"Хто буде наступним?", - у Тбілісі відбулася акція пам'яті замордованих мешканців Бучі. ВIДЕО
У столиці Грузії місті Тбілісі десятки людей зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту Грузії в пам'ять про мешканців міста Буча
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Перед будівлею парламенту Грузії пройшла акція-перформанс, яка відсилає до різанини мирного населення російськими військовими у містах Київської області. Акція відсилає до кадрів із Бучі, де на вулицях міста було виявлено тіла місцевих жителів зі зв'язаними за спинами руками.
Учасники акції в Тбілісі лягли на землю також зі зв'язаними білими стрічками руками. Деякі були з велосипедами, що також відсилає до кадрів масових вбивств у Бучі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fernando
показати весь коментар06.04.2022 23:58 Відповісти Мені подобається 8
andi Mir
показати весь коментар07.04.2022 00:06 Відповісти Мені подобається 2
Evgeny N
показати весь коментар07.04.2022 00:09 Відповісти Мені подобається 4
Игорь Stav
показати весь коментар07.04.2022 01:21 Відповісти Мені подобається 1
Alex Alex #500309
показати весь коментар07.04.2022 00:17 Відповісти Мені подобається 2
geoman7
показати весь коментар07.04.2022 23:24 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль