На Луганском направлении украинские воины уничтожили вражеский танк, - Генштаб. ВИДЕО

В 42-й день войны военные ВСУ в очередной раз показали отличный результат работы и прицельно уничтожили российский танк на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"Военнослужащие одного из отдельных мотопехотных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили вражеский танк", - говорится в сообщении.

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