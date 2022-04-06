Великобритания ввела санкции против "Сбербанка" и ряда российских бизнесменов

Очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.

Среди подсанкционных бизнесменов теперь совладелец "Новатека" и "Сибура" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, главный бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин.

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