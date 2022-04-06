Для беспощадного убийства украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие, - разведка

Вблизи населенного пункта Дымер Киевской области спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну росгвардии. Оставленные оккупантами в разбитых машинах документы являются очередным свидетельством намерений российских извергов убивать народ Украины на уже оккупированных ими территориях.

Об этом украинские разведчики сообщают в Facebook, передает Цензор.НЕТ.









"Военнослужащие росгвардии 748-го отдельного батальона оперативного назначения (в/ч 6912, г. Хабаровск) для "демилитаризации" и "денатификации" мирных городков на Киевщине везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы. "Братский" русский народ, видимо, собирался повторить "подвиги" гитлеровцев в Бабьем Яру", - говорится в сообщении.

В ГУР МО отмечают, что полученные документы станут очередными доказательствами военных преступлений России в международных судах, а трофейное оружие украинские разведчики уже передали в подразделения на востоке и юге Украины.

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