Мы должны расширить санкции на всех членов путинской партии "Единая Россия", - президент Европарламента Метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола считает необходимым применить санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия" - политической силы, поддерживающей президента России Владимира Путина.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны расширить санкции на всех членов "Единой России" – всех членов путинской партии. Их примерно 2 млн, и все они политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано", – сказала Метсола.

По словам президента Европарламента, информация о массовых убийствах в Буче была получена еще во время пребывания в Киеве, где она находилась с визитом. "Мы еще были в Украине, когда в субботу утром начали получать эти шокирующие изображения. Я думаю, что лидеры, все без исключения и в ЕС, и во всем мире, отреагируют строжайшим образом".

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Отвечая на вопрос о способности ЕС и в дальнейшем единогласно принимать решения по санкциям для России ввиду недавнего переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который имеет репутацию союзника Путина, Мецола сказала: "Для меня позиция не изменилась и не должна измениться. В первую очередь мы должны смотреть в будущее, где в плане энергоресурсов мы не зависим от Кремля вообще. Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну". (По информации, предоставленной в Европейском парламенте Жозепом Боррельем, ЕС "с начала войны заплатил Путину за энергоносители EUR35 млрд" в то время, как предоставил Украине вооружение на сумму EUR1 млрд - ред.)

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Она констатировала, что уже есть "очень обнадеживающие и вдохновляющие решения, принятые рядом государств-членов, чтобы полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей". "Конечно, каждая страна имеет свои обстоятельства, свою реальность - такие, которые на 100% зависят от России. Но я думаю, что наш месседж заключается в том, что мы не остановимся, пока не перестанем быть зависимыми от России вообще. Что касается единства - я буду продолжать надеяться, что единство будет сохранено. И я призываю других лидеров европейских институций гарантировать, что так и будет", - подчеркнула президент Европарламента.

При этом Метсола высказалась за дальнейшую поддержку Украины. "Нет сомнений, что мы не можем больше думать, что это (война) будет закончена в ближайшее время. Это теперь не только о деэскалации, и должен быть ответ", - отметила она.

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В частности, речь идет о поставках оружия и финансовой помощи. "В Украине нам сказали, и об этом нам говорил и президент Зеленский, что есть срочная потребность в оружии, которое не поступает достаточно быстро. Я обсудила это с премьер-министром Польши, когда встречалась с ним в субботу во второй половине дня. И еще финансовая помощь", – добавила Метсола.