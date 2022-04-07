Россия сосредоточилась на подготовке наступательных операций на востоке Украины, - разведка Великобритании

Подготовка наступательных операций на востоке Украины является основным фокусом российских оккупационных сил сегодня.

Об этом свидетельствуют данные оборонной разведки Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Удары российской артиллерии и авиаудары продолжаются вдоль линии контроля на Донбассе. Российские удары по инфраструктурным объектам в Украине, вероятно, преследуют цель ухудшить способность украинских военных пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство", - говорится в сообщении.

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В то же время британская разведка отмечает, что, несмотря на переориентацию сил и материально-технического обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, будут продолжать сталкиваться с проблемами морального духа и дефицитом снабжения и персонала.