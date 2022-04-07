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Новости Агрессия России против Украины Война
14 008 11

Россия сосредоточилась на подготовке наступательных операций на востоке Украины, - разведка Великобритании

рф,армія,росія,окупанти,окупант

Подготовка наступательных операций на востоке Украины является основным фокусом российских оккупационных сил сегодня.

Об этом свидетельствуют данные оборонной разведки Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Удары российской артиллерии и авиаудары продолжаются вдоль линии контроля на Донбассе. Российские удары по инфраструктурным объектам в Украине, вероятно, преследуют цель ухудшить способность украинских военных пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство", - говорится в сообщении.

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В то же время британская разведка отмечает, что, несмотря на переориентацию сил и материально-технического обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, будут продолжать сталкиваться с проблемами морального духа и дефицитом снабжения и персонала.

Россия сосредоточилась на подготовке наступательных операций на востоке Украины, - разведка Великобритании 01

Великобритания (4941) разведка (4171) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
Що і як би не було, маскальні прийде повний і безоговорочний піхвець! Крапка!
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07.04.2022 11:44
+5
ДОНБАСС именно и ПОХОРОНИТ ПАРАШКУ..
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07.04.2022 11:44
+2
⚡️Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

Так "ДУДАЇВЦІ" (Чечени) не беруть в полон кацапів з першого дня бойових дій їхнього чеченського батальйона.
В них легальна "охота на рузьке" почалася з 24.02.2022.
Одним словом ЛЕГАЛЬНА !!! охота на "рузьку піхоту"!!!
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07.04.2022 12:02
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Що і як би не було, маскальні прийде повний і безоговорочний піхвець! Крапка!
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07.04.2022 11:44 Ответить
Ні-ні, Ви не праві. ))
Вони зараз "сильні", як ніколи.
https://fakeoff.org/freak-show/kremlevskie-shizofreniki-pereshli-k-netraditsionnomu-oruzhiyu Вице-премьер Борисов доложил Путину о работе по созданию нетрадиционных видов оружия.
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07.04.2022 12:44 Ответить
ДОНБАСС именно и ПОХОРОНИТ ПАРАШКУ..
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07.04.2022 11:44 Ответить
буде заруба
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07.04.2022 11:54 Ответить
⚡️Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

Так "ДУДАЇВЦІ" (Чечени) не беруть в полон кацапів з першого дня бойових дій їхнього чеченського батальйона.
В них легальна "охота на рузьке" почалася з 24.02.2022.
Одним словом ЛЕГАЛЬНА !!! охота на "рузьку піхоту"!!!
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07.04.2022 12:02 Ответить
Все правильно. Різатимуть скріпоносцям шайтан-башка.
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07.04.2022 12:34 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:05 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:07 Ответить
Цими каналами повинні професійно повинні займатися кібервійська, та it- армія
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07.04.2022 12:39 Ответить
Марна справа. Вже 1 канал з 3+ млн. підписників йому блоканули, але він створий новий і одразу підключилися ботоферми та знову накрутили мільйони перегляди та лайків. Падляка проект фсб, його навіть на зомбоТВ показують разом з головними пропагандонами. Тому просто заходьте на канал та трольте вату , кидайте посилання на відео з дохлими рашистами.
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07.04.2022 14:34 Ответить
 
 