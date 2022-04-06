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Новини Війна
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Росіяни знають, що вони нацисти, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни розуміють, що вони нацисти.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців.

Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське...

Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Для Росії голод - це зброя, - Зеленський

Президент України також розповів, що на днях у звільнених містах Київщини виявили спалену родину: мати, батько та двоє дітей. Зеленський додав, що це іще одне із звірств російських нацистів.

Він вважає, що вони спалюють тіла, щоб приховати інформацію від світу. Він зазначив, що саме це вони намагаються зробити у Маріуполі і тому не пускають туди гумвантажі.

Зеленський вважає, що окупанти не хочуть, щоб люди побачили ті звірства, які скоїли росіяни у Маріуполі. За його словами, російське керівництво, армія РФ і всі, хто готував напад на Україну є військовими злочинцями і мають бути покараними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) нацизм (147) росія (65002)


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Топ коментарі
+24
Кацапи, ви знову прокляті у віках. І якщо раніше вам вдавалось потягнути з собою десятки країн, то зараз ви, нарешті, здохнете наодинці.
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06.04.2022 23:06
+24
Владимир Зеленский, может тогда Вам прекратить переговоры где у Украины будет гарант Россия, помимо других стран!?Ведь это нонсенс, чтобы убийца и насильник вместо скамьи подсудимых входил в состав следователей или свидетелей! Да ещё оказывается без совместных учений без разрешения России и вооружений! А то двулично получается- народу одно говорите, а России другое ( по-сути сдаете национальные интересы)
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06.04.2022 23:07
+19
З нацистами після 1939 року ніхто не ввів переговори Зеленський.
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06.04.2022 23:10
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Не знают, им нечем "это" знать. Там пусто и глухо. Исправит только могила.
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06.04.2022 23:03 Відповісти
ні-ні-ні...ніякого шляху для виправдання(виправлення)....тільки пекло тільки бутилка
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06.04.2022 23:21 Відповісти
Та ні през, вони знають не тільки, що вони нацисти, вони як увесь світ знають, що вони підараси, а як правильно, та хоч підарасти.

.
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06.04.2022 23:04 Відповісти
как он это все выдерживает? я бы сдох неделю назад.
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06.04.2022 23:05 Відповісти
Кацапи, ви знову прокляті у віках. І якщо раніше вам вдавалось потягнути з собою десятки країн, то зараз ви, нарешті, здохнете наодинці.
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06.04.2022 23:06 Відповісти
Владимир Зеленский, может тогда Вам прекратить переговоры где у Украины будет гарант Россия, помимо других стран!?Ведь это нонсенс, чтобы убийца и насильник вместо скамьи подсудимых входил в состав следователей или свидетелей! Да ещё оказывается без совместных учений без разрешения России и вооружений! А то двулично получается- народу одно говорите, а России другое ( по-сути сдаете национальные интересы)
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06.04.2022 23:07 Відповісти
маю сподівання що ці перемовини це тільки окозамилювання...
ну не серйозно ж сприймати арахамію як перемовника....
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06.04.2022 23:23 Відповісти
а как главу фракции? У зесрани просто нет нормальных
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06.04.2022 23:46 Відповісти
що Ви пропонуєте...(ЗІ - ну Вас не перший день читаю "чукча не только писатель а еще и читатель))))
якщо Ви не просто робите дописи в темах,а ще читаєте коменти,то моє відношення до арахамії Ви прекрасно знаєте....!
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06.04.2022 23:48 Відповісти
Беззаперечно. Хтось може уявити, що ху*ло зголоситься відійти на рубежі 23.02? А на менше наша делегація не згодна. Так що продовжуємо "миротворчі" зусилля
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06.04.2022 23:51 Відповісти
прям мене процитували)))
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06.04.2022 23:53 Відповісти
дозвольте пояснити,я декілька днів тому писав "***** сюди влізло не для того щоб відійти до попередніх позицій")
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06.04.2022 23:54 Відповісти
Great minds think alike
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07.04.2022 00:24 Відповісти
тю... а как же тмженашилюди или анижедети или мышебратья ????
а ведь там в срахе ничего не поменялось... и они ненавидят украинцев десятилетиями (если не столетиями)... так что ж изменилось??? они просто показали свою суть не скрываясь и не улыбаясь на твою шутку.... и им всегда было пофиг на каком языке с ними говорит их жертва...
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06.04.2022 23:09 Відповісти
Скажу больше, они готовы с радостью творить бесчинства в нутри своей страны, с инакомыслящими, которых там очень мало осталось.
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06.04.2022 23:16 Відповісти
З нацистами після 1939 року ніхто не ввів переговори Зеленський.
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06.04.2022 23:10 Відповісти
учите историю. переговоры сталина с гитлером. и ЧЁ. нда ниче. началась война.
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06.04.2022 23:13 Відповісти
Хто вам таку дурню сказав?
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06.04.2022 23:15 Відповісти
я можливо вас здивую,але вів....й не просто вів....почитайте історію хто нацистів ресорсами забезпечував....
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06.04.2022 23:24 Відповісти
ЕС каждый день переводит россии 1 млрд. долларов, как оплату за нефть и газ!

