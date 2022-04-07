Продовжувати війну з Україною - самогубство для російської влади, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження війни в Україні буде самогубством для російської влади.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо більшості військових злочинів Росії на території України: якщо світ почав дискусію про те, чи можна називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоч якось скоротити збитки для російської державності та тих, хто особисто приймає в Росії ключові рішення. Якщо ж ні, якщо нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для всіх, хто обере варіант продовження війни", - заявив Зеленський
Він наголосив, що військово-політичному керівництву РФ не вдасться уникнути відповідальності.
"У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та підвалів на захоплених територіях убитих людей. Це виключно спроба сховати докази і більше нічого. Але у них не вийде, бо вбито дуже багато", - сказав президент.
"Ми знаємо вже про тисячі людей, які зникли безвісти. Ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані до Росії, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає. Ситуація зараз така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому спостереженню за подіями на землі завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян", - зазначив Зеленський.
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Зеленський, я так пойняв, переживає за невтішну долю раzєйської влади, чи шо?
Хоча, здається, під час війни таке й не варто говорити.
Але оце його досточтімо-кудряве ОПа-кодло вже достобіса бісить!
Єрмак мабуть ЗЕ всі вуха прожужжав переживаннями за Ерефію та пуйла.
він взагалі що їсть та п'є... перші дві країни - так, але далі - мізки за межами голови, на дистанційному дєрьмаковському управлінні... а де Канада, Австралія?
так, зєлєньськай президент України, але по суті він ним так и не став... але відповісти за свою дурість він повинен...
АГРЕССОРА ЖДЕТ РАЗВАЛ И РАСПАД. ОНИ ЭТОГО ДОБИВАЛИСЬ. ДУМАЙ РАЗГРОМЕ
АГРЕССОРА. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!