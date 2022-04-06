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На межі дефолту: Росія провела виплати за євробондами в рублях

россия,флаг,прапор,росія

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

У поясненні йдеться про те, що іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі 649,2 млн доларів.

"4 квітня 2022 р. Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії на 4 квітня 2022 р. … на рахунки своїх клієнтів-депозитаріїв щодо розрахунків з усіма власниками даних боргових інструментів", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Росії знижено до переддефолтного, - S&P

У Росії такі зобов’язання вважають "виконаними", проте у більшості випадків іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт РФ.

Цьому може завадити одне "але": після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містить її згадані випуски.

Напередодні Росії все ж вдалося викупити 72,4% своїх євробондів з погашенням 4 квітня за рублі.

Також дивіться: "Россияне пока не поняли еще. Нас ожидает крах", - російська економіст Михайлова розплакалася, роблячи економічний прогноз для РФ. ВIДЕО

дефолт (204) росія (64969)


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Топ коментарі
+40
рубль идет на...уй. впрочем, как и все расейское.
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06.04.2022 13:36
+36
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06.04.2022 13:41
+23
эх... а ведь только всталеСкален....
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06.04.2022 13:36
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рубль идет на...уй. впрочем, как и все расейское.
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06.04.2022 13:36 Відповісти
эх... а ведь только всталеСкален....
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06.04.2022 13:36 Відповісти
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06.04.2022 13:41 Відповісти
І що вони провели в рублях і їм це зійшло з рук?
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06.04.2022 13:37 Відповісти
Вполне возможно, "человеколюбы" из Европы проглотят и это.
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06.04.2022 13:39 Відповісти
Та наврядчи, ''озабочена нейрона '' приймає тільки ''тверду ''валюту і неї готова раком стати.А сруцкіє фублі не проходять.
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06.04.2022 13:48 Відповісти
Это врядли❗Одна из причин, сейчас оф. курс рубля слишком завышен и реально получится половина суммы! А евро ш.люхи бабло считать умеют😁❗. Они же не дешёвки какие то😁😆
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06.04.2022 13:56 Відповісти
Вы их, еврошлюх, слишком высоко оцениваете. Посмотрим.
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06.04.2022 13:58 Відповісти
В Понеділок побачимо...шо і як...
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06.04.2022 13:58 Відповісти
США разрешили недавно провести платежи (не в рублях) и т.о. они избежали дефолта. Удивила позиция США....
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06.04.2022 15:22 Відповісти
Удивила? Скорее возмутила.
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06.04.2022 19:57 Відповісти
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06.04.2022 13:38 Відповісти
Они уже проходили такое.
Но, как у них говорят, "повторение - мать учения". Другими словами те же грабли, только в профиль.
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06.04.2022 14:14 Відповісти
То що в них нема якихось сраних 650 млн. дол.?
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06.04.2022 13:38 Відповісти
А ЧИЙ БАНК?
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06.04.2022 13:38 Відповісти
13.18. Подох В Жириновский - уроженец города Костополь .
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06.04.2022 13:39 Відповісти
Виглядає , що цього разу таки аканчатєльно копита відкинув.
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06.04.2022 13:59 Відповісти
ні ця тварина народилась десь на підрасії, а в Костополі його дід жив
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06.04.2022 14:03 Відповісти
Таки так,якось хотів дідову лісопилку відсудити.
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06.04.2022 14:42 Відповісти
та її немає вже давно, нічого б не відсудив, там вже давно нове підприємство.
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06.04.2022 20:09 Відповісти
Биологический отец Жириновского - Вольф Исаакович Эйдельштейн (1907-1983). Похоронен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле .

Дядя Аарон Исаакович Эйдельштейн, двоюродный брат Ицхак Эйдельштейн Сам Владимир воспитывался в русской семье, отца биологического не знал. Отчим - Владимир Андреевич Жириновский. Дед Жириновского - Исаак (Айзик) Эйдельштейн - был известным в округе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Костополя (тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29 Польша , сейчас https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ровненская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ) промышленником и уважаемым человеком. Он имел свою деревообрабатывающую фабрику, где работали 200 человек.
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06.04.2022 15:18 Відповісти
ну так дід, а не жирік, та й підприємства того немає, там вже давно інше нове, тому й судитись не було перспектив.
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06.04.2022 20:10 Відповісти
З Костополя - його татко-юрист, сам він з Алма-Ати.
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06.04.2022 14:06 Відповісти
Короче до пи..и такі санкції,газ купляють з нафтою,ті рублями розраховуються
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06.04.2022 13:39 Відповісти
- Послушай, Вань, купи юань, а то рубли - такая дрянь...
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06.04.2022 13:41 Відповісти
бери всё,я себе ещё нарисую...
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06.04.2022 13:41 Відповісти
Вже дерев"яні пішли в ход.
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06.04.2022 13:42 Відповісти
І ці рублі прйняли? Чи буде якась відповідь?
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06.04.2022 13:43 Відповісти
Буде. Серйозная обєспокоєнность
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06.04.2022 13:44 Відповісти
Подібні борги як правило своїм же олігархам (нас теж стосується). Їм діватись нікуди можуть взяти і рублі. Хоче це вже по-суті різаний папір. На них тільки сировину якусь можна купити.
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06.04.2022 13:50 Відповісти
передостанній абзац: "після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу".

