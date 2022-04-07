Продолжать войну с Украиной – самоубийство для российской власти, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продолжение войны в Украине будет самоубийством для российских властей.

Об этом президент заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"По большинству военных преступлений России на территории Украины: если мир начал дискуссию о том, можно ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак. Можно только поскорее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и тех, кто лично принимает в России ключевые решения. Если нет, если ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продолжения войны", - заявил Зеленский

Он подчеркнул, что военно-политическому руководству РФ не удастся уйти от ответственности.

"У нас есть информация о том, что российские военные изменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченных территориях убитых людей. Это исключительно попытка скрыть доказательства и больше ничего. Но у них не получится, потому что убито очень много", - сказал президент. .

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"Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей. Мы знаем уже о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет. Ситуация сейчас такова, что благодаря объективному расследованию, благодаря свидетелям, благодаря спутниковому наблюдению за событиями на земле благодаря другим инструментам, помогающим установить правду, мы выясним все обстоятельства относительно большинства наших пропавших граждан", - отметил Зеленский.