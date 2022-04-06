Для России голод – это оружие, - Зеленский

Россия уничтожает сельхозпредприятия, блокирует морские порты, потому что рассматривает голод как свое оружие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи в парламенте Ирландии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этой ночью по территории нашего государства снова ударили российские ракеты. Подло и по обычной гражданской инфраструктуре. В частности, по очередной базе с топливом. Одной из десятков, которые Россия рассматривает как цель. И это уже стало фирменным почерком оккупантов - уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь. Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля", - сказал он.

Президент напомнил, что Россия заблокировала все морские порты, уже загруженные аграрной продукцией на экспорт.

"Они рассматривают и голод как свое оружие. Как инструмент для доминирования. Без нашего экспорта - это не просто дефицит, а угроза голода для более десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции, и существенно возрастут цены. Для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить свои семьи", – заявил Зеленский.

По его словам, в результате продовольственного кризиса произойдет "как минимум политическая турбулентность. Как максимум вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится традиционной, и новый массовый поток беженцев - просто, чтобы выжить".

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