"Хто буде наступним?", - у Тбілісі відбулася акція пам'яті замордованих мешканців Бучі. ВIДЕО

У столиці Грузії місті Тбілісі десятки людей зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту Грузії в пам'ять про мешканців міста Буча

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.



Перед будівлею парламенту Грузії пройшла акція-перформанс, яка відсилає до різанини мирного населення російськими військовими у містах Київської області. Акція відсилає до кадрів із Бучі, де на вулицях міста було виявлено тіла місцевих жителів зі зв'язаними за спинами руками.



Учасники акції в Тбілісі лягли на землю також зі зв'язаними білими стрічками руками. Деякі були з велосипедами, що також відсилає до кадрів масових вбивств у Бучі.

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