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Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО

Премьер-министр Словении Янез Янша опубликовал картинку, на которой символически объясняется возникновение буквы "Z", ставшей опознавательным знаком российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в твиттере.

Он отметил: "Зачатие и рождение символа Z (зло). Словенским языком ZLO означает ЗЛО".

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Зачатие и зарождение символа Z (зло) 01

символика (298) Словения (151)


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Топ комментарии
+95
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06.04.2022 23:43
+61
виклав цю картинку на кацапском форумі. їх рве проносом як худобу
вже бажають калібр відправити на Словенію
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06.04.2022 23:44
+45
Звертаюся до всіх бувших надіюся ватників. Тепер то ви зрозуміли хто був Степан Андрійович Бандера і проти кого боролися українські націоналісти. А боролися вони за збереження української нації як такої. Соромно згадати як половина країни зневажали і засуджували УПА і визвольний рух у західній Україні. Тоді москальня перемогла. Історія повторюється. Давайте не дамо їм жодного шансу тепер.
Слава Україні!!!
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06.04.2022 23:57
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Правила форума Совет форумчан
Хйло та гермафродит Меркель?
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06.04.2022 23:41 Ответить
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06.04.2022 23:43 Ответить
Тому, що Гітлер - не терорист. Це уособлене зло.
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06.04.2022 23:59 Ответить
Оно за совок обиделась. И всё это время он готовился к мести. Вот только мы пересрали ему планы. Должны были как РБ интегрироваться в рашку и быть очередным плацдармом и мясом для дальнейшего наступления.
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07.04.2022 00:22 Ответить
на деньги, полученные от нефти и газа, за последние 20 лет, раха могла бы создать на Луне диснейленд с блек-джеком и шлюхами и наладить ежечасные рейсы туда-сюда космическими кораблями! куйло вошло бы в историю Человечества, как лидер страны втолкнувшего мир в космическую эру!!!!
однако куйло решило войти в историю Человечества, как существо *********** свою недоимперию об Гостомель!
Мы с вами свидетели того, что случается когда очень много денег попадают в руки одного тупого имбицила
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07.04.2022 00:15 Ответить
Ой, нe смeшитe мнe гусeй, они армату толком создать нe смогли, а то диснeйлeнд на Лунe. Развe что из навоза.
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07.04.2022 07:04 Ответить
у БенЛадена не было ядерных бомб!
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07.04.2022 00:28 Ответить
Там не только Пуйло террорист а вся Госдума и ФСБ.
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07.04.2022 00:32 Ответить
е ні! там терористів - 83% населення
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07.04.2022 00:54 Ответить
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07.04.2022 13:00 Ответить
Все дуже просто з терористами перемовин не ведуть, а наша бидлота збирається вести перемови і домовитись посередині.
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07.04.2022 06:50 Ответить
а хіба є сумніви?
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06.04.2022 23:44 Ответить
😁
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06.04.2022 23:41 Ответить
Угорщина відмовилась постачати пальне в Україну.
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06.04.2022 23:42 Ответить
не дирвлячись на перемогу у виборах, орбан вже крокує услід за кораблем
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06.04.2022 23:45 Ответить
Прям беда вселенского масштаба,венгрия вообще мало что из себя представляет в ес что в фин.плане что в военном 30 или 40 танков лично своих.)))
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06.04.2022 23:48 Ответить
А хто її просив постачати нам пальне, що вона "відмовилась"?
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06.04.2022 23:49 Ответить
Закарпатся обл завжди купувала пальне в Угорщини, а зараз возять з Литви.
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07.04.2022 00:08 Ответить
О, ну то зрозуміло тепер, дякую. А ті най своє пальне тепер пуйлу продають...
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07.04.2022 00:16 Ответить
Угорці eтнічно є близькі родичі хантимансійським народам, тому "зов прeдков" і штовхає іх в обійми московіі.
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07.04.2022 07:07 Ответить
сранно, а пальне то їм качали трубою з України точніш через з бульбораши.
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07.04.2022 09:13 Ответить
Вот уж правда, что российские солдаты и их народ - олицетворение зла и нечисти!
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06.04.2022 23:42 Ответить
Доречі - ви в курсі що закон про колоборантів так і не підпісан боневтіком?

