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Ми маємо розширити санкції на всіх членів путінської партії "Єдина Росія", - президент Європарламенту Метсола

зеленський,метсола

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола вважає за потрібне застосувати санкції стосовно всіх членів партії "Єдина Росія" - політичної сили, яка підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розширити санкції на всіх членів "Єдиної Росії" - усіх членів путінської партії. Їх приблизно 2 млн, і всі вони політично видимі. Я гадаю, що це може бути зроблено", - сказала Метсола.

За словами президента Європарламенту, інформацію про масові вбивства у Бучі було отримано ще під час перебування в Києві, де вона перебувала з візитом. "Ми ще були в Україні, коли в суботу вранці почали отримувати ці шокуючі зображення. Я гадаю, що лідери, всі без винятку і в ЄС, і в усьому світі, відреагують найсуворішим чином".

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Відповідаючи на запитання про здатність ЄС і надалі одностайно ухвалювати рішення щодо санкцій для Росії зважаючи на недавнє переобрання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який має репутацію союзника Путіна, Мецола сказала: "Для мене позиція не змінилася і не має змінитись. Насамперед ми маємо дивитися в майбутнє, де в плані енергоресурсів ми не залежимо від Кремля взагалі. Це те, де ми прямо чи опосередковано фінансуємо цю війну". (За інформацією, яку надав у Європейському парламенті Жозеп Боррель, ЄС "із початку війни заплатив Путіну за енергоносії EUR35 млрд" у той час, як надав Україні озброєння на суму EUR1 млрд - ред.)

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Вона констатувала, що вже є "дуже обнадійливі та надихаючі рішення, ухвалені низкою держав-членів, аби повністю відмовитися від російської електрики та енергоносіїв". "Звісно, кожна країна має свої обставини, свою реальність - є такі, які на 100% залежать від Росії. Але я гадаю, що наш меседж полягає в тому, що ми не зупинимося, доки не перестанемо бути залежними від Росії взагалі. Щодо єдності - я продовжуватиму сподіватися, що єдність буде збережена. І я закликаю інших лідерів європейських інституцій гарантувати, що так і буде", - наголосила президент Європарламенту.

При цьому Метсола висловилася за подальшу підтримку України. "Немає сумнівів, що ми не можемо більше думати, що це (війну) буде закінчено найближчим часом. Це більше не лише про деескалацію, і має бути відповідна відповідь", - зауважила вона.

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Зокрема, йдеться про постачання зброї та фінансову допомогу. "В Україні нам сказали, і про це нам говорив і президент Зеленський, що є термінова потреба у зброї, яка не надходить досить швидко. Я обговорила це з прем'єр-міністром Польщі, коли зустрічалася з ним у суботу у другій половині дня. І ще фінансова допомога", - додала Метсола.

Європарламент (1045) Єдина Росія (144) путін володимир (23773) санкції (11793) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+7
Это всё понты. Их самки с личинками через Стамбул в Европу летают и очень хорошо проводят время.
Визы надо закрыть всем.
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07.04.2022 11:23
+6
Это надо говорить не в будущем времени, и даже не в настоящем. Это надо уже вчера.
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07.04.2022 11:22
+5
потрібне застосувати санкції стосовно
всіх членів та піхв партії "Єдина Росія"
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07.04.2022 11:22
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https://youtu.be/MVWZKJ3_pXw
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07.04.2022 11:22 Відповісти
Это надо говорить не в будущем времени, и даже не в настоящем. Это надо уже вчера.
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07.04.2022 11:22 Відповісти
потрібне застосувати санкції стосовно
всіх членів та піхв партії "Єдина Росія"
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07.04.2022 11:22 Відповісти
https://youtu.be/MVWZKJ3_pXw
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07.04.2022 11:23 Відповісти
За правду бан?
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07.04.2022 11:23 Відповісти
Это всё понты. Их самки с личинками через Стамбул в Европу летают и очень хорошо проводят время.
Визы надо закрыть всем.
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07.04.2022 11:23 Відповісти
Звичайно. Це нацистська партія яка має бути заборонена.
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07.04.2022 11:25 Відповісти
У Германии есть исторический шанс доказать, что она изменилась и не поддерживает фашизм, политику Гитлера-Путина. Во второй мировой войне Германия была агрессором, оккупантом, а сейчас буде вести справедливую войну за демократию, свободу, человеческие ценности. Роль Германии и авторитет сильно поднимутся. Так, что немцы не упустите свой шанс на деле докажите, что Вы изменились, дайте оружие и помогите Украине, помогите себе, мировой цивилизации.
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07.04.2022 11:26 Відповісти
Что то долго тебя не банит модератор.
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07.04.2022 12:05 Відповісти
А хто ж вам гроші возити буде?це треба було зробити ще до 23 лютого
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07.04.2022 11:29 Відповісти
чуйка так що скоро почнеться "бальшой ісход із рассєюшкі,Єдіноросов-членососов"
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07.04.2022 11:29 Відповісти
"ЕР" - это реинкарнация "SS"!
И санкция должна быть одна на всё их кодло - суд - приговор - виселица - скотомогильник....
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07.04.2022 11:30 Відповісти
Ми маємо розширити санкції на всіх членів путінської партії "Єдина Росія", - президент Європарламенту Метсола - в тому числі і на Венгрію!!!
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07.04.2022 11:32 Відповісти
А АбрамОвіч, це все одно, ІванОвіч...
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07.04.2022 11:38 Відповісти
..."що" пропустив...тепер з нього санкції знімуть...
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07.04.2022 11:44 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
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07.04.2022 11:38 Відповісти
Незабудьте жирику посмертно санкции, пусть похоронят падлюку на мокшанских вонючих болотах. И семейке его ********, если конечно она у этой твари была. Запрет всем родычам ********* на поездки и тем более житье в европах, пусть бибу в свинособакии жуют. Это ведь реально поможет, когда руководство москалей поймет что их родычи неспрячутся в цивилизованном мире.
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07.04.2022 11:40 Відповісти
В рашке начали продавать сухие пайки вс рф.
Они появились на полках магазинов несмотря на то, что их коммерческая реализация запрещена законодательством страны-агрессора.

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07.04.2022 11:45 Відповісти
як так??? там же є і хароші рускі!
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07.04.2022 11:50 Відповісти
Компартія росії також підтримує війну проти України, як і лдпр та й інші. Щоб це зрозуміти, достатньо послухати їх лідерів. Тому санкції повинні бути набагато ширшими. Потрібна нова Залізна Завіса і максимальна ізоляція держави-терориста. Постачання їжі та товарів споживання тільки виключно в обмін на роззброєння та видачу злочинців.
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07.04.2022 12:03 Відповісти
Наконец дошло до ЕС . И семьи депутатов надо выгонять из ЕС , лишить права ВНЖ ПМЖ И ОБУЧЕНИЯ ИЗ ДЕТЕЙ
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07.04.2022 12:53 Відповісти
Санкции необходимы для всех 140 млн жителей мордора. Почти все из них поддерживают войну.
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07.04.2022 14:20 Відповісти
Во всяком случае, не допускать въезд в страны ЕС никому из них, кроме известных правозащитников твердо выступающих против агрессии мордора.
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07.04.2022 14:28 Відповісти
 
 