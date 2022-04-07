Завтра Зеленський зустрінеться із главою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завтра. Час сказати не можу з міркувань безпеки, але десь упродовж дня", - повідомив Никифоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Раніше про візит до Києва цього тижня голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомив головний представник міжнародної організації Ерік Мамер.

Разом із Урсулою фон дер Ляєн Київ також відвідає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн та Боррель цього тижня відвідають Київ, - представник президента Єврокомісії