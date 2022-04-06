Для Росії голод - це зброя, - Зеленський

Росія знищує сільгосппідприємства, блокує морські порти, бо розглядає голод як свою зброю.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи за допомогою відеозв'язку в парламенті Ірландії в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цієї ночі по території нашої держави знову вдарили російські ракети. Підло і по звичайній цивільній інфраструктурі. Зокрема, по черговій базі із паливом. Одній із десятків, які Росія розглядає як ціль. І це вже стало фірмовим почерком окупантів - знищувати все, що забезпечує звичайне життя. Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільні центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку та мінують поля", - сказав він.

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Президент нагадав, що Росія заблокувала всі морські порти, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.

"Вони розглядають і голод як свою зброю. Як інструмент для домінування. Без нашого експорту - це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш як десятка країн Африки та Азії. Тому що фізично не вистачатиме обсягів продукції, і суттєво зростуть ціни. Для мільйонів бідних на півночі Африки та в частині азійських країн стане ще складніше годувати свої сім'ї", - заявив Зеленський.

За його словами, унаслідок продовольчої кризи відбудеться "як мінімум політична турбулентність. Як максимум, спалахи насильства в регіонах, де нестабільність стає традиційною, і новий масовий потік біженців - просто, щоб вижити".

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