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"Хто буде наступним?", - у Тбілісі відбулася акція пам'яті замордованих мешканців Бучі. ВIДЕО

У столиці Грузії місті Тбілісі десятки людей зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту Грузії в пам'ять про мешканців міста Буча

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Перед будівлею парламенту Грузії пройшла акція-перформанс, яка відсилає до різанини мирного населення російськими військовими у містах Київської області. Акція відсилає до кадрів із Бучі, де на вулицях міста було виявлено тіла місцевих жителів зі зв'язаними за спинами руками.

Учасники акції в Тбілісі лягли на землю також зі зв'язаними білими стрічками руками. Деякі були з велосипедами, що також відсилає до кадрів масових вбивств у Бучі.

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Автор: 

Грузія (1844) Буча (541)


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там всім пох. особливо парламенту грузії
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06.04.2022 23:58 Відповісти
Ви ,раз підтримуєте свою владу.
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07.04.2022 00:06 Відповісти
Ще одна країна, де ставлення народу до війни відрізняється від ставлення уряду... Але рішення приймає, на жаль, не народ
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07.04.2022 00:09 Відповісти
А кто эту власть выбрал?
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07.04.2022 01:21 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 00:17 Відповісти
Gruzia delaet vsio chto mojet. ia vije mnogo rossiskix botov pishushix na ukrainskom, kotorie xotiat passorit ukrainu i gruziu. ne viidet.
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07.04.2022 23:24 Відповісти
 
 