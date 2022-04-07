Россияне знают, что они нацисты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что русские понимают, что они нацисты.
Об этом он сказал в интервью турецкому каналу Habertürk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев.
Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всему, что нам близко. Они не могут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское...
Но факт есть факт. Война на нашей территории, братские могилы украинцев, и все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной. Оправданий не может быть", – отметил Зеленский.
Президент Украины также рассказал, что на днях в освобожденных городах Киевщины обнаружили сожженную семью: мать, отец и двое детей. Зеленский добавил, что это еще одно из зверств российских нацистов.
Он считает, что они сжигают тела, чтобы скрыть информацию от мира. Он отметил, что именно это они пытаются сделать в Мариуполе и потому не пускают туда гуманитарные грузы.
Зеленский считает, что оккупанты не хотят, чтобы люди увидели зверства, которые совершили россияне в Мариуполе. По его словам, российское руководство, армия РФ и все готовившие нападение на Украину являются военными преступниками и должны быть наказаны.
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ну не серйозно ж сприймати арахамію як перемовника....
якщо Ви не просто робите дописи в темах,а ще читаєте коменти,то моє відношення до арахамії Ви прекрасно знаєте....!
а ведь там в срахе ничего не поменялось... и они ненавидят украинцев десятилетиями (если не столетиями)... так что ж изменилось??? они просто показали свою суть не скрываясь и не улыбаясь на твою шутку.... и им всегда было пофиг на каком языке с ними говорит их жертва...
А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!
Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?
Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"
https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
Всі говорять, що в Бородянці найжахливіша ситуація.
Так покажіть це світу!
Покажіть, щоб ніхто не зміг заблокувати нафтогазове ембарго.
Тоді не потрібно буде думати про перемовини. Рашисти самі будуть просити домовлятися. Покажіть світу всі злочини рашистів.
Касапи насправді знають, що вони і українці - одна нація (може, навіть дехто може її назвати не інакше, як "совецкій нарот"), навіть - браття; а нацисти для них - бі(е)ндерівці; і не інакше.
В этот день Сталин дает интервью французскому информационному агентству Гавас. В нем он называет Францию страной, «выступающей за войну», а Германию - страной, «отстаивающей дело мира».
Позже, отвечая на вопрос главного редактора «Правды», Сталин развернуто изложил свою оценку ситуации: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну… Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны». © телега Борислава Березы
Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек.
Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами.
Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует, нет, скорее регулирует. Это чтобы все их солдаты без исключения поучаствовали.
Прошло 80 лет. Какая там русская культура - нет ни культуры, там нет общества, это просто нелюди.
У нас одна політична партія - це Україна.
Одне віросповідання - це Україна.
Одна команда - це Україна"
Там нет НАЦИИ, а значит не может быть "нацизма", там есть ЫМПЕРИЯ (москальская), где ВСЕ ЕЕ ЖИТЕЛИ (вне зависимости от этнический принадлежности) - РАБЫ ЫМПЕРИИ, и следовательно, государственной политикой паРашки является ЫМПЕРСКИЙ ВЯЛИКОДЕРЖАНЫЙ ШОВИНИЗМ!
Они не только знают, они этим ещё безумно гордятся.