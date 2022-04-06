На территории Гостомельского поселкового совета введен комендантский час на неделю

В Киевской области на территории Гостомельского поселкового совета усиливается комендантский час.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской ОВА.

Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.



В это время категорически запрещается:

находиться на улицах и в других общественных местах;

передвигаться на транспорте и пешком.

В Киевской ОВА отмечают, что такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

Отметим, что на остальной территории Киевщины комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

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