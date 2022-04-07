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Новости Война
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Продолжать войну с Украиной – самоубийство для российской власти, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продолжение войны в Украине будет самоубийством для российских властей.

Об этом президент заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"По большинству военных преступлений России на территории Украины: если мир начал дискуссию о том, можно ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак. Можно только поскорее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и тех, кто лично принимает в России ключевые решения. Если нет, если ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продолжения войны", - заявил Зеленский

Он подчеркнул, что военно-политическому руководству РФ не удастся уйти от ответственности.

"У нас есть информация о том, что российские военные изменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченных территориях убитых людей. Это исключительно попытка скрыть доказательства и больше ничего. Но у них не получится, потому что убито очень много", - сказал президент. .

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"Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей. Мы знаем уже о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет. Ситуация сейчас такова, что благодаря объективному расследованию, благодаря свидетелям, благодаря спутниковому наблюдению за событиями на земле благодаря другим инструментам, помогающим установить правду, мы выясним все обстоятельства относительно большинства наших пропавших граждан", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (20266) россия (95413)


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Топ комментарии
+22
Одне питання пане президент. Точніше два. Навіщо ви хочете врятувати цього маньяка - самогубця ? Вся Україна молиться щоб він вдавився, а у вас маніакальне бажання заглянути вбивці в очі. От воно вам треба ?
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07.04.2022 01:52
+21
Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження війни в Україні буде самогубством для російської влади.
********
Зеленський, я так пойняв, переживає за невтішну долю раzєйської влади, чи шо?
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07.04.2022 01:26
+8
Нетерпляче бажання розпочати велике будівництво і виділити кожному інвестору бізнес няню.
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07.04.2022 02:52
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Хутину- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ
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07.04.2022 01:19 Ответить
Это слишком гуманно
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07.04.2022 01:29 Ответить
Если военные преступники так падки на деньги и старые спортивные костюмы, то может заплатить тем, кто назовёт фамилии насильников в БУЧЕ и других городах . ЭТО БУДУТ СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГААГИ И ДЛЯ частных мстителей .( МОССАД будет отдыхать )
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07.04.2022 01:25 Ответить
У середньому кожен третій військовий зі складу 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ рф воював у Сирії. За даними розвідки, саме її представники під час війни в Україні окупували Бучу, Ірпінь і Гостомель у Київській області й залишили після себе сотні по-звірячому вбитих мирних мешканців.
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07.04.2022 01:45 Ответить
Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження війни в Україні буде самогубством для російської влади.
********
Зеленський, я так пойняв, переживає за невтішну долю раzєйської влади, чи шо?
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07.04.2022 01:26 Ответить
Важка доля у маріонеток, але у Зе шанс ще є, гадаю.
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07.04.2022 01:30 Ответить
Ему текст Ермак писал, похоже.
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07.04.2022 03:49 Ответить
Та в мене вже, *****, підозри, пєрєходящіє в стойкую увєрєнность.
Хоча, здається, під час війни таке й не варто говорити.
Але оце його досточтімо-кудряве ОПа-кодло вже достобіса бісить!
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07.04.2022 03:59 Ответить
Под час войны такое говорить можно, и нужно. Когда Ермак пишет хорошие тексты, оказывающие положительный для Украины эффект, надо это говорить. Когда плохие, в пользу рашки - тоже надо говорить. Не терять цель "Свобода Украине, смерть рашке!" из виду. Кроты будут пытаться сбить с этой цели постоянно, пытаться сдать позиции тогда, когда в этом нет ни тактической, ни стратегической, ни краткосрочной, ни долгосрочной необходимости. (иногда приходится такое делать, в условиях сильной нужды, но сейчас не тот случай).
