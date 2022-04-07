Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия, - Кулеба

Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Германия, как вы хорошо знаете, сделала революционный шаг, изменив свою позицию от несогласия поставлять какое-либо оружие вообще до разрешения определенных поставок и предоставления Украине, в частности противотанкового оружия. Однако очевидно, что Германия может сделать больше, учитывая ее резервы и возможности. Мы работаем с немецким правительством над предоставлением нам дополнительного оружия", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

Глава МИД подчеркнул, что наиболее беспокоящей его проблемой являются длительные процедуры и принятие решений в Берлине.

"Потому что в то время как Берлин располагает временем, Киев - нет", - отметил Кулеба.

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