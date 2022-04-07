Ми маємо розширити санкції на всіх членів путінської партії "Єдина Росія", - президент Європарламенту Метсола

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола вважає за потрібне застосувати санкції стосовно всіх членів партії "Єдина Росія" - політичної сили, яка підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розширити санкції на всіх членів "Єдиної Росії" - усіх членів путінської партії. Їх приблизно 2 млн, і всі вони політично видимі. Я гадаю, що це може бути зроблено", - сказала Метсола.

За словами президента Європарламенту, інформацію про масові вбивства у Бучі було отримано ще під час перебування в Києві, де вона перебувала з візитом. "Ми ще були в Україні, коли в суботу вранці почали отримувати ці шокуючі зображення. Я гадаю, що лідери, всі без винятку і в ЄС, і в усьому світі, відреагують найсуворішим чином".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені в США та ЄС золотовалютні резерви Росії втрачені нею назавжди. Ведемо перемовини, щоб ці кошти пішли на відновлення України, - Устенко

Відповідаючи на запитання про здатність ЄС і надалі одностайно ухвалювати рішення щодо санкцій для Росії зважаючи на недавнє переобрання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який має репутацію союзника Путіна, Мецола сказала: "Для мене позиція не змінилася і не має змінитись. Насамперед ми маємо дивитися в майбутнє, де в плані енергоресурсів ми не залежимо від Кремля взагалі. Це те, де ми прямо чи опосередковано фінансуємо цю війну". (За інформацією, яку надав у Європейському парламенті Жозеп Боррель, ЄС "із початку війни заплатив Путіну за енергоносії EUR35 млрд" у той час, як надав Україні озброєння на суму EUR1 млрд - ред.)

Також читайте: Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років, - Байден

Вона констатувала, що вже є "дуже обнадійливі та надихаючі рішення, ухвалені низкою держав-членів, аби повністю відмовитися від російської електрики та енергоносіїв". "Звісно, кожна країна має свої обставини, свою реальність - є такі, які на 100% залежать від Росії. Але я гадаю, що наш меседж полягає в тому, що ми не зупинимося, доки не перестанемо бути залежними від Росії взагалі. Щодо єдності - я продовжуватиму сподіватися, що єдність буде збережена. І я закликаю інших лідерів європейських інституцій гарантувати, що так і буде", - наголосила президент Європарламенту.

При цьому Метсола висловилася за подальшу підтримку України. "Немає сумнівів, що ми не можемо більше думати, що це (війну) буде закінчено найближчим часом. Це більше не лише про деескалацію, і має бути відповідна відповідь", - зауважила вона.

Також дивіться: Якщо проти Росії не буде болісних санкцій, то РФ буде розглядати це як дозвіл, - Зеленський. ВIДЕО

Зокрема, йдеться про постачання зброї та фінансову допомогу. "В Україні нам сказали, і про це нам говорив і президент Зеленський, що є термінова потреба у зброї, яка не надходить досить швидко. Я обговорила це з прем'єр-міністром Польщі, коли зустрічалася з ним у суботу у другій половині дня. І ще фінансова допомога", - додала Метсола.