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07.04.2022 17:48 Ответить
Як же влучно сказав про вас, падлюк, Арестович у нещодавньому інтерв'ю. Перший тиждень війни сіділи і не варнякали, а тепер повилазили.
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07.04.2022 04:18 Ответить
Абдрыстович с той же зеленой асфальтной шоблы на самокатах
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07.04.2022 11:12 Ответить
Теж в очі кинулося.
Єрмак мабуть ЗЕ всі вуха прожужжав переживаннями за Ерефію та пуйла.
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07.04.2022 07:24 Ответить
Одне питання пане президент. Точніше два. Навіщо ви хочете врятувати цього маньяка - самогубця ? Вся Україна молиться щоб він вдавився, а у вас маніакальне бажання заглянути вбивці в очі. От воно вам треба ?
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07.04.2022 01:52 Ответить
В штатах Беня уголовно преследуемый, за все свои "художества", а Зеля повязан с ним по самые уши. Вот и страшно ему...
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07.04.2022 10:48 Ответить
зеленський не розуміє? русская рулєтка не дарма саме так названа.
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07.04.2022 02:51 Ответить
Нетерпляче бажання розпочати велике будівництво і виділити кожному інвестору бізнес няню.
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07.04.2022 02:52 Ответить
В этой тысячелетней войне с ордой Украина обязательно одержит победу!
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07.04.2022 03:25 Ответить
якось занадто ця людина переймається долею кацапстану... то його турбують свиноматки, які породжують гоблінів, то він переймається долею ненавидячих українців усіх мокшанців, то боїться, що курсанти військових училищ, які приїдуть воювати проти українців з метою вбити їх, загинуть... невже воно побачило в собі месію, яке рятує народ України? але ж він не месія - він має після закінчення війни відповісти на питання - хто дав йому завдання проігнорувати інформацію Бернса про напад? і тоді точно Нобелевська премія йому не світитиме...
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07.04.2022 05:18 Ответить
Когда московия загнётся, Беню депортируют в штаты, на встречу с американской Фемидой, а тот потянет за собой и Зелю. Вот и вся причинно-следственная связь его "метаний"...
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07.04.2022 10:54 Ответить
зеленьський - не мій президент...воно кончене... "США, Великобританія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль - це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки. Тому це - перший крок. Зустріч з цими гарантами, потім - об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - зазначив він.
він взагалі що їсть та п'є... перші дві країни - так, але далі - мізки за межами голови, на дистанційному дєрьмаковському управлінні... а де Канада, Австралія?
так, зєлєньськай президент України, але по суті він ним так и не став... але відповісти за свою дурість він повинен...
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07.04.2022 05:29 Ответить
Гроші є -війні тривати. Євросоюз ЩОДНЯ фінансує росію на 650 000 000 євро. ЩОДНЯ. Може пора зірвати нафтопровід дружба, якщо дійсно хочем зупинити війну? Ті хто сидять на цій трубі точно не сидять в окопах на Попасній
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07.04.2022 05:35 Ответить
хм. де логіка?! для чого спасати цю владу переговорами?! хай губить себе назавжди - весь світ тільки подякує за це.
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07.04.2022 08:28 Ответить
Пожалел? Так помоги им самоубиться, а не лезь заглянуть маньяку в глаза.
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07.04.2022 08:29 Ответить
З таким президентом України - у кацапів завжди буде можливість вийти сухими з води...
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07.04.2022 08:52 Ответить
Да чтож он за дебил! За власть российскую переживает, чтоб она самоубийство не совершила. Да пусть 100 раз подряд самоубьется, идиота кусок!
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07.04.2022 09:25 Ответить
ЗЕ ВЫ КОГО? ПРЕКРАТИ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА АГРЕССОРА. ОНИ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ.
АГРЕССОРА ЖДЕТ РАЗВАЛ И РАСПАД. ОНИ ЭТОГО ДОБИВАЛИСЬ. ДУМАЙ РАЗГРОМЕ
АГРЕССОРА. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2022 12:27 Ответить
Ми переможемо тому що путін ніколи не відступає, і ніколи не кидає своїх.
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07.04.2022 12:33 Ответить
 
 