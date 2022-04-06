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Российские военные снова обстреляли оккупированную Балаклею, три человека погибли, - прокуратура

балаклія

Следователи СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по факту обстрела российскими военными жилых домов в Балаклее, в результате которого погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"По данным следствия, 6 апреля 2022 года военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел жилых домов в г. Балаклея... В результате этого жилье людей частично разрушено. Из-за обстрела погибли три человека", - отмечается в сообщении.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.348 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Это не первый случай, когда ВС РФ обстреливают Балаклею. Так, 2 апреля российские оккупанты обстреляли Балаклейскую ЦРБ, когда там находились пациенты и персонал. В результате обстрела было повреждено здание больницы. Люди не пострадали. 3 апреля оккупанты обстреляли автобусы, на которых планировалось эвакуировать пациентов и персонал больницы. Один из водителей погиб.

Балаклея – временно оккупированная территория Харьковской области. Ранее сообщалось, что городской голова Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

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обстрел (26982) Харьковщина (5577) Балаклея (260)


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06.04.2022 22:30 Ответить
Американська метал-група Metallica пожертвувала 500тис$ на допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни рф проти України. Також гурт оголосив збір коштів у фонд All Within My Hands Foundation, заснований учасниками групи. До кінця травня музиканти хочуть зібрати 1 млн$
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06.04.2022 22:32 Ответить
російські людожери. так точніше.
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06.04.2022 22:50 Ответить
А тим часом, ОП хоче призначити Євгена Мецгера - земляка з Кривого Рогу, відомого тим, що він видавав кредити Укрексімбанка "підприємцю з ДНР", заступником Міністра економіки.

Вже готуються дерібанити міжнародну фінансову допомогу на відновлення України...
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06.04.2022 22:51 Ответить
читай внимательно заголовок...
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06.04.2022 23:12 Ответить
 
 