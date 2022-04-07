Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО

Премьер-министр Словении Янез Янша опубликовал картинку, на которой символически объясняется возникновение буквы "Z", ставшей опознавательным знаком российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в твиттере.

Он отметил: "Зачатие и рождение символа Z (зло). Словенским языком ZLO означает ЗЛО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные снова обстреляли оккупированную Балаклею, три человека погибли, - прокуратура