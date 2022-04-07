УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 330 27

Продовжувати війну з Україною - самогубство для російської влади, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження війни в Україні буде самогубством для російської влади.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо більшості військових злочинів Росії на території України: якщо світ почав дискусію про те, чи можна називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоч якось скоротити збитки для російської державності та тих, хто особисто приймає в Росії ключові рішення. Якщо ж ні, якщо нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для всіх, хто обере варіант продовження війни", - заявив Зеленський

Він наголосив, що військово-політичному керівництву РФ не вдасться уникнути відповідальності.

"У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та підвалів на захоплених територіях убитих людей. Це виключно спроба сховати докази і більше нічого. Але у них не вийде, бо вбито дуже багато", - сказав президент.

Також читайте: Росіяни знають, що вони нацисти, - Зеленський

"Ми знаємо вже про тисячі людей, які зникли безвісти. Ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані до Росії, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає. Ситуація зараз така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому спостереженню за подіями на землі завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) росія (65002)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Одне питання пане президент. Точніше два. Навіщо ви хочете врятувати цього маньяка - самогубця ? Вся Україна молиться щоб він вдавився, а у вас маніакальне бажання заглянути вбивці в очі. От воно вам треба ?
показати весь коментар
07.04.2022 01:52
+21
Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження війни в Україні буде самогубством для російської влади.
********
Зеленський, я так пойняв, переживає за невтішну долю раzєйської влади, чи шо?
показати весь коментар
07.04.2022 01:26
+8
Нетерпляче бажання розпочати велике будівництво і виділити кожному інвестору бізнес няню.
показати весь коментар
07.04.2022 02:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хутину- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ
показати весь коментар
07.04.2022 01:19 Відповісти
Это слишком гуманно
показати весь коментар
07.04.2022 01:29 Відповісти
Если военные преступники так падки на деньги и старые спортивные костюмы, то может заплатить тем, кто назовёт фамилии насильников в БУЧЕ и других городах . ЭТО БУДУТ СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГААГИ И ДЛЯ частных мстителей .( МОССАД будет отдыхать )
показати весь коментар
07.04.2022 01:25 Відповісти
У середньому кожен третій військовий зі складу 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ рф воював у Сирії. За даними розвідки, саме її представники під час війни в Україні окупували Бучу, Ірпінь і Гостомель у Київській області й залишили після себе сотні по-звірячому вбитих мирних мешканців.
показати весь коментар
07.04.2022 01:45 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський вважає, що продовження війни в Україні буде самогубством для російської влади.
********
Зеленський, я так пойняв, переживає за невтішну долю раzєйської влади, чи шо?
показати весь коментар
07.04.2022 01:26 Відповісти
Важка доля у маріонеток, але у Зе шанс ще є, гадаю.
показати весь коментар
07.04.2022 01:30 Відповісти
Ему текст Ермак писал, похоже.
показати весь коментар
07.04.2022 03:49 Відповісти
Та в мене вже, *****, підозри, пєрєходящіє в стойкую увєрєнность.
Хоча, здається, під час війни таке й не варто говорити.
Але оце його досточтімо-кудряве ОПа-кодло вже достобіса бісить!
показати весь коментар
07.04.2022 03:59 Відповісти
Под час войны такое говорить можно, и нужно. Когда Ермак пишет хорошие тексты, оказывающие положительный для Украины эффект, надо это говорить. Когда плохие, в пользу рашки - тоже надо говорить. Не терять цель "Свобода Украине, смерть рашке!" из виду. Кроты будут пытаться сбить с этой цели постоянно, пытаться сдать позиции тогда, когда в этом нет ни тактической, ни стратегической, ни краткосрочной, ни долгосрочной необходимости. (иногда приходится такое делать, в условиях сильной нужды, но сейчас не тот случай).
