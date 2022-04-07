РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4660 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
2 454 27

Мы должны расширить санкции на всех членов путинской партии "Единая Россия", - президент Европарламента Метсола

зеленський,метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола считает необходимым применить санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия" - политической силы, поддерживающей президента России Владимира Путина.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны расширить санкции на всех членов "Единой России" – всех членов путинской партии. Их примерно 2 млн, и все они политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано", – сказала Метсола.

По словам президента Европарламента, информация о массовых убийствах в Буче была получена еще во время пребывания в Киеве, где она находилась с визитом. "Мы еще были в Украине, когда в субботу утром начали получать эти шокирующие изображения. Я думаю, что лидеры, все без исключения и в ЕС, и во всем мире, отреагируют строжайшим образом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 20-летний украинский воин Ярослав Бригинец, позывной Махач, погиб в бою за Мариуполь, спасая побратимов. ВИДЕО

Отвечая на вопрос о способности ЕС и в дальнейшем единогласно принимать решения по санкциям для России ввиду недавнего переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который имеет репутацию союзника Путина, Мецола сказала: "Для меня позиция не изменилась и не должна измениться. В первую очередь мы должны смотреть в будущее, где в плане энергоресурсов мы не зависим от Кремля вообще. Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну". (По информации, предоставленной в Европейском парламенте Жозепом Боррельем, ЕС "с начала войны заплатил Путину за энергоносители EUR35 млрд" в то время, как предоставил Украине вооружение на сумму EUR1 млрд - ред.)

Читайте также: Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия, - Кулеба

Она констатировала, что уже есть "очень обнадеживающие и вдохновляющие решения, принятые рядом государств-членов, чтобы полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей". "Конечно, каждая страна имеет свои обстоятельства, свою реальность - такие, которые на 100% зависят от России. Но я думаю, что наш месседж заключается в том, что мы не остановимся, пока не перестанем быть зависимыми от России вообще. Что касается единства  - я буду продолжать надеяться, что единство будет сохранено. И я призываю других лидеров европейских институций гарантировать, что так и будет", - подчеркнула президент Европарламента.

При этом Метсола высказалась за дальнейшую поддержку Украины. "Нет сомнений, что мы не можем больше думать, что это (война) будет закончена в ближайшее время. Это теперь не только о деэскалации, и должен быть ответ", - отметила она.

Также смотрите: "Кто будет следующим?", - в Тбилиси прошла акция памяти убитых жителей Бучи. ВИДЕО

В частности, речь идет о поставках оружия и финансовой помощи. "В Украине нам сказали, и об этом нам говорил и президент Зеленский, что есть срочная потребность в оружии, которое не поступает достаточно быстро. Я обсудила это с премьер-министром Польши, когда встречалась с ним в субботу во второй половине дня. И еще финансовая помощь", – добавила Метсола.

Европарламент (1799) Единая Россия (298) путин владимир (31225) санкции (11266) Мецола Роберт (78)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Это всё понты. Их самки с личинками через Стамбул в Европу летают и очень хорошо проводят время.
Визы надо закрыть всем.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:23
+6
Это надо говорить не в будущем времени, и даже не в настоящем. Это надо уже вчера.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:22
+5
потрібне застосувати санкції стосовно
всіх членів та піхв партії "Єдина Росія"
показать весь комментарий
07.04.2022 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://youtu.be/MVWZKJ3_pXw
показать весь комментарий
07.04.2022 11:22 Ответить
Это надо говорить не в будущем времени, и даже не в настоящем. Это надо уже вчера.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:22 Ответить
потрібне застосувати санкції стосовно
всіх членів та піхв партії "Єдина Росія"
показать весь комментарий
07.04.2022 11:22 Ответить
https://youtu.be/MVWZKJ3_pXw
показать весь комментарий
07.04.2022 11:23 Ответить
За правду бан?
показать весь комментарий
07.04.2022 11:23 Ответить
Это всё понты. Их самки с личинками через Стамбул в Европу летают и очень хорошо проводят время.
Визы надо закрыть всем.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:23 Ответить
Звичайно. Це нацистська партія яка має бути заборонена.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:25 Ответить
У Германии есть исторический шанс доказать, что она изменилась и не поддерживает фашизм, политику Гитлера-Путина. Во второй мировой войне Германия была агрессором, оккупантом, а сейчас буде вести справедливую войну за демократию, свободу, человеческие ценности. Роль Германии и авторитет сильно поднимутся. Так, что немцы не упустите свой шанс на деле докажите, что Вы изменились, дайте оружие и помогите Украине, помогите себе, мировой цивилизации.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:26 Ответить
Что то долго тебя не банит модератор.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:05 Ответить
А хто ж вам гроші возити буде?це треба було зробити ще до 23 лютого
показать весь комментарий
07.04.2022 11:29 Ответить
чуйка так що скоро почнеться "бальшой ісход із рассєюшкі,Єдіноросов-членососов"
показать весь комментарий
07.04.2022 11:29 Ответить
"ЕР" - это реинкарнация "SS"!
И санкция должна быть одна на всё их кодло - суд - приговор - виселица - скотомогильник....
показать весь комментарий
07.04.2022 11:30 Ответить
Ми маємо розширити санкції на всіх членів путінської партії "Єдина Росія", - президент Європарламенту Метсола - в тому числі і на Венгрію!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 11:32 Ответить
А АбрамОвіч, це все одно, ІванОвіч...
показать весь комментарий
07.04.2022 11:38 Ответить
..."що" пропустив...тепер з нього санкції знімуть...
показать весь комментарий
07.04.2022 11:44 Ответить
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:38 Ответить
Незабудьте жирику посмертно санкции, пусть похоронят падлюку на мокшанских вонючих болотах. И семейке его ********, если конечно она у этой твари была. Запрет всем родычам ********* на поездки и тем более житье в европах, пусть бибу в свинособакии жуют. Это ведь реально поможет, когда руководство москалей поймет что их родычи неспрячутся в цивилизованном мире.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:40 Ответить
В рашке начали продавать сухие пайки вс рф.
Они появились на полках магазинов несмотря на то, что их коммерческая реализация запрещена законодательством страны-агрессора.

показать весь комментарий
07.04.2022 11:45 Ответить
як так??? там же є і хароші рускі!
показать весь комментарий
07.04.2022 11:50 Ответить
Компартія росії також підтримує війну проти України, як і лдпр та й інші. Щоб це зрозуміти, достатньо послухати їх лідерів. Тому санкції повинні бути набагато ширшими. Потрібна нова Залізна Завіса і максимальна ізоляція держави-терориста. Постачання їжі та товарів споживання тільки виключно в обмін на роззброєння та видачу злочинців.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:03 Ответить
Наконец дошло до ЕС . И семьи депутатов надо выгонять из ЕС , лишить права ВНЖ ПМЖ И ОБУЧЕНИЯ ИЗ ДЕТЕЙ
показать весь комментарий
07.04.2022 12:53 Ответить
Санкции необходимы для всех 140 млн жителей мордора. Почти все из них поддерживают войну.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:20 Ответить
Во всяком случае, не допускать въезд в страны ЕС никому из них, кроме известных правозащитников твердо выступающих против агрессии мордора.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:28 Ответить
 
 