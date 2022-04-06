На территории Гостомельского поселкового совета введен комендантский час на неделю
В Киевской области на территории Гостомельского поселкового совета усиливается комендантский час.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской ОВА.
Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.
В это время категорически запрещается:
- находиться на улицах и в других общественных местах;
- передвигаться на транспорте и пешком.
В Киевской ОВА отмечают, что такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.
Отметим, что на остальной территории Киевщины комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.
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(розминування? - так би і писали: "розминування", а там щось інше)
І навряд у мешканців є їди на тиждень - як їм бути?
Не зрозуміло.