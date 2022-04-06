На грани дефолта: Россия произвела выплаты по евробондам в рублях
Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
В объяснении говорится, что иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.
"4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов", – говорится в сообщении.
В России такие обязательства считают "выполненными", однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, это будет означать дефолт РФ.
Этому может помешать одно "но": после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержит ли ее упомянутые выпуски.
В преддверии России все же удалось выкупить 72,4% своих евробондов с погашением 4 апреля за рубли.
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Но, как у них говорят, "повторение - мать учения". Другими словами те же грабли, только в профиль.
Дядя Аарон Исаакович Эйдельштейн, двоюродный брат Ицхак Эйдельштейн Сам Владимир воспитывался в русской семье, отца биологического не знал. Отчим - Владимир Андреевич Жириновский. Дед Жириновского - Исаак (Айзик) Эйдельштейн - был известным в округе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Костополя (тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29 Польша , сейчас https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ровненская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ) промышленником и уважаемым человеком. Он имел свою деревообрабатывающую фабрику, где работали 200 человек.
тому вклавшим в кацапстанські євробонди бюргерам та іншим доведеться схавати ляпас від ******. висловлюємо їм своє занепокоєння. за що боролися, вкладаючи гроші в економіку кацапстану, на те й напоролися
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Рублі це не валюта,це сміття!
Але зараз в 2022 ---- я це слово ОБОЖНЮЮ!
А ще, я сумую за "ЛєбЄДіним озЄром", так хочеться побачити його на всіх телеекранах кацапів, смартфонах, кінотеатрах...
Як кажуть в Україні: Вірьте і все здійсниться!!!
Слава Україні !!!
Доллар триста і один,
М'яса больше не едим
Яйца видим только в бане,
Це за Бучу вам мокшане.
За Гостомель, Бородянку та за інші ростріляні українські міста, вам піста орки і українські гниди.
тому вклавшим в кацапстанські євробонди бюргерам та іншим доведеться схавати ляпас від ******. висловлюємо їм своє занепокоєння. за що боролися, вкладаючи гроші в економіку кацапстану, на те й напоролися