так.. на згадку
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06.04.2022 23:43 Ответить
Підписав
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331528/index.amp
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06.04.2022 23:48 Ответить
та ти шо?

https://24tv.ua/ru/zelenskij-vernul-zakon-o-kollaborantah-radu-so-svoimi-pravkami_n1938964

Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность. Президент внес в документ свои предложения.
6 апреля 2022, 17:02
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07.04.2022 01:23 Ответить
Доречі - ви в курсі що закон про колоборантів так і не підпісан боневтіком?

так.. на згадку
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07.04.2022 01:24 Ответить
виклав цю картинку на кацапском форумі. їх рве проносом як худобу
вже бажають калібр відправити на Словенію
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06.04.2022 23:44 Ответить
Їм цей калібр, потім так сильно засунуть в дупу, що будуть пам'ятати завжди.
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06.04.2022 23:47 Ответить
А я в вконтакті в групах, де кацапи Польщу обсирають. Там їм теж таке не подобається
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06.04.2022 23:53 Ответить
Почаще отсылай, сделаешь большое добро!!!😁
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07.04.2022 00:11 Ответить
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07.04.2022 08:25 Ответить
можна запропонувати їм книжечку :«Перспективи української революції» від автора Степан Бандера.
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07.04.2022 08:23 Ответить
неправильно
1. Германія вдуває ссср
2. ссср вдуває Германії

3.понятно ссср +гдр

4 .2014 рік
яб так намалював ..
автор чому 3 фото мінету не має ?
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06.04.2022 23:47 Ответить
бо якщо Z буде сосати, то вже буде виглядати як дитяче прн.
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06.04.2022 23:49 Ответить
Перша картинка - оригінальна кацапська!

Тому третя та, особливо, четверта їх розриває вщент.
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07.04.2022 12:10 Ответить
*****+шМеркель= викидиш
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06.04.2022 23:49 Ответить
Россиянские войска прижатьі к Днепру и заблокированы в Херсонской области. Криворожское направление. им дали несколько дней на то, чтобы сдаться.
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06.04.2022 23:52 Ответить
Может сдаются? Бо тихо так, как никогда.
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06.04.2022 23:59 Ответить
Дай карту
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07.04.2022 00:13 Ответить
Они шли уничтожать украинцев, чтобы ничего украинского на этой земле не осталось и не смогло уже возродиться.
Оккупант российский или белорусский позывной "Витебск" - "Я б на этой Украине мочил бы всех - детей, женщин, мужчин, жалко только собак и котов, которых они побросали"

«Я сидів у колодязі, де зараз лежить мертвий чоловік». Історія чоловіка, який пережив полон

https://www.youtube.com/watch?v=HPqmJA3MbU0
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06.04.2022 23:52 Ответить
В чоловіка можна зауважити прояви Стокгольмський синдрому - він старається зрозуміти свого ката.
Цікаво, що його не тільки залишили живого, але навіть і не зранили. Чи тому, що затятий узкоязичний і зміг в тому переконати... чи все ж щось розказував під побиттям, а встид зізнатися.
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07.04.2022 08:02 Ответить
Звертаюся до всіх бувших надіюся ватників. Тепер то ви зрозуміли хто був Степан Андрійович Бандера і проти кого боролися українські націоналісти. А боролися вони за збереження української нації як такої. Соромно згадати як половина країни зневажали і засуджували УПА і визвольний рух у західній Україні. Тоді москальня перемогла. Історія повторюється. Давайте не дамо їм жодного шансу тепер.
Слава Україні!!!
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06.04.2022 23:57 Ответить
Особисто знаю таких довбойобів, які, надивившись кацапської ***** на прорашистських каналах, поливали брудом наших славетних бійців УПА і батька Бандеру. Мозку - нуль, суцільна вата.
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07.04.2022 00:28 Ответить
теперь мы все УПА....
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07.04.2022 02:12 Ответить
«Перспективи української революції» від автора Степан Бандера
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07.04.2022 08:24 Ответить
Да, примерно так...
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07.04.2022 00:05 Ответить
Росіяни в а**рє від того, що їх тут не зустрічають з пиріжками. На сьогодні, вся країна об'єдналась.У нас одна політична партія - це Україна. Одне віросповідання - це Україна. Одна команда - це Україна"
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07.04.2022 00:05 Ответить
Якраз отруєними пиріжками їх і зустрічають!
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07.04.2022 00:09 Ответить
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07.04.2022 00:18 Ответить
Як хтось вже прокоментував цю картинку: "лукашенко виїбав путлєра, і той народив російську армію?"
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07.04.2022 00:38 Ответить
Еще один вариант расшифровки символа Z. "Зверь". На словенском языке "Zver".
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07.04.2022 02:02 Ответить
К этому добавлю
Х-ло это зверь 666

