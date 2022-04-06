31 626 63
Зачаття та зародження символу "Z" (зло). ФОТО
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша опублікував картинку, на якій символічно пояснюється виникнення літери "Z", яка стала розпізнавальним знаком російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав у твіттері.
Він зазначив: "Зачаття та народження символу Z (зло). Словенською мовою ZLO означає ЗЛО".
Топ коментарі
+95 YU ST
показати весь коментар06.04.2022 23:43
+61 Стрелок
показати весь коментар06.04.2022 23:44
+45 Jorge Dusiao
показати весь коментар06.04.2022 23:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
однако куйло решило войти в историю Человечества, как существо *********** свою недоимперию об Гостомель!
Мы с вами свидетели того, что случается когда очень много денег попадают в руки одного тупого имбицила
так.. на згадку
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331528/index.amp
https://24tv.ua/ru/zelenskij-vernul-zakon-o-kollaborantah-radu-so-svoimi-pravkami_n1938964
Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность. Президент внес в документ свои предложения.
6 апреля 2022, 17:02
так.. на згадку
вже бажають калібр відправити на Словенію
1. Германія вдуває ссср
2. ссср вдуває Германії
3.понятно ссср +гдр
4 .2014 рік
яб так намалював ..
автор чому 3 фото мінету не має ?
Тому третя та, особливо, четверта їх розриває вщент.
Оккупант российский или белорусский позывной "Витебск" - "Я б на этой Украине мочил бы всех - детей, женщин, мужчин, жалко только собак и котов, которых они побросали"
«Я сидів у колодязі, де зараз лежить мертвий чоловік». Історія чоловіка, який пережив полон
https://www.youtube.com/watch?v=HPqmJA3MbU0
Цікаво, що його не тільки залишили живого, але навіть і не зранили. Чи тому, що затятий узкоязичний і зміг в тому переконати... чи все ж щось розказував під побиттям, а встид зізнатися.
Слава Україні!!!
Х-ло это зверь 666
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил "антихриста". Имеет большое сходство с х#йлом
https://www.istpravda.com.ua/images/doc/0/d/0d5c8dd-q60ymxp0--8--1-.gif
Подробнее: https://www.yakaboo.ua/perspektivi-ukrains-koi-revoljucii.html
В ПРЯМОМ ЗНАЧЕНИИ она дает ЗАЩИТУ, ПОМОЩЬ В ПОБЕДЕ и защищает от ЛЖИ, дает НАДЕЖДУ и ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
а в ОБРАТНОМ (ЗЕРКАЛЬНОМ) соответственно:
БЕЗЗАЩИТНОСТЬ, ПОРАЖЕНИЕ, ЛОЖЬ, БЕЗНАДЕГУ и ДЕМОРАЛИЗАЦИЮ!