знали що у цивільних є зброя .
Як приклад - Афган , там радянська армія зайвий раз боялася заходити в міста і містечка , бо місцеві були озброєні до зубів , і з кожного вікна там на них стирчало дуло автомата .
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06.04.2022 15:10 Ответить
ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини - пипец ,то часть тро неадекватных и пяных с калашами ходила ,теперь они с ракетами ходить будут ))
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06.04.2022 14:14 Ответить
А ви мабуть в іншій частині ТРО? Де усі тверезі та без зброї?
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06.04.2022 14:29 Ответить
Меня картина с двустволками очень удручала на дорогах, я про это писал. Из-за этого и Буча возникла. За 8 лет войны не дать народу стрелковое оружие, РПГ, ПТРК, ПЗРК, это преступление. Не может вся страна идти в ВСУ, воевать, кто то должен на заводах и в полях быть! Кто их защитит??
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06.04.2022 14:15 Ответить
А коли вжє нарешті ТРО буде надано право користуватись важким автотранспортом?
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06.04.2022 14:35 Ответить
ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ!!!
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06.04.2022 14:40 Ответить
и что это тебе даст прав у тебя никаких в военное время конституция не действует все кто со стволом тебя в асфальт втопчут если захочут.. без бумажки и законов
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06.04.2022 16:07 Ответить
Юристка одного із західних військоматів порекомендувала мені контракт добровольця територіальної оборони викинути,так як він у порівнянні з контрактом тероборони ВСУ не має ніяких соціальних і правових гарантій(наслідків).Також було сказано ,що ми х/з хто такі.
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06.04.2022 14:41 Ответить
ХОЧА Б НЕ ЗАБИРАЙТЕ У ЛЮДЕЙ ТРОФЕЙНУ ЗБРОЮ!!!
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06.04.2022 14:41 Ответить
не оставляют - а вдруг прокурору и судье угрожать будут ?
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06.04.2022 14:57 Ответить
так прокурви з тими судаками чухнули з Києва аж до канацької граніци *за дєсять мінут
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06.04.2022 15:05 Ответить
Так шо тамагавки можжа пакупать у ваенторге.
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06.04.2022 15:44 Ответить
лучше бы всу и терооборону прированяли к нгу и полиции -так как все равно мусорнЯ выше и тву никто а пушками стрелять обычный не сможет там надо артелерист это тебе не рпг 7 там и обезьяна сможет
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06.04.2022 16:06 Ответить
ядерное оружие и самолёты тоже разрешили, и подводные лодки.
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06.04.2022 16:09 Ответить
Есть ВСУ, есть ТРО, а еще недавно появился новый вид теробороны: добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ)
Отличия ТРО от ДФТГ. Вы не спите в казарме централизованно, как в ТРО. (Есть исключения из правил для узких специальностей) При ДФТГ вы ночуете дома, есть график, но призвать вас могут в любой момент и послать как и ВСУ и ТРО, в принципе, в любую горячую точку. Контракт на 3 года и многи евидят в этих 3х годах ловушку, что написав заявление по окончании активной фазы, вы можете потерять все привилегии. Сами отказались от Контракта, либо вас пошлют на 3 года в стройбат отрабатывать отстраивать разрушенные дома. Не факт, но вот такие байки ходят.
И самое интересное - полное отсутствие ЗП в ДФТГ. Как они это себе представляют, даже не укладывается в голове. В ТРО хоть от 12 платят, а тут не понимаю, за счет чего боец должен жить и еще кормить семью. По идее, в местной громаде должны быть деньги и они могут платить, но по факту ноль. И это Киев! В других местах рассказывают, что нормально местные громады и платят и одевают и вооружают свое ополчение.
Оружие нельзя давать всем. Некоторым вилку страшно дать, чтобы не поранился. Так что печальненько с организацией ТРО и ее производных.
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06.04.2022 16:10 Ответить
"что написав заявление по окончании активной фазы, вы можете потерять все привилегии"

А вас именно привилегии интересуют в ТРО?
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06.04.2022 17:21 Ответить
 
 