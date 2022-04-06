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Великобритания ввела санкции против "Сбербанка" и ряда российских бизнесменов
Очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.
Среди подсанкционных бизнесменов теперь совладелец "Новатека" и "Сибура" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, главный бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин.
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Побачите, яким буде ефект від "дєнєгнєт" на Чечню, передусім.
А справжнім Друзям України величезна подяка. 🇺🇦🇬🇧🇺🇸
Це той випадок, коли дуже тяжко вмовити до застосування санкцій на самому початку, але чим далі, тим це починає відбуватись частіше, і більше країн хочуть зайвий раз дати їм ляща. Треба сказати, що і орки роблять все можливе і неможливе, аби їх х#ярили якомога сильніше, але це добре!
Навіть проти Радянського союзу стільки санкцій не вводили, а все ж він завалився. Що ж тут казати про бліду тінь того, чим вони хотіли б стати?
Коротше - московіїї хана, і то досить скоро!