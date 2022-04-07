УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4619 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 832 1

Завтра Зеленський зустрінеться із главою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Никифоров

ляєн

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завтра. Час сказати не можу з міркувань безпеки, але десь упродовж дня", - повідомив Никифоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Раніше про візит до Києва цього тижня голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомив головний представник міжнародної організації Ерік Мамер.

Разом із Урсулою фон дер Ляєн Київ також відвідає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн та Боррель цього тижня відвідають Київ, - представник президента Єврокомісії

Автор: 

Єврокомісія (2147) Зеленський Володимир (23729) фон дер Ляєн Урсула (764) Боррель Жозеп (1074) Сергій Никифоров (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харківщина, бразильські добровольці допомагають бити російського окупанта
показати весь коментар
07.04.2022 11:26 Відповісти
 
 