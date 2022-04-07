Завтра Зеленский встретится с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 8 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен завтра. Пока сказать не могу из соображений безопасности, но где-то в течение дня", - сообщил Никифоров в эфире общенационального телемарафона.

Ранее о визите на этой неделе в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщил главный представитель международной организации Эрик Мамер.

Вместе с Урсулой фон дер Ляйен Киев также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляен и Боррель на этой неделе посетят Киев, - представитель президента Еврокомиссии