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Російські військові знову обстріляли окуповану Балаклію, троє людей загинули, - прокуратура

балаклія

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу російськими військовими житлових будинків у Балаклії, внаслідок якого загинуло 3 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у м. Балаклія... Внаслідок цього житло людей частково зруйновано. Через обстріл загинуло троє людей", - відзначається у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Це не перший випадок, коли ЗС РФ обстрілюють Балаклію. Так, 2 квітня російські окупанти обстріляли Балаклійську ЦРЛ, коли там перебували пацієнти та персонал. У результаті обстрілу було пошкоджено будівлю лікарні. Люди не постраждали. 3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

Балаклія – тимчасово окупована територія Харківської області. Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє російських військових, які обстріляли з "Граду" Козачу Лопань, взяті під варту, - обласна прокуратура

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обстріл (28303) Харківщина (6054) Балаклія (274)


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06.04.2022 22:30 Відповісти
Американська метал-група Metallica пожертвувала 500тис$ на допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни рф проти України. Також гурт оголосив збір коштів у фонд All Within My Hands Foundation, заснований учасниками групи. До кінця травня музиканти хочуть зібрати 1 млн$
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06.04.2022 22:32 Відповісти
російські людожери. так точніше.
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06.04.2022 22:50 Відповісти
А тим часом, ОП хоче призначити Євгена Мецгера - земляка з Кривого Рогу, відомого тим, що він видавав кредити Укрексімбанка "підприємцю з ДНР", заступником Міністра економіки.

Вже готуються дерібанити міжнародну фінансову допомогу на відновлення України...
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06.04.2022 22:51 Відповісти
читай внимательно заголовок...
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06.04.2022 23:12 Відповісти
 
 