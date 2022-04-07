"Кто будет следующим?", - в Тбилиси прошла акция памяти убитых жителей Бучи. ВИДЕО
В столице Грузии городе Тбилиси десятки человек со связанными руками легли у лестницы в парламент Грузии в память о жителях города Буча
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Перед зданием парламента Грузии прошла акция-перформанс, отсылающая к резне мирного населения российскими военными в городах Киевской области. Акция отсылает к кадрам из Бучи, где на улицах города были обнаружены тела местных жителей со связанными за спинами руками.
Участники акции в Тбилиси легли на землю также со связанными белыми лентами руками. Некоторые были с велосипедами, что также отсылает к кадрам массовых убийств в Буче.
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