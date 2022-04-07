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Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия, - Кулеба

кулеба

Украина ведет переговоры с Германией о предоставлении дополнительного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Германия, как вы хорошо знаете, сделала революционный шаг, изменив свою позицию от несогласия поставлять какое-либо оружие вообще до разрешения определенных поставок и предоставления Украине, в частности противотанкового оружия. Однако очевидно, что Германия может сделать больше, учитывая ее резервы и возможности. Мы работаем с немецким правительством над предоставлением нам дополнительного оружия", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

Глава МИД подчеркнул, что наиболее беспокоящей его проблемой являются длительные процедуры и принятие решений в Берлине.

"Потому что в то время как Берлин располагает временем, Киев - нет", - отметил Кулеба.

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Автор: 

Германия (6938) оружие (10202) Кулеба Дмитрий (2880)


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Схоже німці згадали про помсту за свої бучі в минулій війні. То мо може вони знову закатають рукава?
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07.04.2022 10:23 Ответить
Активно працює шредер із своєю шредершею ламбрехт. Там дві причини, хочуть зберегти морду ліца крисьониша, а друга боязливість надавати озхброєння щоб неопозоритись від якості. Османи будую.ть новий танк, бо Леопард навіть у Сирії став неєфективним, а це краса та гордість їхнього Оборонпрому.
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07.04.2022 10:42 Ответить
У Германии есть исторический шанс отыграться на России за поражение во второй мировой войне, за разрушенные города, зверские убийства мирного населения. Притом тогда Германия была агрессором, а сейчас буде вести справедливую войну за демократию, свободу, человеческие ценности. Роль Германии и авторитет сильно поднимутся. Так, что немцы не упустите свой шанс, побольше дайте оружия и помогите Украине, себе и мировой цивилизации.
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07.04.2022 10:48 Ответить
Русские не победили фашизм, они его унаследовали. Немцам нужно сделать выбор, наступать ли на грабли фашизма или на этот раз поддержать другую сторону.
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07.04.2022 10:50 Ответить
Немцам надо вспомнить,что они немцы,а не слизняки.
Калеба это Залужный от дипломатии.
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07.04.2022 11:17 Ответить
 
 