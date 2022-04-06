Російські військові знову обстріляли окуповану Балаклію, троє людей загинули, - прокуратура

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу російськими військовими житлових будинків у Балаклії, внаслідок якого загинуло 3 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у м. Балаклія... Внаслідок цього житло людей частково зруйновано. Через обстріл загинуло троє людей", - відзначається у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Це не перший випадок, коли ЗС РФ обстрілюють Балаклію. Так, 2 квітня російські окупанти обстріляли Балаклійську ЦРЛ, коли там перебували пацієнти та персонал. У результаті обстрілу було пошкоджено будівлю лікарні. Люди не постраждали. 3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

Балаклія – тимчасово окупована територія Харківської області. Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

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