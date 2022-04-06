На Луганском направлении украинские воины уничтожили вражеский танк, - Генштаб. ВИДЕО
В 42-й день войны военные ВСУ в очередной раз показали отличный результат работы и прицельно уничтожили российский танк на Луганском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
"Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили вражеский танк", - говорится в сообщении.
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