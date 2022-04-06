Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для теробороны
Кабинет Министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных громад. Перечень разрешенного оружия существенно расширен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 апреля 2022 г. №403.
Если раньше члены формирований терробороны имели право применять только личное охотничье оружие, то теперь им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.
Согласно документу:
стрелковое оружие – огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;
другие виды вооружения - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировка и обслуживание ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.
Напоминается, согласно закону "О национальном сопротивлении", добровольное формирование территориальной громады - военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей территориальной громады, предназначенное для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в пределах территории соответствующей территориальной громады.
Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТРО - партизанщина
ТрО - це коли вже ворог почав знищувати землі громади.
А ТРО, наприклад, на тому ж Закарпатті, Тернопільщині і тд - взагалі непотрібні нікому, по кацапи туди доберуться тільки за умови розгрому України, тобто - ніколи.
"А потім прийшов лісник, і всіх роз'#башив"!
Разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия выдаются после изучения материальной части оружия, правил обращения с ним, его применения и использования. Подтверждением такого обучения является справка, выдаваемая в специальных пунктах.
Сначала выдается разрешение только на приобретение. Инспектор департамента превентивной деятельности, подразделения по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы или территориального органа Национальной полиции сможет выдать его, если у него будет предварительно сформирована личное дело. К материалам такого дела входят:
- заявление на имя начальника органа полиции
- справка об отсутствии судимости
- медицинская справка образца 127 \ о
- справка о знании материальной части и обращения с оружием
- квитанция об уплате средств за предоставление разрешения
- копия паспорта гражданина Украины
- две фотографии стандартного размера для документов
- договор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия
- рапорт участкового инспектора о проведении специальной проверки по месту жительства владельца. В рапорте указывается также информация о наличии металлического сейфа для хранения оружия.
Все эти документы собирает и представляет потенциальный владелец оружия.
Если же лицо уже имеет во владении хотя бы одну единицу зарегистрированного оружия, но есть желание приобрести еще - достаточно предоставить заверенные копии указанных документов.
Выдано разрешение на приобретение - теперь есть три месяца для выбора и покупки оружия. Определившись с маркой, моделью и ценой, передаете продавцу специализированного магазина разрешение на приобретение, а взамен получаете ожидаемое пополнение арсенала. После чего снова обращаетесь к инспектору разрешительной системы, который выдавал разрешение на приобретение, и регистрируете оружие. На это есть 10 дней.
Зараз кандидат пише заяву-присягу, - і після перевірки в СБУ підписує контракт на 3 роки та йому дають дозвіл на вогнепальну зброю. По собі знаю.
Для магазину діють інші нормативні акти. ТРО діє згідно закону про національний спротив. От і все.
А в ТРО до війни потрібно було медкомісію проходити. Зараз тільки спитали чи є здоров'я. І коли чують відповідь, що окупанта бити здоров'я хватить, і що не збираєшся сидіти та чекати поки тебе та твою сім'ю прийдуть вбивати - от і вся медкомісія. Мотивація - головний аргумент.
Правда зі зброєю нестача, - місяць чекали.
Я казав, - якщо прийде окупант, а мені не дадуть зброї, - беру сокиру, вила, іду з хлопцями в ліс та будемо добувати зброю в окупанта. З прапорцями в нас точно ніхто ходити не буде.
З Волині я доречі.
" - добрий день, запишіть мене в ТРО;
- потрібно пройти випробування;
- яке?
- вбити голими руками 8 москалів і одного кота:
- а кота за що?
- все в порядку - ви прийняті."
І тільки так!
Потім приїхав уповноважений воєнний з папірцем та оформив загін. Як має бути по закону.
Ага, в Буче местные гражданские, получив легкое стрелковое оружие, сразу превратились бы все в Рембо и разгромили бы регулярную армию с танками.
1 . З території України не було випробувальних пусків.
2. Випробувальні пуски у всьому світі були випробуванням носіїв - без ядерних зарядів.
3. Випробування зарядів проводили підривом на місці (полігоні) - хто де визначився в світі.
4. Ви уявляєте собі таку картину? - балістичну ракету з ядерним зарядом запустили на атол Бікіні за 10 тис. км???? А якби випробування не вдалось і вона впала не там???
5. В СРСР не було аж такої рукожопості, щоб лишити ракету з ЯЗ лежати просто так.
6. Я не "іронізірую" - я пожартував про сховище ядерних ракет в Карпатах (їх давно вивезли) - там глибокі катакомби - от і шукають - може щось реально лишилось.
Я тобі про пана, а ти мені про івана.
Ви боялись дозволити українцям володіти зброєю.
Втішені результатами ?
Та краще загинути в бою, ніж бути страченим. Ви не дали людям вибору.
Чекаємо більш серйозних іграшок
хотел его на х-й послать,но оно ж ипанутое с оружием. позвал рядом стоявшего копа,объяснил ситуацию,коп говорит что аварийка на х-й не нужна. я ему при этом баране говорю,чтобы объяснил этому барану,что не х-й выдумывать всяку херь!
но после войны все подряд будут в героях...
Замість того щоб озброювати населення , сидите бл.. , видумуєте собі там якусь муйню . .
Не знаю скільки зараз коштує АК , а кілька років тому мені пропонували купити , за 1500 $ . Зараз жалкую що відмовився .
А величезні проблеми я буду мати коли кацапня ( не доведи Господи ) вдереться в моє місто . І проблема буде полягати в тому - як без зброї , захистити свою рідню .
Те що трапилось в Бучі , це наслідок того що цивільне населення не мало чим захищатись . Кацапи не почувалися б так самовпевнено ,якби знали що у цивільних є зброя .
Як приклад - Афган , там радянська армія зайвий раз боялася заходити в міста і містечка , бо місцеві були озброєні до зубів , і з кожного вікна там на них стирчало дуло автомата .
Отличия ТРО от ДФТГ. Вы не спите в казарме централизованно, как в ТРО. (Есть исключения из правил для узких специальностей) При ДФТГ вы ночуете дома, есть график, но призвать вас могут в любой момент и послать как и ВСУ и ТРО, в принципе, в любую горячую точку. Контракт на 3 года и многи евидят в этих 3х годах ловушку, что написав заявление по окончании активной фазы, вы можете потерять все привилегии. Сами отказались от Контракта, либо вас пошлют на 3 года в стройбат отрабатывать отстраивать разрушенные дома. Не факт, но вот такие байки ходят.
И самое интересное - полное отсутствие ЗП в ДФТГ. Как они это себе представляют, даже не укладывается в голове. В ТРО хоть от 12 платят, а тут не понимаю, за счет чего боец должен жить и еще кормить семью. По идее, в местной громаде должны быть деньги и они могут платить, но по факту ноль. И это Киев! В других местах рассказывают, что нормально местные громады и платят и одевают и вооружают свое ополчение.
Оружие нельзя давать всем. Некоторым вилку страшно дать, чтобы не поранился. Так что печальненько с организацией ТРО и ее производных.
А вас именно привилегии интересуют в ТРО?