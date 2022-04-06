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На территории Гостомельского поселкового совета введен комендантский час на неделю

гостомель

В Киевской области на территории Гостомельского поселкового совета усиливается комендантский час.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской ОВА.

Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

В это время категорически запрещается:

  • находиться на улицах и в других общественных местах;
  • передвигаться на транспорте и пешком.

В Киевской ОВА отмечают, что такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

Отметим, что на остальной территории Киевщины комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Гостомеле считаются пропавшими без вести более 400 человек, - руководитель поселковой военной администрации Думенко

Киевская область (4118) комендантский час (166) Гостомель (105)


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06.04.2022 23:20 Ответить
Що означає "деблокувати" - там ще є орки?
(розминування? - так би і писали: "розминування", а там щось інше)
І навряд у мешканців є їди на тиждень - як їм бути?
Не зрозуміло.
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06.04.2022 23:35 Ответить
Там можуть бути орки. Організованого виходу не мало бути за визначенням. Частина орків десь бігає - хтось зі зброєю, хтось вже цивільними переодягнувся. Треба всіх переловити.
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06.04.2022 23:46 Ответить
так, вони ще є місцями, вчора ховались в підвалі в Великій Димерці, наприклад, застрелили чоловіка, який їх побачив
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06.04.2022 23:53 Ответить
 
 