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил "антихриста". Имеет большое сходство с х#йлом
https://www.istpravda.com.ua/images/doc/0/d/0d5c8dd-q60ymxp0--8--1-.gif
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07.04.2022 02:07 Ответить
интересно, что на эту картинку скажет германия??
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07.04.2022 02:13 Ответить
Я все больше , уверен , что страшилки про УПА это НКВДшная пропаганда , как и все в совке , сплошное вранье и подстава . Переодетые НКВДшники ,творили преступления , ну как с Киевом. , Кто бомбил Киев , ну конечно же немцы , как и ДнепроГЕС . А то что , Иван Кудря с подельниками взорвал и заменировал пол Киева це таке .
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07.04.2022 04:57 Ответить
Бандеровцы "зверствовали" на территории Западной Украины, там сейчас памятники Бандере и он герой, а там где их и в помине не было, они лютые враги. Вот и вся правда и савецкая пропаганда.
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07.04.2022 06:52 Ответить
Посмотрел видио ., Чтобы они здохли все твари витибска резать по кусочкам
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07.04.2022 05:17 Ответить
Провідники "русского міра" вибрали латинські символи! При тому антифашисти вибрали Z-стилізований фольфсангєль(символ багатьох дивізій СС та вермахту) та V -нарукавна нашивка СС (старий вояка). А спітчі їх нацлідера калька з гітлерівських. Совпадєніє ? Недумаю!
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07.04.2022 06:37 Ответить
А пару років перед війною на ру.діскавері, хісторі, нешнл джеографік передачі виключно про гітлера і рейх? Бо гітлер це бог ху@ла.
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07.04.2022 08:13 Ответить
Z V (перевернута л) О - те ж саме зло із символів на техніці.
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07.04.2022 07:19 Ответить
Все о книге Перспективи української революції «Перспективи Української Революції» - це зібрання статей Степана Бандери, що вийшло друком у Мюнхені 1978 року. На відміну від інших репринтів, у цій книжці додано передмову О. Сича, глосарій рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, іменний і географічний покажчики. Також за допомогою QR-кодів читач зможе потрапити в онлайн-медіатеку, де зібрано оцифровані видання середини минулого сторіччя, у яких публікувався автор. А ще там можна побачити десятки зображень, пов'язаних із життям Степана Бандери та діяльністю ОУН, і навіть почути живу мову Провідника. Видання здійснюється з дозволу родини Бандер та завдяки сприянню Центру національного відродження імені Степана Бандери.

Подробнее: https://www.yakaboo.ua/perspektivi-ukrains-koi-revoljucii.html
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07.04.2022 08:26 Ответить
Хохма в том, что при модном увлечении кремлевских орков мистикой и оккультизмом, они умудрились нанести на свое оружие ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РУНЫ ("эйваз", ), которое в таком случае меняет свое значение на ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ!

В ПРЯМОМ ЗНАЧЕНИИ она дает ЗАЩИТУ, ПОМОЩЬ В ПОБЕДЕ и защищает от ЛЖИ, дает НАДЕЖДУ и ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,

а в ОБРАТНОМ (ЗЕРКАЛЬНОМ) соответственно:
БЕЗЗАЩИТНОСТЬ, ПОРАЖЕНИЕ, ЛОЖЬ, БЕЗНАДЕГУ и ДЕМОРАЛИЗАЦИЮ!

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07.04.2022 09:25 Ответить
 
 