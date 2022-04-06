На межі дефолту: Росія провела виплати за євробондами в рублях

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

У поясненні йдеться про те, що іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі 649,2 млн доларів.

"4 квітня 2022 р. Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії на 4 квітня 2022 р. … на рахунки своїх клієнтів-депозитаріїв щодо розрахунків з усіма власниками даних боргових інструментів", – йдеться у повідомленні.

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У Росії такі зобов’язання вважають "виконаними", проте у більшості випадків іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт РФ.

Цьому може завадити одне "але": після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містить її згадані випуски.

Напередодні Росії все ж вдалося викупити 72,4% своїх євробондів з погашенням 4 квітня за рублі.

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