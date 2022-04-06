На межі дефолту: Росія провела виплати за євробондами в рублях
Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
У поясненні йдеться про те, що іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі 649,2 млн доларів.
"4 квітня 2022 р. Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії на 4 квітня 2022 р. … на рахунки своїх клієнтів-депозитаріїв щодо розрахунків з усіма власниками даних боргових інструментів", – йдеться у повідомленні.
У Росії такі зобов’язання вважають "виконаними", проте у більшості випадків іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт РФ.
Цьому може завадити одне "але": після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містить її згадані випуски.
Напередодні Росії все ж вдалося викупити 72,4% своїх євробондів з погашенням 4 квітня за рублі.
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Но, как у них говорят, "повторение - мать учения". Другими словами те же грабли, только в профиль.
Дядя Аарон Исаакович Эйдельштейн, двоюродный брат Ицхак Эйдельштейн Сам Владимир воспитывался в русской семье, отца биологического не знал. Отчим - Владимир Андреевич Жириновский. Дед Жириновского - Исаак (Айзик) Эйдельштейн - был известным в округе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Костополя (тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29 Польша , сейчас https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ровненская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ) промышленником и уважаемым человеком. Он имел свою деревообрабатывающую фабрику, где работали 200 человек.
тому вклавшим в кацапстанські євробонди бюргерам та іншим доведеться схавати ляпас від ******. висловлюємо їм своє занепокоєння. за що боролися, вкладаючи гроші в економіку кацапстану, на те й напоролися
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Рублі це не валюта,це сміття!
Але зараз в 2022 ---- я це слово ОБОЖНЮЮ!
А ще, я сумую за "ЛєбЄДіним озЄром", так хочеться побачити його на всіх телеекранах кацапів, смартфонах, кінотеатрах...
Як кажуть в Україні: Вірьте і все здійсниться!!!
Слава Україні !!!
Доллар триста і один,
М'яса больше не едим
Яйца видим только в бане,
Це за Бучу вам мокшане.
За Гостомель, Бородянку та за інші ростріляні українські міста, вам піста орки і українські гниди.
тому вклавшим в кацапстанські євробонди бюргерам та іншим доведеться схавати ляпас від ******. висловлюємо їм своє занепокоєння. за що боролися, вкладаючи гроші в економіку кацапстану, на те й напоролися