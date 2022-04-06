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На території Гостомельської селищної ради введено комендантську годину на тиждень

гостомель

На Київщині на території Гостомельської селищної ради посилюється комендантська година.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.

Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня. У цей час категорично забороняється:

  • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
  • пересуватися транспортом та пішки;

У Київській ОВА зазначають, що такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.

Зазначимо, що на решті території Київщини комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

Читайте: У Гостомелі вважаються зниклими безвісти більше 400 осіб, - керівник селищної військової адміністрації Думенко

Київська область (4007) комендантська година (264) Гостомель (139)


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Студент з Африки попросив розказати про війну. Просто фото показала. Шок і ще раз шок. Навіть серб,любитель ботоксного осудив руських. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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06.04.2022 23:20 Відповісти
Що означає "деблокувати" - там ще є орки?
(розминування? - так би і писали: "розминування", а там щось інше)
І навряд у мешканців є їди на тиждень - як їм бути?
Не зрозуміло.
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06.04.2022 23:35 Відповісти
Там можуть бути орки. Організованого виходу не мало бути за визначенням. Частина орків десь бігає - хтось зі зброєю, хтось вже цивільними переодягнувся. Треба всіх переловити.
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06.04.2022 23:46 Відповісти
так, вони ще є місцями, вчора ховались в підвалі в Великій Димерці, наприклад, застрелили чоловіка, який їх побачив
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06.04.2022 23:53 Відповісти
 
 