Росіяни знають, що вони нацисти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни розуміють, що вони нацисти.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців.

Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське...

Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути", - зазначив Зеленський.

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Президент України також розповів, що на днях у звільнених містах Київщини виявили спалену родину: мати, батько та двоє дітей. Зеленський додав, що це іще одне із звірств російських нацистів.

Він вважає, що вони спалюють тіла, щоб приховати інформацію від світу. Він зазначив, що саме це вони намагаються зробити у Маріуполі і тому не пускають туди гумвантажі.

Зеленський вважає, що окупанти не хочуть, щоб люди побачили ті звірства, які скоїли росіяни у Маріуполі. За його словами, російське керівництво, армія РФ і всі, хто готував напад на Україну є військовими злочинцями і мають бути покараними.

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