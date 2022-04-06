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Новости Война
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Для России голод – это оружие, - Зеленский

голод

Россия уничтожает сельхозпредприятия, блокирует морские порты, потому что рассматривает голод как свое оружие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи в парламенте Ирландии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этой ночью по территории нашего государства снова ударили российские ракеты. Подло и по обычной гражданской инфраструктуре. В частности, по очередной базе с топливом. Одной из десятков, которые Россия рассматривает как цель. И это уже стало фирменным почерком оккупантов - уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь. Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля", - сказал он.

Президент напомнил, что Россия заблокировала все морские порты, уже загруженные аграрной продукцией на экспорт.

"Они рассматривают и голод как свое оружие. Как инструмент для доминирования. Без нашего экспорта - это не просто дефицит, а угроза голода для более десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции, и существенно возрастут цены. Для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить свои семьи", – заявил Зеленский.

По его словам, в результате продовольственного кризиса произойдет "как минимум политическая турбулентность. Как максимум вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится традиционной, и новый массовый поток беженцев - просто, чтобы выжить".

Также читайте: Зеленский на саммите G7: За этой войной последуют глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация

голод (147) Зеленский Владимир (20260) россия (95402)


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Топ комментарии
+14
рускій папка дамой вєрнулся

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06.04.2022 15:04
+12
"Вони розглядають голод як свою зброю." (с)
Що очікує Зеленьский після підписання "мирного договору"? Мордор відразу ж зміниться?
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06.04.2022 15:04
+7
Черговий голодомор, геноцид за геноцидом... тільки на цей раз вони самі впадуть в свою яму
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06.04.2022 15:08
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зозальтен піпка русішен швайне **********)
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06.04.2022 15:01 Ответить
"Вони розглядають голод як свою зброю." (с)
Що очікує Зеленьский після підписання "мирного договору"? Мордор відразу ж зміниться?
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06.04.2022 15:04 Ответить
Гадаєш, він мріє про Ростов? Не думаю, що він настільки тупий.
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06.04.2022 15:14 Ответить
рускій папка дамой вєрнулся

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06.04.2022 15:04 Ответить
Я боюсь, это слишком человечный образ кацапни, слишком оптимистичная картинка. Тут они как бы людоеды пещерные, но все же люди: радуются тому, что "папка вернулся", радуются полученным игрушкам, жена радуется шубе. Однако в реальности все еще хуже: очень часто дети боятся "вернувшегося папку", и не радуются даже игрушкам, что вызывает у папки еще больше злости на своих членов семьи, типа "я жизнью рисковал, жопу рвал, а вы, суки, носы воротите." Там полная безнадега.
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06.04.2022 16:37 Ответить
Черговий голодомор, геноцид за геноцидом... тільки на цей раз вони самі впадуть в свою яму
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06.04.2022 15:08 Ответить
ну їх то ніхто не бомбить і не нищить інфраструктуру. голод буде в нас
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06.04.2022 15:30 Ответить
Не так просто. Кацапия производит зерно, но в основном фуражное.
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06.04.2022 16:38 Ответить
добавляй - они его сами же и жрут...
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06.04.2022 17:39 Ответить
Это еще предстоит. Раньше они были экспортерами этого зерна для европейского (и не только) животноводства.
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06.04.2022 17:48 Ответить
гугл в помощь...
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06.04.2022 18:00 Ответить
так нічого столітями не міняється, Зе вчи історію
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06.04.2022 15:09 Ответить
Те,що знищуються бази з запасами продуктів та палива в Україні загрожує голодом в Африці та Азії...А клован за свою країну не хоче хоч іноді попереживати?
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06.04.2022 15:10 Ответить
Дивно, але цього разу Зе не сказав ні слова херні. Голод дійсно спровокує війни і нових біженців. Мета рашки посіяти всесвітній хаос.
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06.04.2022 15:15 Ответить
Она провоцирует хаос сама у себя тоже, терпения нам всем
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06.04.2022 16:53 Ответить
Так потрібно використати Нептун та Грім для відповіді.
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06.04.2022 15:29 Ответить
ТАК ПОПРОСИ СТРАНЫ АФРИКИ И АЗИИ, КОТОРЫМ УГРОЖАЕТ ГОЛОД, ПОМОЧЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПОРТЫ !!!
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06.04.2022 15:47 Ответить
А хтось ще пам'ятає жартики про Сеньор Голодомор?
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06.04.2022 17:23 Ответить
Путин-Шеломов - хабадник и всё рассматривает как оружие.
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06.04.2022 20:43 Ответить
ну, нормальный такой геноцид, как с 1918 по 1954.
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07.04.2022 03:26 Ответить
 
 