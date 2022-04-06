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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела санкции против "Сбербанка" и ряда российских бизнесменов

санкции

Очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.

Среди подсанкционных бизнесменов теперь совладелец "Новатека" и "Сибура" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, главный бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин.

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Великобритания (4934) россия (95402) санкции (11263) Сбербанк (202)


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Топ комментарии
+29
Бритам-черговий респект...
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06.04.2022 18:47
+10
Дякуємо. Щиро.
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06.04.2022 19:04
+9
Бриты бреют рашу❗😁
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06.04.2022 18:53
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Бритам-черговий респект...
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06.04.2022 18:47 Ответить
Бриты бреют рашу❗😁
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06.04.2022 18:53 Ответить
раССея вперде..
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06.04.2022 18:54 Ответить
******* европейцам
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06.04.2022 19:02 Ответить
Дякуємо. Щиро.
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06.04.2022 19:04 Ответить
США, ты там спишь?
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06.04.2022 19:07 Ответить
Походу это ты только проснулся)
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06.04.2022 19:10 Ответить
США сьогодні ввели санкції проти Сбєрбанка та Альфа-банка, натомість у нас з Альфа - все ОК, то хто спить???
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06.04.2022 20:08 Ответить
У нас с Альфы выкинули всех москалей.
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06.04.2022 21:04 Ответить
Оце подвиг! Звідки викинули хоч поцікавились би. З НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, а тепер поцікавтесь реальною часткою Авена і Фрідмана в капіталі. Папірчик переписали, а Ви й зраділи?
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06.04.2022 21:18 Ответить
У нас и это "достижение".
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06.04.2022 21:25 Ответить
Свято наближається! Свято наближається!
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06.04.2022 19:08 Ответить
Та ні, свято для всього прогресивного людства лише починається. Москалики ще тіки "повізгівать" від санкцій починають А більш-менш серйозна їх дія буде ближче до літа-осені.

Побачите, яким буде ефект від "дєнєгнєт" на Чечню, передусім.

А справжнім Друзям України величезна подяка. 🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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06.04.2022 19:18 Ответить
А "пагаварить",як орбан пропонує?))
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06.04.2022 19:11 Ответить
Пора уже и против Орбана санкции вводить.
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06.04.2022 20:30 Ответить
Погана новина для кацапів - майже у всьому світі стає новим модним трендом їх дрючити - кожен хоче долучитись до цього процесу. Нові санкціїї вводяться якщо не щоденно, то щотижня точно, аби вони не встигали пристосуватись до нових умов. Тільки намітять шляхи пристосування, як бац - і нові санкції!

Це той випадок, коли дуже тяжко вмовити до застосування санкцій на самому початку, але чим далі, тим це починає відбуватись частіше, і більше країн хочуть зайвий раз дати їм ляща. Треба сказати, що і орки роблять все можливе і неможливе, аби їх х#ярили якомога сильніше, але це добре!

Навіть проти Радянського союзу стільки санкцій не вводили, а все ж він завалився. Що ж тут казати про бліду тінь того, чим вони хотіли б стати?

Коротше - московіїї хана, і то досить скоро!
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06.04.2022 20:02 Ответить
 
 