Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия, - Кулеба
Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Германия, как вы хорошо знаете, сделала революционный шаг, изменив свою позицию от несогласия поставлять какое-либо оружие вообще до разрешения определенных поставок и предоставления Украине, в частности противотанкового оружия. Однако очевидно, что Германия может сделать больше, учитывая ее резервы и возможности. Мы работаем с немецким правительством над предоставлением нам дополнительного оружия", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.
Глава МИД подчеркнул, что наиболее беспокоящей его проблемой являются длительные процедуры и принятие решений в Берлине.
"Потому что в то время как Берлин располагает временем, Киев - нет", - отметил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Калеба это Залужный от дипломатии.