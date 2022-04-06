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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для беспощадного убийства украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие, - разведка

Вблизи населенного пункта Дымер Киевской области спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну росгвардии. Оставленные оккупантами в разбитых машинах документы являются очередным свидетельством намерений российских извергов убивать народ Украины на уже оккупированных ими территориях.

Об этом украинские разведчики сообщают в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Для беспощадного убийства украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие, - разведка 01
Для беспощадного убийства украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие, - разведка 02
Для беспощадного убийства украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие, - разведка 03
Для беспощадного убийства украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие, - разведка 04

"Военнослужащие росгвардии 748-го отдельного батальона оперативного назначения (в/ч 6912, г. Хабаровск) для "демилитаризации" и "денатификации" мирных городков на Киевщине везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы. "Братский" русский народ, видимо, собирался повторить "подвиги" гитлеровцев в Бабьем Яру", - говорится в сообщении.

В ГУР МО отмечают, что полученные документы станут очередными доказательствами военных преступлений России в международных судах, а трофейное оружие украинские разведчики уже передали в подразделения на востоке и юге Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война будет длиться еще долго, до 9 мая она точно не закончится, - глава внешней разведки Эстонии.

Киевская область (4118) оружие (10202) разведка (4170)


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Спецпризначенцям ГУР МО України-респект.Не зупиняйтесь...
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06.04.2022 18:34 Ответить
Народ, там это. Китайские госкомпании отказались от касабской нефти.https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-china-state-refiners-shun-new-russian-oil-trades-teapots-fly-under-2022-04-06/
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06.04.2022 18:37 Ответить
Nakonec ponjali cto nehocet imetj sankciji za podsobnicestvo ******** prestupnika. Lucshe podozdjet poka rjadom poplivet trup Rossii.
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06.04.2022 19:36 Ответить
Это столько трофеев! Молодцы, супер!
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06.04.2022 18:49 Ответить
Ця лаптєнога заліссянська ****** у сотні разів гірша за гітлерівців. Гітлерівців за їхні вчинки можна було судити, як військових злочинців, а цю падаль треба судити Страшним Судом - відловлювати поодинці по всіх закутках планети і повільно страчувати, страчувати так, щоб вони кров'ю срали і проклинали той день, коли їхні підрозділи увійшли до Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Ворзеля та інших н. п., де вони творили свої звірства, зокрема над українською малечею. Ці мокшанські уйобки ґвалтували, катували і вбивали наших маленьких діточок десятками. Нам потрібен не Моссад, нам потрібне щось страшніше. Моссад просто ліквідовує свої цілі, а нам потрібна структура, яка б різала цю мразь на шматки. Щоб орки знали, за що здихають в нелюдських муках. Страчувати і вирізати у них на лобі "І" - Ірпінь, "Б" - Буча, "Г" - Гостомель... Як ви думаєте, чому чеченці та афганці відрізали цим гандонам голови? Тепер я їх прекрасно розумію.
Але, на жаль, таку структуру створити не вдасться (при цій владі то вже точно). Та й серед нас забагато толерастів і "святих": "Ми же нє кацапи" - скажуть деякі розумники. Думаю, якби вашу невинну 9-річну донечку зґвалтувала зграя озвірілих орків, а потім закатувала її і вбила, вирізавши на грудях літеру "Z", ви б заговорили по-іншому.
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06.04.2022 19:11 Ответить
RoZZgvardiju nado zzech neschadno. Eti te suki kotorie sozdani dlja terrora i pitok i svoih i chuzih. Smertj im dvazhdi.
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06.04.2022 19:38 Ответить
А ГДЕ ФОТО ТРУПОВ ПАРАШЕНСКОЙ ГВАРДИИ ?
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06.04.2022 19:40 Ответить
 
 