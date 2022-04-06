На території Гостомельської селищної ради введено комендантську годину на тиждень

На Київщині на території Гостомельської селищної ради посилюється комендантська година.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.

Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня. У цей час категорично забороняється:

перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;

пересуватися транспортом та пішки;

У Київській ОВА зазначають, що такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.

Зазначимо, що на решті території Київщини комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

Читайте: У Гостомелі вважаються зниклими безвісти більше 400 осіб, - керівник селищної військової адміністрації Думенко