Велика Британія впровадила санкції проти "Сбербанку" і низки російських бізнесменів

Чергова група бізнесменів та банків із Росії потрапила до санкційного списку Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під санкціями Великої Британії тепер перебувають "Сбербанк" та "Московський кредитний банк".

Серед підсанкційних бізнесменів тепер співвласник "Новатеку" та "Сібуру" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергій Когогін.

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