тому вклавшим в кацапстанські євробонди бюргерам та іншим доведеться схавати ляпас від ******. висловлюємо їм своє занепокоєння. за що боролися, вкладаючи гроші в економіку кацапстану, на те й напоролися
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06.04.2022 14:30 Відповісти
Похоже с блтцкригом шото пошло не так.
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06.04.2022 13:46 Відповісти
Это такой план был. скарабеева всё объяснит
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06.04.2022 14:00 Відповісти
И что, иностранный банк принял рубль, ведь рубль не конвертируется?
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06.04.2022 13:46 Відповісти
Ніхто нічого поки не прийняв
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06.04.2022 13:50 Відповісти
Жириновский умер, теперь - официально

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/249420_1649240769
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06.04.2022 13:50 Відповісти
Пабамбіл Кієв і іздох, пьос.
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06.04.2022 13:52 Відповісти
Да пофіг на нього.
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06.04.2022 13:57 Відповісти
наверное он умер раньше, но поддерживали медики жизнедеятельность телу как кабачку
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06.04.2022 16:58 Відповісти
Якісь ці санкції обамівські...
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06.04.2022 13:51 Відповісти
Они перевели деньги в деревянных, по непонятно кем придуманному курсу. Кредитор естественно от такой радости откажется и затребует валюту. Бинго! Дефолт состоялся.
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06.04.2022 13:52 Відповісти
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06.04.2022 13:53 Відповісти
Настоящі бариги, ....пособніки московських фашистів..
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06.04.2022 13:55 Відповісти
Спросить, как после этого ему спится, чиновника можно по телефону +375293540115
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06.04.2022 14:00 Відповісти
Московські фашисти всюди пхають свої срані рублі ...
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06.04.2022 13:54 Відповісти
санкции как обычно оказались не сильно санкциями....
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06.04.2022 13:54 Відповісти
Все,це- 100% дефолт!
Рублі це не валюта,це сміття!
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06.04.2022 13:54 Відповісти
Це все не показник. Більшість орків живе і гівні і до них цей дефолт навіть не докотиться. Їм потріно прививати відчуття страху перед Україною
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06.04.2022 13:54 Відповісти
А кому нужны срубли притом по курсу который Рашка сама нарисовала?
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06.04.2022 13:54 Відповісти
В 2014 році, я побоювався слово ДЕФОЛТ

Але зараз в 2022 ---- я це слово ОБОЖНЮЮ!

А ще, я сумую за "ЛєбЄДіним озЄром", так хочеться побачити його на всіх телеекранах кацапів, смартфонах, кінотеатрах...
Як кажуть в Україні: Вірьте і все здійсниться!!!
Слава Україні !!!
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06.04.2022 13:55 Відповісти
Ще раз нагадаю для вати, яка чекає срузькій мір, оскільки вона ще є на Святій Землі Київської Русі і читає українські ресурси.

Доллар триста і один,
М'яса больше не едим

Яйца видим только в бане,
Це за Бучу вам мокшане.

За Гостомель, Бородянку та за інші ростріляні українські міста, вам піста орки і українські гниди.
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06.04.2022 13:57 Відповісти
ну и шо , прокатило - схавали...
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06.04.2022 14:00 Відповісти
передостанній абзац: "після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу".

тому вклавшим в кацапстанські євробонди бюргерам та іншим доведеться схавати ляпас від ******. висловлюємо їм своє занепокоєння. за що боролися, вкладаючи гроші в економіку кацапстану, на те й напоролися
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06.04.2022 14:29 Відповісти
Насправді, хоч там і були валютні бонди, але кредиторами були самі кацапи
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06.04.2022 14:02 Відповісти
Опять зраду разгоняют. Ну прямо хлебом тут половину не корми, дай зраду найти. педирация может заплатить по своим обязательствам хоть срублями, хоть монгольскими тугриками, хоть туалетной бумагой ( она дороже срубля). Но долг по займам (до 2018 года) номинирован в долларах и евро. Запускается льготный период погашения на 30 дней и Але-Ап к 9 мая : ДЕФОЛТ, как пуйло и обесчало вяликая пабеда и дажа парад могут провести, если денег найдут
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06.04.2022 14:04 Відповісти
Это только начало,большого и скорого торпедирования раши в экономическую бездну.
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06.04.2022 14:08 Відповісти
Тепер в кацапії ще скажуть що їхній рубль - вільноконвертована валюта. Бо західні кредитори не відмовились її брати. Тобто всьо хорошо, вєлікая дєржава вєлічає.
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06.04.2022 14:18 Відповісти
на кацапстане сама бумага дороже, чем напечатанный на этой бумаге денежный номинал
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06.04.2022 14:19 Відповісти
Помните свадьбу в Малиновке. Бери - бери я себе ещё нарисую.Как можно брать рубли,у которого нет курса вообще!И нет дна!!!Сейчас реальный курс рублямк доллару 300 р за бакс.И это оптимистический ещё курс!В Турции меняют рубли по курсу 130 р за доллар!И вообще!Я требует от нашего руководства,чтобы на территории вільной Украіні перестав взагалі ходити фашистький рубль!Щоб банки не приймали його і не видавали !!!
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06.04.2022 14:25 Відповісти
А может по курсу 0,62 капейки за грин им с губараскатной машинкай в нагрузку.
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06.04.2022 15:56 Відповісти
поскорей бы они подохли!!!
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06.04.2022 18:34 Відповісти
 
 