А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!

Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?

Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"

https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
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06.04.2022 23:13 Відповісти
Йозеф Кнехт

Всі говорять, що в Бородянці найжахливіша ситуація.
Так покажіть це світу!
Покажіть, щоб ніхто не зміг заблокувати нафтогазове ембарго.
Тоді не потрібно буде думати про перемовини. Рашисти самі будуть просити домовлятися. Покажіть світу всі злочини рашистів.
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06.04.2022 23:34 Відповісти
венгрию ничего не остановит, как и сербию. Как и индию с эмиратами...и многих других...
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07.04.2022 02:16 Відповісти
"дядя, ти дурак"? (с)

Касапи насправді знають, що вони і українці - одна нація (може, навіть дехто може її назвати не інакше, як "совецкій нарот"), навіть - браття; а нацисти для них - бі(е)ндерівці; і не інакше.
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06.04.2022 23:14 Відповісти
а час-від-часу так хочеться мати "пульт" (як в тій комедії) щоб перемотати до моменту повної ліквідації недо-кацапо-імперії....
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06.04.2022 23:20 Відповісти
примерно так же, как наполеон в палате №6 знает, что он - сумасшедший...
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06.04.2022 23:21 Відповісти
Похер, знають чи не знають. Їх треба знищувати.
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06.04.2022 23:27 Відповісти
30 ноября 1939 года. Три месяца как Гитлер напал на Польшу и два с половиной как туда же ввел войска Сталин. Договор о разделе "сфер интереса" в действии. Варшава пала. Польское правительство бежало. СССР отправил в Германию, в качестве подарка и символа дружбы, 500 антифашистов, бежавших из немецких городов в советские в поисках защиты...

В этот день Сталин дает интервью французскому информационному агентству Гавас. В нем он называет Францию страной, «выступающей за войну», а Германию - страной, «отстаивающей дело мира».

Позже, отвечая на вопрос главного редактора «Правды», Сталин развернуто изложил свою оценку ситуации: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну… Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны». © телега Борислава Березы
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06.04.2022 23:27 Відповісти
Наивный человек (президент). Пока немцев не зазъ-бали в 45 они были уверены в своей правоте и белизне.
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06.04.2022 23:28 Відповісти
Рабичев Леонид. Война все спишет.

Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек.

Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами.

Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует, нет, скорее регулирует. Это чтобы все их солдаты без исключения поучаствовали.

Прошло 80 лет. Какая там русская культура - нет ни культуры, там нет общества, это просто нелюди.
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06.04.2022 23:48 Відповісти
Зюлжньський ,трохи, виразка. Аби небуло проьодіння виразки
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06.04.2022 23:52 Відповісти
Вся країна об'єдналась.
У нас одна політична партія - це Україна.
Одне віросповідання - це Україна.
Одна команда - це Україна"
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07.04.2022 00:06 Відповісти
Вони навіть не знають що таке "біде" ...
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07.04.2022 00:18 Відповісти
А чому клован так хоче побалакати з воєнним злочинцем?
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07.04.2022 06:34 Відповісти
Как всегда Зе несет ЧУШЬ и ГЛУПОСТЬ!
Там нет НАЦИИ, а значит не может быть "нацизма", там есть ЫМПЕРИЯ (москальская), где ВСЕ ЕЕ ЖИТЕЛИ (вне зависимости от этнический принадлежности) - РАБЫ ЫМПЕРИИ, и следовательно, государственной политикой паРашки является ЫМПЕРСКИЙ ВЯЛИКОДЕРЖАНЫЙ ШОВИНИЗМ!
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07.04.2022 09:02 Відповісти
послушав последнее (дай Бог, чтобы оно действительно было не крайним, а последним) обращение не умудренного налетом мудрости гнусавящего на мозги человека, его взывания к кацапам, 86.6% которых за убийство украинцев, отсутствие слов благодарности народу Украины и его Вооруженным силам, уже не хочется спрашивать - какую страну оно представляет... складывается все более устойчивое впечатление, что человек отрабатывает кацапские иудины сребреники... вместе со своим офисом... и только благодаря ВС Украина борется с кацапским мокшанским врагом...
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07.04.2022 09:16 Відповісти
ОНИ ******** !!!
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07.04.2022 09:40 Відповісти
"Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев".

Они не только знают, они этим ещё безумно гордятся.
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07.04.2022 11:06 Відповісти
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07.04.2022 11:36 Відповісти
 
 