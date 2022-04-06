Росіяни знають, що вони нацисти, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни розуміють, що вони нацисти.
Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців.
Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське...
Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути", - зазначив Зеленський.
Президент України також розповів, що на днях у звільнених містах Київщини виявили спалену родину: мати, батько та двоє дітей. Зеленський додав, що це іще одне із звірств російських нацистів.
Він вважає, що вони спалюють тіла, щоб приховати інформацію від світу. Він зазначив, що саме це вони намагаються зробити у Маріуполі і тому не пускають туди гумвантажі.
Зеленський вважає, що окупанти не хочуть, щоб люди побачили ті звірства, які скоїли росіяни у Маріуполі. За його словами, російське керівництво, армія РФ і всі, хто готував напад на Україну є військовими злочинцями і мають бути покараними.
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ну не серйозно ж сприймати арахамію як перемовника....
якщо Ви не просто робите дописи в темах,а ще читаєте коменти,то моє відношення до арахамії Ви прекрасно знаєте....!
а ведь там в срахе ничего не поменялось... и они ненавидят украинцев десятилетиями (если не столетиями)... так что ж изменилось??? они просто показали свою суть не скрываясь и не улыбаясь на твою шутку.... и им всегда было пофиг на каком языке с ними говорит их жертва...
А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!
Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?
Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"
https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
Всі говорять, що в Бородянці найжахливіша ситуація.
Так покажіть це світу!
Покажіть, щоб ніхто не зміг заблокувати нафтогазове ембарго.
Тоді не потрібно буде думати про перемовини. Рашисти самі будуть просити домовлятися. Покажіть світу всі злочини рашистів.
Касапи насправді знають, що вони і українці - одна нація (може, навіть дехто може її назвати не інакше, як "совецкій нарот"), навіть - браття; а нацисти для них - бі(е)ндерівці; і не інакше.
В этот день Сталин дает интервью французскому информационному агентству Гавас. В нем он называет Францию страной, «выступающей за войну», а Германию - страной, «отстаивающей дело мира».
Позже, отвечая на вопрос главного редактора «Правды», Сталин развернуто изложил свою оценку ситуации: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну… Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны». © телега Борислава Березы
Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек.
Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами.
Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует, нет, скорее регулирует. Это чтобы все их солдаты без исключения поучаствовали.
Прошло 80 лет. Какая там русская культура - нет ни культуры, там нет общества, это просто нелюди.
У нас одна політична партія - це Україна.
Одне віросповідання - це Україна.
Одна команда - це Україна"
Там нет НАЦИИ, а значит не может быть "нацизма", там есть ЫМПЕРИЯ (москальская), где ВСЕ ЕЕ ЖИТЕЛИ (вне зависимости от этнический принадлежности) - РАБЫ ЫМПЕРИИ, и следовательно, государственной политикой паРашки является ЫМПЕРСКИЙ ВЯЛИКОДЕРЖАНЫЙ ШОВИНИЗМ!
Они не только знают, они этим ещё безумно гордятся.