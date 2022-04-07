Россия сосредоточилась на подготовке наступательных операций на востоке Украины, - разведка Великобритании
Подготовка наступательных операций на востоке Украины является основным фокусом российских оккупационных сил сегодня.
Об этом свидетельствуют данные оборонной разведки Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
"Удары российской артиллерии и авиаудары продолжаются вдоль линии контроля на Донбассе. Российские удары по инфраструктурным объектам в Украине, вероятно, преследуют цель ухудшить способность украинских военных пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство", - говорится в сообщении.
В то же время британская разведка отмечает, что, несмотря на переориентацию сил и материально-технического обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, будут продолжать сталкиваться с проблемами морального духа и дефицитом снабжения и персонала.
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Вони зараз "сильні", як ніколи.
https://fakeoff.org/freak-show/kremlevskie-shizofreniki-pereshli-k-netraditsionnomu-oruzhiyu Вице-премьер Борисов доложил Путину о работе по созданию нетрадиционных видов оружия.
Так "ДУДАЇВЦІ" (Чечени) не беруть в полон кацапів з першого дня бойових дій їхнього чеченського батальйона.
В них легальна "охота на рузьке" почалася з 24.02.2022.
Одним словом ЛЕГАЛЬНА !!! охота на "рузьку піхоту"!!!
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
допоможіть його забомбити!!
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https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!