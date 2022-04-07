Україна веде переговори з Німеччиною щодо надання додаткової зброї, - Кулеба

Україна веде переговори з Німеччиною щодо надання додаткової зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Німеччина, як ви добре знаєте, зробила революційний крок, змінивши свою позицію від незгоди постачати жодну зброю взагалі до дозволу певних постачань та надання Україні, зокрема, протитанкової зброї. Проте очевидно, що Німеччина може зробити більше, враховуючи її резерви та можливості. Ми працюємо з німецьким урядом над наданням додаткової зброї", - сказав Кулеба на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в четвер.

Глава МЗС наголосив, що проблемою, яка його турбує найбільше, є тривалі процедури та ухвалення рішень у Берліні.

"Тому що тоді як Берлін має в своєму розпорядженні час, Київ - ні", - зазначив Кулеба.

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