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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія впровадила санкції проти "Сбербанку" і низки російських бізнесменів

санкции

Чергова група бізнесменів та банків із Росії потрапила до санкційного списку Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під санкціями Великої Британії тепер перебувають "Сбербанк" та "Московський кредитний банк".

Серед підсанкційних бізнесменів тепер співвласник "Новатеку" та "Сібуру" Леонід Міхельсон, голова АК "АЛРОСА" Сергій Іванов, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, керівник "Газпром нафти" Олександр Дюков, засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший, основний бенефіціар "Акрона" В'ячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗ" Сергій Когогін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запроваджують повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-банку", а також проти доньок Путіна та родини Лаврова

Автор: 

Велика Британія (5558) росія (64984) санкції (11782) Сбербанк (338)


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Топ коментарі
+29
Бритам-черговий респект...
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06.04.2022 18:47
+10
Дякуємо. Щиро.
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06.04.2022 19:04
+9
Бриты бреют рашу❗😁
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06.04.2022 18:53
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Бритам-черговий респект...
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06.04.2022 18:47 Відповісти
Бриты бреют рашу❗😁
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06.04.2022 18:53 Відповісти
раССея вперде..
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06.04.2022 18:54 Відповісти
******* европейцам
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06.04.2022 19:02 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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06.04.2022 19:04 Відповісти
США, ты там спишь?
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06.04.2022 19:07 Відповісти
Походу это ты только проснулся)
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06.04.2022 19:10 Відповісти
США сьогодні ввели санкції проти Сбєрбанка та Альфа-банка, натомість у нас з Альфа - все ОК, то хто спить???
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06.04.2022 20:08 Відповісти
У нас с Альфы выкинули всех москалей.
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06.04.2022 21:04 Відповісти
Оце подвиг! Звідки викинули хоч поцікавились би. З НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, а тепер поцікавтесь реальною часткою Авена і Фрідмана в капіталі. Папірчик переписали, а Ви й зраділи?
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06.04.2022 21:18 Відповісти
У нас и это "достижение".
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06.04.2022 21:25 Відповісти
Свято наближається! Свято наближається!
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06.04.2022 19:08 Відповісти
Та ні, свято для всього прогресивного людства лише починається. Москалики ще тіки "повізгівать" від санкцій починають А більш-менш серйозна їх дія буде ближче до літа-осені.

Побачите, яким буде ефект від "дєнєгнєт" на Чечню, передусім.

А справжнім Друзям України величезна подяка. 🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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06.04.2022 19:18 Відповісти
А "пагаварить",як орбан пропонує?))
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06.04.2022 19:11 Відповісти
Пора уже и против Орбана санкции вводить.
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06.04.2022 20:30 Відповісти
Погана новина для кацапів - майже у всьому світі стає новим модним трендом їх дрючити - кожен хоче долучитись до цього процесу. Нові санкціїї вводяться якщо не щоденно, то щотижня точно, аби вони не встигали пристосуватись до нових умов. Тільки намітять шляхи пристосування, як бац - і нові санкції!

Це той випадок, коли дуже тяжко вмовити до застосування санкцій на самому початку, але чим далі, тим це починає відбуватись частіше, і більше країн хочуть зайвий раз дати їм ляща. Треба сказати, що і орки роблять все можливе і неможливе, аби їх х#ярили якомога сильніше, але це добре!

Навіть проти Радянського союзу стільки санкцій не вводили, а все ж він завалився. Що ж тут казати про бліду тінь того, чим вони хотіли б стати?

Коротше - московіїї хана, і то досить скоро!
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06.04.2022 20:02 Відповісти
 
 