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Новини Війна
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Для Росії голод - це зброя, - Зеленський

голод

Росія знищує сільгосппідприємства, блокує морські порти, бо розглядає голод як свою зброю.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи за допомогою відеозв'язку в парламенті Ірландії в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цієї ночі по території нашої держави знову вдарили російські ракети. Підло і по звичайній цивільній інфраструктурі. Зокрема, по черговій базі із паливом. Одній із десятків, які Росія розглядає як ціль. І це вже стало фірмовим почерком окупантів - знищувати все, що забезпечує звичайне життя. Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільні центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку та мінують поля", - сказав він.

Читайте: Напад РФ на Україну може призвести до голоду в усьому світі: практично кожен член ООН тепер страждає від російської війни, - постпред Великої Британії при ООН Вудвард

Президент нагадав, що Росія заблокувала всі морські порти, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.

"Вони розглядають і голод як свою зброю. Як інструмент для домінування. Без нашого експорту - це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш як десятка країн Африки та Азії. Тому що фізично не вистачатиме обсягів продукції, і суттєво зростуть ціни. Для мільйонів бідних на півночі Африки та в частині азійських країн стане ще складніше годувати свої сім'ї", - заявив Зеленський.

За його словами, унаслідок продовольчої кризи відбудеться "як мінімум політична турбулентність. Як максимум, спалахи насильства в регіонах, де нестабільність стає традиційною, і новий масовий потік біженців - просто, щоб вижити".

Також читайте: Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - глава ОВА Кириленко

Автор: 

голод (117) Зеленський Володимир (23715) росія (64969)


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Топ коментарі
+14
рускій папка дамой вєрнулся

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06.04.2022 15:04
+12
"Вони розглядають голод як свою зброю." (с)
Що очікує Зеленьский після підписання "мирного договору"? Мордор відразу ж зміниться?
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06.04.2022 15:04
+7
Черговий голодомор, геноцид за геноцидом... тільки на цей раз вони самі впадуть в свою яму
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06.04.2022 15:08
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зозальтен піпка русішен швайне **********)
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06.04.2022 15:01 Відповісти
"Вони розглядають голод як свою зброю." (с)
Що очікує Зеленьский після підписання "мирного договору"? Мордор відразу ж зміниться?
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06.04.2022 15:04 Відповісти
Гадаєш, він мріє про Ростов? Не думаю, що він настільки тупий.
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06.04.2022 15:14 Відповісти
рускій папка дамой вєрнулся

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06.04.2022 15:04 Відповісти
Я боюсь, это слишком человечный образ кацапни, слишком оптимистичная картинка. Тут они как бы людоеды пещерные, но все же люди: радуются тому, что "папка вернулся", радуются полученным игрушкам, жена радуется шубе. Однако в реальности все еще хуже: очень часто дети боятся "вернувшегося папку", и не радуются даже игрушкам, что вызывает у папки еще больше злости на своих членов семьи, типа "я жизнью рисковал, жопу рвал, а вы, суки, носы воротите." Там полная безнадега.
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06.04.2022 16:37 Відповісти
Черговий голодомор, геноцид за геноцидом... тільки на цей раз вони самі впадуть в свою яму
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06.04.2022 15:08 Відповісти
ну їх то ніхто не бомбить і не нищить інфраструктуру. голод буде в нас
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06.04.2022 15:30 Відповісти
Не так просто. Кацапия производит зерно, но в основном фуражное.
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06.04.2022 16:38 Відповісти
добавляй - они его сами же и жрут...
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06.04.2022 17:39 Відповісти
Это еще предстоит. Раньше они были экспортерами этого зерна для европейского (и не только) животноводства.
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06.04.2022 17:48 Відповісти
гугл в помощь...
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06.04.2022 18:00 Відповісти
так нічого столітями не міняється, Зе вчи історію
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06.04.2022 15:09 Відповісти
Те,що знищуються бази з запасами продуктів та палива в Україні загрожує голодом в Африці та Азії...А клован за свою країну не хоче хоч іноді попереживати?
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06.04.2022 15:10 Відповісти
Дивно, але цього разу Зе не сказав ні слова херні. Голод дійсно спровокує війни і нових біженців. Мета рашки посіяти всесвітній хаос.
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06.04.2022 15:15 Відповісти
Она провоцирует хаос сама у себя тоже, терпения нам всем
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06.04.2022 16:53 Відповісти
Так потрібно використати Нептун та Грім для відповіді.
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06.04.2022 15:29 Відповісти
ТАК ПОПРОСИ СТРАНЫ АФРИКИ И АЗИИ, КОТОРЫМ УГРОЖАЕТ ГОЛОД, ПОМОЧЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПОРТЫ !!!
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06.04.2022 15:47 Відповісти
А хтось ще пам'ятає жартики про Сеньор Голодомор?
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06.04.2022 17:23 Відповісти
Путин-Шеломов - хабадник и всё рассматривает как оружие.
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06.04.2022 20:43 Відповісти
ну, нормальный такой геноцид, как с 1918 по 1954.
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07.04.2022 03:26 Відповісти
 
 