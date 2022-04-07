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"Кто будет следующим?", - в Тбилиси прошла акция памяти убитых жителей Бучи. ВИДЕО

В столице Грузии городе Тбилиси десятки человек со связанными руками легли у лестницы в парламент Грузии в память о жителях города Буча

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Перед зданием парламента Грузии прошла акция-перформанс, отсылающая к резне мирного населения российскими военными в городах Киевской области. Акция отсылает к кадрам из Бучи, где на улицах города были обнаружены тела местных жителей со связанными за спинами руками.

Участники акции в Тбилиси легли на землю также со связанными белыми лентами руками. Некоторые были с велосипедами, что также отсылает к кадрам массовых убийств в Буче.

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Автор: 

Грузия (4499) Буча (460)


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там всім пох. особливо парламенту грузії
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06.04.2022 23:58 Ответить
Ви ,раз підтримуєте свою владу.
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07.04.2022 00:06 Ответить
Ще одна країна, де ставлення народу до війни відрізняється від ставлення уряду... Але рішення приймає, на жаль, не народ
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07.04.2022 00:09 Ответить
А кто эту власть выбрал?
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07.04.2022 01:21 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 00:17 Ответить
Gruzia delaet vsio chto mojet. ia vije mnogo rossiskix botov pishushix na ukrainskom, kotorie xotiat passorit ukrainu i gruziu. ne viidet.
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07.04.2022 23:24 Ответить
 
 