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Велика Британія впровадила санкції проти "Сбербанку" і низки російських бізнесменів
Чергова група бізнесменів та банків із Росії потрапила до санкційного списку Великої Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Під санкціями Великої Британії тепер перебувають "Сбербанк" та "Московський кредитний банк".
Серед підсанкційних бізнесменів тепер співвласник "Новатеку" та "Сібуру" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергій Когогін.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.04.2022 18:47
+10 Чайка Київ
показати весь коментар06.04.2022 19:04
+9 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар06.04.2022 18:53
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Побачите, яким буде ефект від "дєнєгнєт" на Чечню, передусім.
А справжнім Друзям України величезна подяка. 🇺🇦🇬🇧🇺🇸
Це той випадок, коли дуже тяжко вмовити до застосування санкцій на самому початку, але чим далі, тим це починає відбуватись частіше, і більше країн хочуть зайвий раз дати їм ляща. Треба сказати, що і орки роблять все можливе і неможливе, аби їх х#ярили якомога сильніше, але це добре!
Навіть проти Радянського союзу стільки санкцій не вводили, а все ж він завалився. Що ж тут казати про бліду тінь того, чим вони хотіли б стати?
Коротше - московіїї хана, і то досить скоро!