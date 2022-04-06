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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Луганском направлении украинские воины уничтожили вражеский танк, - Генштаб. ВИДЕО

В 42-й день войны военные ВСУ в очередной раз показали отличный результат работы и прицельно уничтожили российский танк на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили вражеский танк", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Здесь была одна из переломных битв за Киев", - аэросъемка села Мощун. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) танк (2248) уничтожение (6854) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+22
.
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06.04.2022 19:28
+19
КрасівоЄ.
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06.04.2022 19:16
+15
Як в тирі Буряти нічого так і не зрозуміли, коли тітка з косою прийшла
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06.04.2022 19:19
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КрасівоЄ.
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06.04.2022 19:16 Ответить
Один не считается..
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06.04.2022 19:17 Ответить
😁
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06.04.2022 19:21 Ответить
Гарна робота...
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06.04.2022 19:18 Ответить
Як в тирі Буряти нічого так і не зрозуміли, коли тітка з косою прийшла
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06.04.2022 19:19 Ответить
вот чего они сюда лезут. знают же что зажарят.
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06.04.2022 19:20 Ответить
Бурятский загар сейчас популярен среди русни😁
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06.04.2022 19:23 Ответить
Походу не знают, ********** им из бункера сказал, что тут все с цветами и деревянными автоматами.
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06.04.2022 19:33 Ответить
На мінімалках!!!!
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06.04.2022 19:25 Ответить
.
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06.04.2022 19:28 Ответить
Як з пишталета в упор
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06.04.2022 19:38 Ответить
Голос сказал: "Вождь завода". Что это было?
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06.04.2022 19:40 Ответить
Пиу и к йосе на концерт.
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06.04.2022 19:56 Ответить
 
 