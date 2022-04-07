Россияне знают, что они нацисты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что русские понимают, что они нацисты.

Об этом он сказал в интервью турецкому каналу Habertürk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев.

Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всему, что нам близко. Они не могут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское...

Но факт есть факт. Война на нашей территории, братские могилы украинцев, и все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной. Оправданий не может быть", – отметил Зеленский.

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Президент Украины также рассказал, что на днях в освобожденных городах Киевщины обнаружили сожженную семью: мать, отец и двое детей. Зеленский добавил, что это еще одно из зверств российских нацистов.

Он считает, что они сжигают тела, чтобы скрыть информацию от мира. Он отметил, что именно это они пытаются сделать в Мариуполе и потому не пускают туда гуманитарные грузы.

Зеленский считает, что оккупанты не хотят, чтобы люди увидели зверства, которые совершили россияне в Мариуполе. По его словам, российское руководство, армия РФ и все готовившие нападение на Украину являются военными преступниками и должны быть наказаны.

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