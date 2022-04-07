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Україна веде переговори з Німеччиною щодо надання додаткової зброї, - Кулеба

кулеба

Україна веде переговори з Німеччиною щодо надання додаткової зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Німеччина, як ви добре знаєте, зробила революційний крок, змінивши свою позицію від незгоди постачати жодну зброю взагалі до дозволу певних постачань та надання Україні, зокрема, протитанкової зброї. Проте очевидно, що Німеччина може зробити більше, враховуючи її резерви та можливості. Ми працюємо з німецьким урядом над наданням додаткової зброї", - сказав Кулеба на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в четвер.

Глава МЗС наголосив, що проблемою, яка його турбує найбільше, є тривалі процедури та ухвалення рішень у Берліні.

"Тому що тоді як Берлін має в своєму розпорядженні час, Київ - ні", - зазначив Кулеба.

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Схоже німці згадали про помсту за свої бучі в минулій війні. То мо може вони знову закатають рукава?
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07.04.2022 10:23 Відповісти
Активно працює шредер із своєю шредершею ламбрехт. Там дві причини, хочуть зберегти морду ліца крисьониша, а друга боязливість надавати озхброєння щоб неопозоритись від якості. Османи будую.ть новий танк, бо Леопард навіть у Сирії став неєфективним, а це краса та гордість їхнього Оборонпрому.
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07.04.2022 10:42 Відповісти
У Германии есть исторический шанс отыграться на России за поражение во второй мировой войне, за разрушенные города, зверские убийства мирного населения. Притом тогда Германия была агрессором, а сейчас буде вести справедливую войну за демократию, свободу, человеческие ценности. Роль Германии и авторитет сильно поднимутся. Так, что немцы не упустите свой шанс, побольше дайте оружия и помогите Украине, себе и мировой цивилизации.
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07.04.2022 10:48 Відповісти
Русские не победили фашизм, они его унаследовали. Немцам нужно сделать выбор, наступать ли на грабли фашизма или на этот раз поддержать другую сторону.
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07.04.2022 10:50 Відповісти
Немцам надо вспомнить,что они немцы,а не слизняки.
Калеба это Залужный от дипломатии.
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07.04.2022 11:17 Відповісти
 
 