показати весь коментар
07.04.2022 17:48 Відповісти
Як же влучно сказав про вас, падлюк, Арестович у нещодавньому інтерв'ю. Перший тиждень війни сіділи і не варнякали, а тепер повилазили.
показати весь коментар
07.04.2022 04:18 Відповісти
Абдрыстович с той же зеленой асфальтной шоблы на самокатах
показати весь коментар
07.04.2022 11:12 Відповісти
Теж в очі кинулося.
Єрмак мабуть ЗЕ всі вуха прожужжав переживаннями за Ерефію та пуйла.
показати весь коментар
07.04.2022 07:24 Відповісти
Одне питання пане президент. Точніше два. Навіщо ви хочете врятувати цього маньяка - самогубця ? Вся Україна молиться щоб він вдавився, а у вас маніакальне бажання заглянути вбивці в очі. От воно вам треба ?
показати весь коментар
07.04.2022 01:52 Відповісти
В штатах Беня уголовно преследуемый, за все свои "художества", а Зеля повязан с ним по самые уши. Вот и страшно ему...
показати весь коментар
07.04.2022 10:48 Відповісти
зеленський не розуміє? русская рулєтка не дарма саме так названа.
показати весь коментар
07.04.2022 02:51 Відповісти
Нетерпляче бажання розпочати велике будівництво і виділити кожному інвестору бізнес няню.
показати весь коментар
07.04.2022 02:52 Відповісти
В этой тысячелетней войне с ордой Украина обязательно одержит победу!
показати весь коментар
07.04.2022 03:25 Відповісти
якось занадто ця людина переймається долею кацапстану... то його турбують свиноматки, які породжують гоблінів, то він переймається долею ненавидячих українців усіх мокшанців, то боїться, що курсанти військових училищ, які приїдуть воювати проти українців з метою вбити їх, загинуть... невже воно побачило в собі месію, яке рятує народ України? але ж він не месія - він має після закінчення війни відповісти на питання - хто дав йому завдання проігнорувати інформацію Бернса про напад? і тоді точно Нобелевська премія йому не світитиме...
показати весь коментар
07.04.2022 05:18 Відповісти
Когда московия загнётся, Беню депортируют в штаты, на встречу с американской Фемидой, а тот потянет за собой и Зелю. Вот и вся причинно-следственная связь его "метаний"...
показати весь коментар
07.04.2022 10:54 Відповісти
зеленьський - не мій президент...воно кончене... "США, Великобританія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль - це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки. Тому це - перший крок. Зустріч з цими гарантами, потім - об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - зазначив він.
він взагалі що їсть та п'є... перші дві країни - так, але далі - мізки за межами голови, на дистанційному дєрьмаковському управлінні... а де Канада, Австралія?
так, зєлєньськай президент України, але по суті він ним так и не став... але відповісти за свою дурість він повинен...
показати весь коментар
07.04.2022 05:29 Відповісти
Гроші є -війні тривати. Євросоюз ЩОДНЯ фінансує росію на 650 000 000 євро. ЩОДНЯ. Може пора зірвати нафтопровід дружба, якщо дійсно хочем зупинити війну? Ті хто сидять на цій трубі точно не сидять в окопах на Попасній
показати весь коментар
07.04.2022 05:35 Відповісти
хм. де логіка?! для чого спасати цю владу переговорами?! хай губить себе назавжди - весь світ тільки подякує за це.
показати весь коментар
07.04.2022 08:28 Відповісти
Пожалел? Так помоги им самоубиться, а не лезь заглянуть маньяку в глаза.
показати весь коментар
07.04.2022 08:29 Відповісти
З таким президентом України - у кацапів завжди буде можливість вийти сухими з води...
показати весь коментар
07.04.2022 08:52 Відповісти
Да чтож он за дебил! За власть российскую переживает, чтоб она самоубийство не совершила. Да пусть 100 раз подряд самоубьется, идиота кусок!
показати весь коментар
07.04.2022 09:25 Відповісти
ЗЕ ВЫ КОГО? ПРЕКРАТИ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА АГРЕССОРА. ОНИ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ.
АГРЕССОРА ЖДЕТ РАЗВАЛ И РАСПАД. ОНИ ЭТОГО ДОБИВАЛИСЬ. ДУМАЙ РАЗГРОМЕ
АГРЕССОРА. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
07.04.2022 12:27 Відповісти
Ми переможемо тому що путін ніколи не відступає, і ніколи не кидає своїх.
показати весь коментар
07.04.2022 12:33 Відповісти
 
 